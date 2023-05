A csecsen elnök Csehországban ellopott lova "útban van a gazdájához" - Kadirov szerint az ukránok a cseh rendőrséggel együttműködve tulajdonították el az állatot (FOTÓ)

A márciusban ellopott angol telivér versenyló értéke a cseh rendőrség szerint mintegy 16 600 euró - közölték tavasszal a cseh hatóságok. A 16 éves versenyló a Prágától észak-nyugatra fekvő Krabcice településen lévő méneshez tartozott.

Ramzan Kadirov most azt állítja, hogy a Zazu névre hallgató versenylovat az ukrán titkosszolgálat lopta el a cseh rendőrséggel együttműködve. Azt is közölte, hogy 18 ezer dollár váltságdíjért vásárolta vissza az ukránoktól. A cseh fél eddig nem nyilatkozott Kadirov állításával kapcsolatban.

Kadyrov stated that he bought his thoroughbred horse Zazu for $18,000 from the Ukrainian special services.



"Friends, I have good news!

Remember the story of the theft of Zazu, my racehorse, who first took the blow of European sanctions in 2014, became a victim of Western… pic.twitter.com/Ka4LBzJ7ie