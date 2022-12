A Csavar Színház előadásával folytatódnak a Csábi Színházi Esték

Több év kihagyás után folytatódik a Csábi Színházi Esték sorozat a Csemadok Csábi Alapszervezete, az idén 750 éves Csáb község és a helyi Alapiskola közös szervezésében.

2022. december 5-én, hétfőn 15.15-től a kitűnő Ex Libris-Díjas Csavar Színház Asszooony! - A buták versenye című meseelőadása lesz látható kicsiknek-nagyoknak a Mikulásváró műsor keretében, a Csábi alapiskola közösségi termében.

Főszerepben a Jászai Mari-díjas Gál Tamás színművész (a Komáromi Jókai Színház igazgatója) és Kiss Szilvia színművész.

Egy magyar népmese (Buták versenye) segítségével rendkívül humoros megközelítésben mutatják be a férfi és nő közti állandó konfliktust, lélekfrissítő képet tárva a nézők elé, amelyek nemcsak a másik megértéséhez és elfogadásához segítik hozzá a nőt vagy férfit, hanem kapcsolatuk szebbé, jobbá tételéhez is, vagyis végső soron a szerelem győzelméhez. Ennek első lépése, hogy a férfi megértse és elfogadja a nőt, a nő pedig értse és fogadja el a férfit. Még a mesék sem állítják, hogy ez könnyen megvalósítható!



Díszletes, kosztümös, zenés, táncos, interaktív előadás, mely kicsiknek vidámságot és jó kedvet csinál, nagyoknak pedig gyógyírként is szolgál; utat találni a másikhoz.



Az előadásra a belépés díjtalan. Az előadás a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.



