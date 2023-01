Csapdában vergődik Putyin és Zelenszkij, ha rossz békét kötnek, nekik végük - interjú Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértővel

Lassan egy éve, hogy az orosz hadsereg rárontott Ukrajnára, és Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint már a konfliktus második hetétől látszódott, hogy ezt Moszkvában nagyon elmérték. Persze, nem adják fel, és most is lépésről lépésre darálják előre magukat, ami hozzájárul ahhoz is, hogy kiürüljenek az orosz börtönök. És amíg tart a raszputyica, mindkét fél erőt gyűjt, mert a szimmetrikus konfliktus a végtelenségig is eltarthat. Az sem túl biztató, hogy orosz és az ukrán vezetésnek csak a győzelem felel meg, de Moszkva stratégiai kommunikációja szinte már nyerésre áll. És bár a beígért nyugati Leopardok mozgékonyak, de nem game-changerek, ám készülhetnek az ellentámadásra. Orbán véleménye meg propagandaként hangzik, és az oroszokat nem szabad hagyni győzni, mert annak borzasztó üzenete lenne.

Pár hét híján egy éve már intenzív háború zajlik a szomszédban. Szinte senki nem hitt abban tavaly februárban, hogy az oroszok rárontanak Ukrajnára. Ön mikortól látta azt, hogy az ukránok sikeresen vehetik fel a küzdelmet?

Furcsa volt már az is, hogy egy ekkora ország ellen ilyen kevés katonát vetett be Moszkva. Ha a hivatalosan közel 604 ezer négyzetkilométeres országból leszámítjuk a 2014-ben egy kvázi villámháborúval megszerzett Krím félszigetet, és a "felszabadított", azaz megszállt keleti területeket, - Donyeck és Luhanszk oblaszty (megye) egy részét, - nagyjából 180 ezer katonát vetettek be az első hullámban a maradék Ukrajna ellen, ami még mindig jóval több, mint fél millió négyzetkilométer volt. Ez viszont édeskevés.

Valószínűleg más fogadtatásra számítottak az oroszok.

Igen. Aztán az első néhány napban az orosz különleges műveleti erők komoly harcokat vívtak Kijevben. Voltak arról információk, hogy megpróbálták Volodimir Zelenszkijt, meg az ukrán kormány tagjait elfogni vagy likvidálni, bevetve még egy légi desszantot is a fővárostól északra, Hosztomelnél, de ezt az ukránok szétverték. Aztán a második héten már arról szóltak a hírek, hogy Kijevtől északra egy 60 kilométeres orosz páncélos járműoszlop sorakozott fel, és majd ha az megindul, akkor tényleg felgyorsulnak a dolgok. De aztán nem indult meg semmi sem. A második héttől látszódott, hogy az oroszok ezt az egészet nagyon elmérték, meg az is, hogy elégtelen erővel indultak meg. Azzal, hogy úgymond különleges katonai műveletbe kezdtek, megakadályozták az általános mozgósítás elrendelésének lehetőségét. Szóval ekkortól világosssá vált, hogy elgaloppírozták magukat. Ukrajnában ezzel ellentétben az első pillanatban mozgósítottak és még a határokat is lezárták, hogy a katonakorú férfiak ne menekülhessenek el az országból. Tehát körülbelül a második héttől látszott, hogy ez a „villámháború” nem lesz rövid.

Nagy vonalakban hogyan jellemezné a mostani harci cselekményeket?

A Moszkva számára legfontosabb Donyeck és Luhanszk régióban lényegében alig változik a front, ott az oroszok folyamatosan igyekeznek előre menni, már majdnem egy éve. Bahmutot lényegében a háború első napjaitól lövik és megpróbálják elfoglalni. Az egész frontvonal félkörív alakú, Harkivtól keletre indul, érintve a két említett keleti megyét, aztán Donyeck településnél nyugat felé kanyarodik és Zaporizzsjánál eléri a Dnyipro folyót.

A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 UTC 31/01/23. pic.twitter.com/ppV2vJ4HOk — War Mapper (@War_Mapper) January 31, 2023

Konkrétabban egy ott létesített, irgalmatlanul nagy víztározót, ami akkora, mint kilenc Balaton csurig töltve. Ez egy jól védhető, természetes határ, a tározó vagy 22 kilométer a legszélesebb részén, ezen keresztül támadó műveletet folytatni lényegében lehetetlen. Ezért is volt fontos, hogy az oroszok november első felében kiürítették a konfliktus legelején általuk elfoglalt Herszonnál a hídfőt, mert nem tudták ellátni az azon az oldalon rekedt csapataikat. Ez azért történt így, mert az ukránok az amerikai HIMARS sorozatvetők használatával rostává lőtték azt a Dnyipron átívelő három hidat, amin keresztül kapták az utánpótlást a megszállók. Azzal, hogy kivonták innen a 20-40 ezer főre becsült erőiket, egy jól védhető frontvonalhoz jutottak, és az onnan felszabaduló csapatokat át tudták csoportosítani máshová.

Az erőik nagy részét tehát innen elmozgatták a front középső szakaszára, ahol az elmúlt időszakban az oroszok lépésről lépésre darálják előre magukat. Kisebb-nagyobb falvakat foglalnak el, de a legfontosabb védelmi vonaltól, amely a megerődített Szlovjanszk-Kramatorszk- Konsztantyivka városokra támaszkodik, még mindig vagy 40-70 kilométerre vannak. Borzasztóak a viszonyok a modern hadviselés szempontjából. Az özönvízszerű esők, amit nálunk is megtapasztalhattunk, még durvábbak voltak a Kárpátok túloldalán. Arról nem is beszélve, hogy Ukrajna 70 százaléka szántóföld, elvégre a világ egyik éléskamrája. Az állandóan művelt föld viszont sokkal könnyebben válik sártengerré, ha nehéz technika mozog rajta. Tehát a keleti országrész középen vannak most heves harcok, ahol az oroszok kínkeservesen nyomulnak előre.

Az itteni ukrán veszteségekről mit tudni?

Ezek nyilván az ukrán oldalon is jelentősek, ezért az ilyenfajta támadó hadművelet borzasztó lassan halad. Mert a támadó félnek nincs meggyőző (mennyiségi, vagy minőségi) technikai fölénye. A nyugati pénzügyi, meg haditechnikai, vagy felderítési támogatás itt is megmutatkozik. Valószínűleg Moszkvának itt az lehet a célja, hogy legalább azt a kettő szakadár régiót, Luhanszk meg Donyeck egészét - a saját nézőpontjukból tekintve - "felszabadítsák".

Hogy mekkora bajban lehetnek az oroszok, azt jól jelzi, hogy a Wagner-csoport már Szerbiában is toboroz, illetve a hírek szerint lényegében kiürültek az orosz börtönök, mert igyekeznek a köztörvényes bűnözőket belekényszeríteni a harci cselekményekbe. Eleinte csak a Wagner-csoport toborzott így, de most már az orosz haderő is így tölti fel bizonyos egységeit. A konfliktus előtt az orosz titkos magánhadseregnek, a Wagnernek 6-8 ezer főre becsülték a létszámát, akiket Venezuelától kezdve Afrikán keresztül Szíriáig mindenhol bevetnek, ha Moszkva nem akarta, hogy csapatai deklaráltan a helyszínen legyenek. Most a becslések szerint a Wagnernek a létszáma 50 ezer is lehet, amelyiknek a döntő többsége Ukrajnában harcol. Ez is mutatja, hogy komoly emberhiánnyal küzd az orosz haderő, míg Ukrajnában már minden hadrafogható embert mozgósítottak. A frontvonal helyzetéhez hozzá tartozik az is, hogy a belarusz- orosz-ukrán hármashatártól a Harkivtól keletre kezdődő de facto frontvonalig, azaz vagy ezer kilométeren keresztül nincsenek hadműveletek.

Ez mivel magyarázható?

Talán a különleges katonai hadművelet rá a magyarázat, meg az is, hogy nincs annyi katonájuk az oroszoknak, hogy innen is támadjanak. A háború kezdetén három irányból is támadást indítottak. Észak felől, Belaruszból, Kijev felé, aztán észak-keleten Harkiv irányába és délről, a Krímből kitörve. Ez utóbbi volt a legsikeresebb, és ennek egy része Herszon felé fordult, a másik fele meg ellenkező irányba, Mariupol felé haladt, hogy szárazföldi összeköttetést hozzon össze Oroszországgal. Áprilisban aztán az északi övezeteket kiürítik, itt óriási területeket nyertek vissza az ukránok, vélhetően azért, mert az orosz haderőnek nem volt elegendő élő ereje, mert nem erre készültek.

Mindenhol erős gerilla tevékenységbe ütköztek, illetve a sáros időszakban, az úgynevezett raszputyicában támadtak, ami azt jelentette, hogy az épített utakon túl nem nagyon tudtak az orosz erők előre nyomulni.

Az ukrán ellenállók meg felhasználták a csomó nyugati fegyvert, és a bokros, fás részekről folyamatosan lőtték páncéltörő rakétával vagy akár AK-47-es gépkarabéllyal az orosz erőket. Az orosz haderő méretéhez képest a frontvonal túl hosszú volt, meg az elfoglalt terület is túl nagynak bizonyult.

Az áprilisi kiürítés után kezdtek koncentrálni Mariupol elfoglalására, ami május 20-ára sikerült is, illetve a középső szakaszon Donbasz régióban próbálnak területeket hódítani. Annyira nem számoltak az ukrán ellenállással, hogy amikor szeptember elején Herszonnál indul egy megtévesztő ellentámadás, aztán pár nap késéssel Harkiv térségénél is megtámadták az orosz egységeket, utóbbi helyen egyszerűen összeomlik a front. Az ukránok százával zsákmányolták a hátrahagyott haditechnikai eszközöket, harckocsikat, gyalogsági harcjárműveket, tüzérségi eszközöket. Akkora volt a pánik, hogy meg sem rongálták őket. Kifogyott az üzemanyag? Kiszálltak belőle, és otthagyták. Ezzel viszont az oroszoknak is lerövidül az arcvonala, másrészt az ukránok törtek előre, nekik tehát a logisztikai útvonaluk hosszabbodott meg. Majd az oroszok kénytelenek a Dnyipro folyó nyugati hídfőjét, Herszont is kiüríteni. Persze, ezt nem tették volna meg, ha az ukránok nem szorongatják őket. És azóta aztán fokozatosan megmerevedett az arcvonal. Most helyenként az ukránok részéről is vannak kisebb, puhatolózó támadások, de azért inkább arról szólnak a beszámolók, hogy a front középső szakaszán, tehát Donyecknél és Luhanszknál az oroszok igyekeznek újabb és újabb területeket elfoglalni.

Említette, hogy sok a csapadék a frontvonalak mentén...

Igen és ez tovább növeli a nehézségeket. Jellemzően éjszaka fagy, napközben meg 0 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, nem fagy meg eléggé a föld, de nem is szárad meg.

Ez a sáros, dagonyás raszputyica kinek kedvezőbb? A támadásba lendülő oroszoknak vagy a védekező ukránoknak?

Nehéz megmondani, mindkét fél időt nyer ezzel. Az oroszoknak abból a szempontból kedvezőbb a helyzetük, hogy ők még október folyamán mozgósítottak 250-500 ezer tartalékost, és ezt az irgalmatlan embertömeget ki kell képezni, ami nem megy egyszerűen.

Az ukránok nagy ellentámadása is azért kezdődött szeptemberben, mert idő kellett az erőgyűjtésre, és addig a reguláris haderő tartotta az állásokat. Például Mariupolban az, hogy több mint két hónapig védekeznek az ukránok, az Azov ezreddel együtt nagyjából két dandárnyi katona, azzal ők tíz orosz dandárt kötöttek le. Ez a közel három hónapnyi idő tökéletes volt arra, hogy a mozgósított tartalékosokat többé-kevésbé kiképezzék. Nem csak Ukrajnában, hanem a Nyugaton is, hiszen nagyon sok ország segíti az ukránok kiképzését, és ez nem megy egyik napról a másikra. Az oroszoknak is szüksége van erre az időre, csak nekik a kiképzést is maguknak kell elvégezniük, és itt rettenetesen hiányzik az a tiszti és tiszthelyettesi kar, amelyik már részben kivérzett. Konkrétan a nyugati portálok január 26-ig 1700 tisztet azonosítottak be a temetési adataik alapján.

Ilyen adathoz hogyan lehet hozzáférni?

Egy háborúban sok mindenre lehet utasítani a lakosságot, de arra, hogy a hősi halottait ne temessék el normálisan, pláne, ha azok hivatásos tisztek, arra még a totalitárius rezsimek sem képesek. A tisztikar családtagjai meg ráadásul általában internethasználók, és ez alapján az oknyomozó oldalak beazonosítják a veszteségeket. És itt nem is az a tíz orosz tábornok, ami igazán számít, hanem a hadnagyok, főhadnagyok, századosok és őrnagyok (1400 fő), hiszen ők képeznék ki az újoncokat. Ezek rettenetesen hiányoznak ebből a rendszerből. Ezért nem halad zökkenőmentesen a kiképzésük, ezért aztán Beloruszba is viszik a tartalékosokat, vagy belarusz tisztek mennek Oroszországba, és az ő segítségükkel kapják meg az oroszok az úgynevezett frissítő képzést. Tehát az oroszoknak is jót tesz az, hogy kapnak időt a felkészülésre.

Közben az orosz gyárak is három műszakban gyártják a tüzérségi gránátokat meg a sorozatvetőkhöz a rakétákat, mert olyan irgalmatlan az orosz felhasználás, hogy a leghevesebb harcok idején volt olyan, hogy napi 120-140 ezer gránátot és rakétát is ellőttek. Ez egy hónap alatt már megközelítheti a 4-4,5 millió kilőtt tüzérségi lőszert, de ennyit nem tárolnak ők sem.

A NATO-nál és a nyugati világban is óriási gondokat okoz az ukrán haderő ellátása, mert ilyen tipusú háborúra senki nem készült. Utoljára nagyon régen volt ilyen úgynevezett szimmetrikus konfliktus, amikor a két fél azért nem bír egymással, mert élőerőben és technikában nagyjából kiegyenlítik egymást.

Az oroszok mennyiségi fölényét a technikában az ukránok a korszerű nyugati eszközök használatával tudják ellensúlyozni. A szimmetrikus háborúk jellemzője, hogy végtelenségig el tudnak tartani, amíg az egyik fél fel nem adja. Ilyen volt például az első világháború is, vagy az irak–iráni háború is, ami 1980-1988 között dúlt. Az irániak hiába voltak sokkal többen, ezt az irakiak technikai fölénye ellensúlyozta. Visszatérve Oroszországra, számukra abból a szempontból nem oszt nem szoroz ez a konfliktus, hogy nem az ő területükön folynak az összecsapások. És az orosz polgári lakosság meg nem érzik a saját bőrén ezt a háborút, legfeljebb eltűntek a nyugati árucikkek a boltokból. De azért alapvető élelmiszerekből nincs hiány az orosz üzletekben, és a lakosság jelentős része pedig – a mi fogalmaink szerint – eddig sem élt jól, tehát eddig az életszínvonalban nem okozott érdemi romlást ez a háború.

Visszatérve a sok szempontból lényeges időjáráshoz, nagy fagyok már talán nem várhatóak. Ez alapján mire lehet számítani?

Itt bejátszik a klímaváltozás, ami például rettenetes hideget hozott Kínában és az Egyesült Államokban, szóval nem zárható ki semmi sem, de a legvalószínűbb, hogy nem lesz hetekig tartó fagy. Mert a talaj csak akkor fagy meg kőkeményre, ha legalább egy hétig tartanak az erős fagyok. Most a föld egy-másfél méterig át van ázva, és hiába fagyna meg a felső 30-40 centiméter, ha alatta meg híg marad a földmassza. Így ha ráhajt egy harckocsi vagy egy gyalogsági harcjármű, mint a jég a vízen, beroppan alatta, és aztán nem tud mozogni a sártól. Ilyen, akár egy hétig tartó extrém hideg, az előrejelzések szerint, nem várható. Lassan megyünk bele a februárba, melegednie kellene az időnek. Tehát a legvalószínűbb, hogy amikor ez a sár nagyjából felszárad, március közepe-április elejére, ha addig megint nem lesz özönvízszerű eső, szóval április elejére járhatóvá válik a terep, és ekkor várható egy jelentős orosz támadás.

Ukránok nem terveznek hasonlót?

Nyilván az ukránok is készülődnek, de Kijev ennél sokkal több embert nem tud hadrendbe állítani, logikusabb lenne, ha kivárnák az orosz támadást, és ha az kifullad, akkor átmennének ellentámadásba. Moszkva abban a kényszerben van, hogy neki támadnia kell, mert ki kell kényszerítenie az ukránoktól a győzelmük elismerését. A minimum orosz cél, amit mostanában már félig-meddig kimondtak, hogy Ukrajna ismerje el a fennálló helyzetet. Hogy ez most azt jelenti-e, hogy a jelenlegi arcvonal mentén engedjenek vagy az októberben lezavart pániknépszavazással "önként" csatlakozott területek egészére igényt tartanak, ahol a halottak és az elmenekültek is "leadták" a voksukat, ezt nem tudjuk. De ha csak Donyeck és Luhanszk megszerzéséről beszélünk, ahhoz az oroszoknak ott is további területeket kellene elfoglalni.

Azt szoktuk mondani, hogy ebben a háborúban az orosz és az ukrán vezetés is csapdába esett. Olyan szintű a nemzeti öntudatra ébredés, a hazafias, patrióta érzület az ukránoknál, hogyha Zelenszkij mondjuk beleegyezne abba, hogy ezeket a területeket elengedi, abba ő maga és még a családja is belehalhatna. Oroszországban is olyan magas szintű a háborús hisztéria, főleg az orosz politikai elitnek jobboldali, nacionalista részében, hogy ha Putyin rossz békét kötne, akkor nem biztos, hogy túlélné.

Itt mind a két vezetés bele van kényszerítve abba, hogy valami győzelmet kell elérnie. Az oroszoknál a stratégiai kommunikáció szintjén is megjelenik, hogy hát mi az egész NATO-val, a Nyugattal háborúzunk.

Onnantól kezdve, ha ezt elfogadjuk, ez egy zseniális teljesítmény, hogy mindennek ellenére mekkora területet foglaltak el egy év alatt. Mert ha csak az ukránok ellen háborúznának, akkor mi a fene magyarázná, a - források szerint változó, de megkockáztatom - 60-80 ezer halottat az orosz oldalon. De ha ez az egész egy NATO-val szembeni háború, akkor ez tök jó, akkor szinte győztek. Minden stratégiai kommunikáció kérdése.

Németország beadta a derekát, jöhetnek a Leopard tankok, a britek meg Challengert küldenének. És bár egyáltalán nem mindegy, hogy ezek ténylegesen mikor érkeznek a frontra, és mennyi lesz belőlük, de döntő szerepet kaphatnak? Amolyan game-changerek? Mit tudnak ezek az eszközök?

A Leopard 2-esnek sok változata áll hadrendben, az A5-ös fajta meg 62-64 tonnát nyom, a páncélzata miatt. Ez a harckocsi mind tűzerőben, mind mozgékonyságban, meg páncélvédettségben jobb, mint amivel az oroszok rendelkeznek, kivéve mondjuk a T90-esüket. Az orosz haderő az ukrán frontokon zömében a korszerűsített T-72-es használja. Ami a Leopardokat illeti, egyelőre kevés darabszámról beszélnek Nyugaton. Aztán itt vannak például a spanyolok, akik jelezték, adnának belőle Kijevnek ők is, de aztán rögtön hozzátették, hogy azok az eszközök pillanatnyilag üzemképtelenek, és felújításra szorulnak. Szóval több ország is jelezte, felajánlja ezt a tipusú harckocsit, de mindegyik egyéni igények szerint lett átalakítva, korszerűsítve, szóval elvileg mindegyik Leoprad 2-es lesz, de más és más lesz az elektronikája, mégha közös is lesz a lőszer és a löveg. Ezt a flottát, ezt a harckocsi eszközparkot nehéz lesz üzemeltetni.

Akkor nem ez dönti majd el a harcokat.

Erre fel kellene készíteni az állományt is. Hacsak nem kezdődött ez meg korábban, de egy demokratikus államban, mint mondjuk Németország, az ilyen hamar kiderülne, hogy hohó, már pár hete folyik az ukránok kiképzése a Leopardokra, abból pedig ordenáré botrány lenne. Most utazik majd ki oda a kiválasztott ukrán személyzet. Lesz is mit elsajátítanuk, mert ezek a harckocsik, meg a brit Challengerek vagy az amerikai Abramsok nagyon más koncepciót képviselnek az eddig az ukránok által használt orosz kocsikhoz képest és más a belső elrendezésük is. Az orosz eszközökben töltőgép van, a nyugatiakban töltőkezelő. Máshogy töltik az ágyút, máshogy tartják karban a technikát, és amennyivel szofisztikáltabbak a nyugati modellek, annál karbantartás-igényesebbek. A frontra kell majd szállítani a tartalék lánctalpakat, lőszereket, alkatrészeket a motorokhoz, az elektronikához. Ahhoz, hogy ezeket az eszközöket bevessék, egy komplett logisztikai rendszert kell odavinni, ami meg időigényes.

Március végéig, április elejéig, mire felszárad a föld, mindez megvalósulhat?

Amit a nyugati országok most felajánlottak, azt nem fogják tudni használni az ukránok, csak valami isteni csoda segítségével, vagy rosszul kiképzett állománnyal, ami meg nem célravezető. Nem valószínű, hogy az ukránok március végéig be tudják vetni ezeket az eszközöket. Nem túl nagy a valószínűsége, hogy ezek még a nagy orosz támadás előtt megérkeznek, hozzá kell tenni, hogy nem is ez lesz az elsődleges feladatuk, mert egy offenzívát meg lehet fogni tüzérséggel meg páncéltörő rakétákkal.

Valószínűleg majd egy ezt követő ukrán ellentámadásnál kellenének igazán.

A nyugati segítség része a műholdas felderítés információinak áramoltatása, a fejlettebb eszközök valós idejű navigációja. Ezek mintha nem tudták volna segíteni at ukránokat abban, hogy jól odapörköljenek az oroszoknak novemberben, a herszoni visszavonulásukkor, amikor az agresszorok a széles Dnyipron próbáltak visszahúzódni a folyó bal partjára. Nem lehetett hallani különösebb veszteségekről.

Ott valószínűleg az volt, hogy "megmajmolhatták" a nyugati műholdakat meg az ukránokat is. Ahhoz képest, hogy amikor az orosz védelmi miniszter bejelentette a visszavonulást, már jóval korábban megkezdték az állások kiürítését. Az egyébként furán hangzik, mert mégiscsak visszavonulásról beszélünk, de ez egy komoly orosz katonai siker volt. A vezérkari főnök bejelentette Szergej Sojgu miniszternek, hogy menni kell, és két nappal később már ki is vonultak a nyugati oldalról. Harci tevékenységből kivonulni ilyen mennyiségű emberrel egy szétlőtt városon keresztül, megrongált hidakon, lényegében lehetetlen. Tehát amikor bejelentették a kivonulást, addigra már az erők zömét biztos átvitték a Dnyipro túloldalára. Itt a lényeg, hogy a nehéztechnikát nem nagyon tudták megmozdítani, mert azt a nyugati műholdak kiszúrták volna, másrészt nem is nagyon voltak hidak, amin keresztül szállíthatták volna. A jelentős részüket felrobbantani sem lehetett, mert akkor az ukránok rájöttek volna, hogy mi történik, és akkor gyorsan jött volna egy támadás. Az itt állomásozó orosz haderő ellátása már hónapok óta akadozott, üzemanyaguk, meg lőszerük sem volt túl sok, ezeket az ukránok a precíziós tüzérségi eszközekkel kicsipegették. A vészmegoldásként épített pontonhidak pedig erősen korlátozták, milyen mennyiségű nehéz technikát tudtak kimenekíteni az oroszok a túlpartra.

A Krímet Oroszországgal összekötő Kercsi híd, ami ellen októberben támadást intéztek, mennyire működőképes?

Ami itt a fontos, az a vasúti híd. A robbantás az ezzel párhuzamos kétszer két sávos közúti hídon következett be, és csak az egyik része dőlt romba, a másik a mai napig működik. (A sérült részek javítása folyamatban van, márciusra tervezik átadni a másik pályát.) A robbanásnál az ukránoknak óriási szerencséjük volt, mert a vasúti hídon akkor éppen egy üzemanyag-szállító vonat közlekedett, és több vagon berobbant. A statikusok szerint mostanra már állítólag minden rendben van. A hídra óriási szükség is van, mert a délen harcoló oroszok erők és a Krímnek az ellátása ezen keresztül jobban megoldható. Az elfoglalt területen is van egy vasútvonal, ami Donyeckből megy Krím felé, de azt nem meglepő módon az ukrán szabotőrök meg gerillák folyamatosan támadják és az orosz katonai logisztika alapvetően vasúti alapú.

Múlt pénteken röppen fel a hír, hogy Orbán Viktor külföldi újságíróknak arról beszélt, hogy "a Nyugat nem érti, hogy Ukrajnában az idő Oroszország oldalán áll. Oroszország hatalmas ország, és hatalmas hadsereget tud mozgósítani". Mi erről a véleménye?

Hogy finoman fogalmazzak, ez kissé úgy hangzik, mint az orosz propaganda. Egyes vélemények szerint a nyugati szankciók sem működnek, pedig igen. Az orosz gazdaság recesszióba süllyedt, a valutatartalék "elégett", Oroszország szorongatott helyzetbe került, de nyilván ettől nem lesz rövidebb a háború. Az az üzenet is nehezen értelmezhető, hogy azonnali békekötés kell. Azonnal egy ember tudna tűzszünetet elérni és őt Vlagyimír Putyinnak hívják. Ha Ukrajna mondja azt, hogy kössünk tűzszünetet, akkor azt az oroszok úgy értelmezik, hogy Kijev megadta magát és akkor vége van Ukrajnának. Ha az oroszok kezdeményezik a fegyvernyugvást, akkor vége van a háborúnak.

Az idézett felvetéssel kapcsolatban azt is el kell mondani, hogy bár Oroszországban hatalmas az embertömeg, de nem mozgósítják őket. A mai napig nincs általános mozgósítás, pedig már többször számított rá mindenki. Hogy most aztán Putyin biztos bejelenti, és aztán megindul a nagy, mindent eldöntő orosz támadás, berántanak több millió embert és szétcsapják az ukránokat. Valójában viszont nem tudjuk, hogy mekkora tartalékai vannak az orosz haderőnek. Nem tudjuk, mennyi eszköz van a raktáraikban. Viktor But fegyverkereskedő története, amit Nicolas Cage főszereplésével megfilmesítettek, jól példázza, mi folyt a kilencvenes években Oroszországban.

A hidegháború után elképesztően sok raktárkészlet tűnt el szinte nyomtalanul az orosz maffia közreműködésével, meg a KGB, illetve utódszervezete, az FSZB támogatásával, vagy a katonai hírszerzés révén is.

Papíron elképesztő készletei vannak az oroszoknak, a kérdés az, milyen minőségűek ezek. Az oroszoknál sokkal kisebb haderővel rendelkező spanyolok, - akik azonban aránylag jóval gazdagabbak - most azt mondják, a náluk levő Leopárdokat önerőből képtelenség megmozdítani, mert menetképtelenek. Ilyen alapon is vélelmezhető, hogy az a tízezer harckocsi sem mind hadrafogható, amik az orosz raktárakban álltak. Nagy kérdés, hogy mennyit tudnának felfegyverezni, mennyi katonát tudnának kiképezni, ki vezetné őket, és ha berámolnának kétmillió embert a haderőbe, hogyan fog működni az orosz gazdaság. Az ukrán gazdaság is csak attól tud működni, hogy a nyugat szakajtószámra dönti bele a pénzt. De Moszkvának nincs ilyen támogatója. Kína óvatos, és látványosan nem áll be Oroszország mögé, kivárja, hogy mi lesz. Meg figyel, jegyzetel és tanul, hogy mire számíthat, ha megtámadnák Tajvant. Pekingnek ebből a szempontból ez a háború nagyon jó, mert lemodellezhetőek a nyugati reakciók.

Ez elmondható, hogy a Nyugat feladata kettős, és állandó mérlegelésre kényszerül? Mert egyrészt nem akar eszkalálni és így egyensúlyoznia kell Ukrajna túlsegítése és a túlnyújtózkodó orosz győzelem között.

Az oroszokat nem szabad hagyni győzni, borzasztóan rossz üzenete lenne annak az egész 21. századra nézve. Visszatérnénk a birodalmak korába, a 19. századba vagy ha úgy tetszik, a 20. század első felébe, amikor a nagy és erős államok büntetlenül leigázhattak egy kisebb országot, területeket szakítva ki belőle. Ha ezt itt elengedné a nyugati világ, akkor Kína ráugorhatna Tajvanra, és lenne egy csomó olyan rezsim, amelyik területi igényekkel lépne fel a szomszédai ellen. Arról nem is beszélve, hogy már az ENSZ-rendszernek, és a világ pénzügyi rendszerének a felrúgását szorgalmazza Moszkva, hogy csináljanak egy olyat, aminek sokkal fontosabb tényezője lehet. Az igaz, hogy a Nyugat ennek a nemzetközi rendszernek az egyik nagy győztese, de mondjuk Kína még nagyobb nyertese. Ez a rendszer tette lehetővé a mélyszegény országnak, hogy egy nagyjából négy évtizednyi tudatos építkezéssel eljutott oda, hogy a világ meghatározó gazdasági, politikai és katonai hatalmává vált. A legtöbb területen ott liheg az USA nyakába, sőt egyes szakértők szerint például bruttó nemzeti össztermékben már meg is előzte.

A Nyugat számtalan okból nem hagyhatja annyiban ezt a konfliktust. Arról nem is beszélve, hogy mekkora biztonsági kockázatot jelentene, ha a lengyel, a szlovák, a magyar és a román határon ott lenne az orosz birodalom. Ennek borzasztó üzenetértéke lenne. Nem hagyhatjuk elsöpörni Ukrajnát.

A magyar miniszterelnök nem ért egyet ezzel, de én azt szoktam mondani, hogy Ukrajna minket is véd. A lengyelek, a baltiak, a románok pontosan tudják ezt. A moldávok ugyanúgy. Ha Ukrajna nem lenne olyan sikeres, akkor valószínűleg az oroszok a kilencvenes években általuk elszakított Transznisztriára hivatkozva annektálták volna egész Moldovát is. Mert mondjuk bántják az ottani orosz kisebbséget, vagy bármi más koholt ürügyre hivatkozva.

Ez a magyarországi hozzáállás nem jelenti a nyugati értékek, a nyugati világ elárulását? Amikor az ukránok harcát nem segítik Budapest úgy, ahogy a többi uniós tag, beleértve Szlovákiát, Csehországot vagy Lengyelországot is. Szlovákiában olyan a kormány, amilyen, de elsők között szállítottak a szomszédba légvédelmi rendszert, aztán Zuzana önjáró tarackot is küldtek.

Hát erre most mit is mondhatnék, inkább nem kommentálnám.

Olyat is hallani lehetett az egyik szakértő kollégájától, hogy Magyarország ha nagyon akarna, akkor se tudna fegyvert adni Kijevnek, mert nincsenek nélkülözhető fegyverei, nem úgy, ahogy a szomszédos országoknak voltak. Például nincs a magyarországi raktárakban épkézláb fegyver.

Ez majdnem igaz is, de például a kivont T-72-esek egy része - ahogy a MIG-29-es egy része is - ott van lekonzerválva, ha másnak nem, akkor tartalékalkarészként lehetett volna használni. Ez egy tudatos politikai döntés volt a magyar kormány részéről, amivel kapcsolatban a békevágyra és a magyar kisebbség védelmére szoktak hivatkozni, meg a kétségtelen energetikai kitettségünkre. Csak csendben teszem hozzá, hogy ebben a tekintetben a csehek és a szlovákok helyzete sem volt jobb semmivel, ők is függtek az orosz energiahordozóktól, de aztán váltottak és - sikeresen - próbáltak máshonnan is beszerezni kőolajat és földgázt.

Egy másik kollégája, akit a magyar médiában valami miatt "tanár úr"-nak szokás nevezni, szóval ő azt találta mondani egy műsorban, hogy "az ukrán és az orosz fél között gonoszságban, embertelenségben és nemzetközi jog betartásában nincs különbség". Ezt ön hogyan látja?

Szögezzük le: Oroszország egy nyílt katonai agressziót követett el az egyik szomszédjával szemben. Területeket rabolt el tőle, népszavazásnak álcázva. Ahonnan meg kénytelenek voltak kivonulni az oroszok, akkor gyakran tömegsírok maradtak utánuk. Folyamatosan érkeznek hírek fosztogatásról, rablásról, gyilkosságról, nemi erőszakról. Nyilván az ukrán katonák is követtek el kegyetlenséget, orosz katonákkal szemben. Van egy óriási különbség, hogy ez a háború ukrán területen zajlik. Arról nincsenek hírek, hogy ukrán katonák ukrán civilekkel kegyetlenkedtek volna. Száz százalékosan persze nem lehet kizárni az ilyet, háborús stresszhelyzetben, több százezer bevonultatott között – ahol lehet mindenféle ember – akadhatnak bűnözők, akik kegyetlenkednek, visszaélnek a kezükbe adott fegyver jelentette hatalommal, de olyan rendszerszintű brutalitásról nem tudni, mint amit az oroszok csinálnak. Elvégre az ukránok a sajátjaikat csak nem terrorizálják. Lehet, más lenne a helyzet, ha betörnének orosz területre, amire azonban kínosan ügyelnek, hogy ne tegyék meg, mert akkor Putyin rögtön mondhatná, hogy megtámadtak minket és akkor gyorsan mozgósít.

Az ellenséges katonák ellen persze sor kerülhetett háborús bűncselekményre.

A magyarokat is magába foglaló kárpátaljai hegyi dandár katonái is elvileg elkövették ezt a bűnt, amikor Erős Pistát gyömöszöltek az elfogott orosz katonák szájába. Ez sem szép dolog. De hol van ez attól, amikor az oroszok elvittek 30-40 csinos nőt, majd hetekig erőszakolták őket, és a többségük terhesen vagy nemi betegen élte meg a felszabadulást.

Hol van ez a bucsai eseményektől, ahol tömegsírokat találtak, vagy a mariupoli lebombázott színház szörnyűségétől, ahol a civilek hatalmas betűkkel kiírták a földre, hogy az épületben gyerekek vannak. Csak azért is szétlőtték az oroszok. Az ukránok nevéhez tehát emberiesség elleni bűnök nem tapadnak, míg az oroszok a mai napig szisztematikusan ezt csinálják, amikor például szétlövik az energiahálózatot. Az azt jelenti, hogy a kórházakban nincs áram, a lakásokban nincs fűtés, meg meleg víz. A nemzetközi hadijog szerint a civil célpontok válogatás nélkül támadása az egyik legsúlyosabb háborús bűncselekmény. Olyat az ukránok sosem csináltak.

Erre szokták egyesek azt válaszolni, hogy viszont irtották a Donbaszban az oroszokat. Csak erre nincs bizonyíték, azon kívül, hogy azt az oroszok mondják, hogy bizony, ez így történt. Az ukránok meg a bucsai szörnyűségekre rádöbbenve úgy tettek, ahogy a nagy könyvben meg van írva: abban a pillanatban, amikor az első tömegsírra rábukkantak, abbahagyták a feltárást, hívták az ENSZ-t, hívtak nyugati kórboncnokokat, odahívták a teljes médiát, és gyakorlatilag nyomon lehett követni az exhumálást. Hogy bizonyíték legyen arra, az áldozatok ott voltak, nem akkor dugták azokat oda. És Bucsa sajnos nem egyedi eset.

Az oroszok részéről ilyen soha sem volt, ők csak bemondták, hogy az ukránok irtották az oroszokat a Donbaszban és ezt tessék így elfogadni.

Erre mondják a főként orosz propagandát terjesztő idézőjeles szakik, hogy az ukránok kiprovokálták a háborút.

Igen, ez a legalja orosz duma, ez vegytiszta propaganda, hogy erről az egészről az ukránok tehetnek és az oroszok meg békések. Aki annyira békés, nem tör be 180 ezer katonával egy másik országba, hogy elfoglalja. Persze, az ukránok akarták, hogy megtámadják őket, és ezért fenyegették az ártatlan Oroszországot, aki meg legyőzhetetlen, és kénytelen volt merő önvédelemből támadni. Ez orosz háborús propaganda.

Ön korábban úgy nyilatkozott, hogy csak annak van értelme, ha Moszkva kezdeményezi a béketárgyalásokat, mert ha Ukrajna, az maga a megadás.

Igen, az a vereség beismerése lenne.

Mivel lehetne az agresszort a tárgyalóasztalhoz kényszeríteni?

Ha belátja, hogy képtelen fegyveres erővel nyerni. Részben ezt szolgálják a nyugati támogatások, és erről szólnak a szankciók is. Az oroszoknak meg nagyon fáj, jelentősen korlátozza a hadiparukat, hogy például mikrochipeket – legális úton – nem kapnak.

Bár ez több évig tart, amíg érezteti a hatását.

De chipet 2014 óta nem nagyon kapnak, legfeljebb a feketepiacon tudnak hozzáférni. Az embargó egy lassú gyilkos. De hát nagyon kevés eszköze van a nemzetközi rendszernek az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjával szemben, amelyiknek közel 6 ezer atomtöltete van. Ennél többet a Nyugat nem tehet anélkül, hogy egy globális konfliktust kockáztatna.

Tételezzük fel, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz lehetne kényszeríteni. Egyáltalán mire lehetne számítani, amikor Moszkva a katonai akciójával 4-5 nemzetközi szerződést sértett meg? Mi a garancia arra, hogy később nem tenné ugyanazt?

Röviden: semmi. Ez van. Ami a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy majd egyszer lesz egy tűzszünet, mint korábban a Minszk 1 meg Minszk 2, és a demarkációs vonal mentén kialakulna egy alacsony intenzitású konfliktus, ami egyébként 2015-től zajlott egészen 2022 február 24-ig. Az az óriási különbség, hogy most már nem 300-400 kilométeres határszakaszon lenne, hanem nagyjából 1500 kilométeren. Ez gyakorlatilag Ukrajna szisztematikus gyengítését fogja szolgálni. Ez a legvalószínűbb forgatókönyv.

Új befagyott konfliktuszónát hozna létre Moszkva, mint amilyen Transznisztriában van, vagy éppen Hegyi-Karabahban?

Az oroszok ezt tudatosan csinálják, mert amíg ilyen befagyott vagy alacsony intenzitású konfliktusok vannak egy ország területén, addig az adott állam semmilyen nemzetközi szervezethez - értsd NATO vagy az EU - nem csatlakozhat. A grúzokat fogják az elszakított Dél-Oszétiával és Abháziával, az örményeket és az azerieket pedig Hegyi-Karabahhal, ahol attól függ, hogy mikor, melyik felet támogatják, hogy ki áll éppen nyerésre. Tesznek róla, hogy Hegyi Karabah egy gennyedző tüske maradjon mindkét kaukázusi ország oldalában, és erre szolgál a már említett Transznisztria is. Ezt az oroszok sajnos, nagyon ügyesen csinálják.

Ez nem túl biztató.

Hát nem. Hacsak nem lesz valami rezsimváltás, ami megint nem túl valószínű. Ilyen végkimenetelre számít a térséggel foglalkozó legtöbb szakértő. Hogy amikor előbb vagy utóbb belefárad mindkét fél, és akkor átvált ez a magas intenzitású háború egy alacsony intenzitású konfliktussá.

Akkor itt egy-két éven belül nem várható, hogy kitör a béke.

Békére semmiképpen nem számíthatunk. Azért sem, mert a béke egy végleges dolog lenne. Megkockáztatom,

gyors békét akkor lehetne kötni, ha sikerülne az ukránoknak kivédekezni az orosz támadást, aztán az ő ellentámadásuk sem lenne sikeres, és aztán Kijev venne egy mély levegőt és azt mondaná, hogy elismeri az oroszok kezén levő területeket orosznak, és Moszkva erre rábólintana.

De a kérdés az, ez meddig felelne meg Oroszországnak? Biztos rögtön utána elkezdenének felkészülni a következő agresszióra. Hacsak nem történik egy drasztikus elitcsere Moszkvában, aminek a valószínűsége közel van a nullához.

Aki meg ukrán részről aláír egy ilyen békekötést, az halott lenne. Tehát inkább szépen, lassan el fog ülni a harc, egy vagy több tárgyalási fordulót követően és reméljük, alacsony intenzitásúra vált a konfliktus. És ez még egy jobb forgatókönyv. De vannak olyan extrém forgatókönyvek is, hogy egy eszkalációs spirál mentén a NATO is nekiugrana Oroszországnak. De ez nem túl valószínű, mert az elvezetne egy atomháborúhoz.

Az ukrajnai háború egyébként arról is szól, hogy az oroszok megértsék, hogy ha az ukránok ennyi támogatást kaptak a NATO-tól és a nyugati világtól, akkor minimum ennyit megkapnának a balti államok is. Meg arról is szól ez, hogy a NATO igenis képes és hajlandó szembeszegülni az orosz terjeszkedéssel, és egyébként is a szervezetet ezért hozták létre 1949-ben. 2014-től a NATO ismét elsősorban az orosz terjeszkedéssel szemben védi Európát. Borzasztó, hogy eltelt több, mint 70 év és még mindig itt tartunk.

Sidó Árpád