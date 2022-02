Csecsen fegyveresek harcolnak az oroszok oldalán Ukrajnában - közölte az interneten szombaton feltett videofelvételen Ramzan Kadirov, a dél-oroszországi Csecsenföld elnöke, Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségese, aki felszólította az ukránokat, hogy döntsék meg a kormányukat.

Ramzan Kadirov csecsen elnök (Fotó: TASR/AP)

Kadirov közölte, hogy a csecsen erőknek eddig nem volt veszteségeik. Hozzátette, hogy az oroszok könnyen bevehetnék az ukrajnai nagyvárosokat, köztük Kijevet, de az a feladatuk, hogy kíméljék az emberéleteket.

"Putyin elnök helyes döntést hozott, és minden körülmények között teljesítjük a parancsait"

- mondta Kadirov.

Kadirov korábban Szíriában és Georgiában vonultatta fel a fegyvereseit Oroszország oldalán.

Az állami tulajdonban lévő RT orosz televízió rövid - állítása szerint pénteken rögzített - videófelvételt tett közzé, amelyen a csecsen főváros, Groznij főterén a kaukázusi tagköztársaság minden részéből érkezett csecsen fegyveresek ezreit lehet látni, amint készségüket nyilvánítják, hogy Ukrajnában harcoljanak.

Egyelőre nem tudni, hogy az RT szerint mintegy 12 ezer harcost felvonultatták-e már Ukrajnában. Az RT pénteken azt jelentette: Putyin parancsára várnak, hogy bevonuljanak.

A Kommerszant című orosz lap internetes oldala szerint Kadirov pénteken kijelentette, hogy a csecsen harcosok az ukrajnai harcok legforróbb pontjain lesznek jelen. A lap szerint Kadirov azt tanácsolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy használja ki az időt, amíg nem lesz belőle exelnök, hívja fel Putyint és kérjen tőle bocsánatot.

A csecsen elnök hivatalos honlapja szerint Kadirov csütörtökön munkalátogatáson találkozott Viktor Zolotovval, az orosz nemzeti gárda igazgatójával. Az elnök az önkéntesek előtt beszédet mondva nem volt hajlandó közölni, hogy a közelmúltban járt-e az oroszbarát szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai Donyec-medencében.

Moszkva két véres háborút vívott a többségében muszlimok lakta Csecsenföldön a Szovjetunió 1991-ben történt felbomlása után, de hatalmas összegeket fektetett a háború utáni újjáépítésbe. Kadirov jelentős autonómiával rendelkezik a Csecsen Köztársaság irányításában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban hadműveletet rendelt el az ukrajnai Donyec-medencében, miután korábban elismerte az ottani szakadárok által önkényesen kikiáltott két "népköztársaság" függetlenségét, és azok segítséget kértek Moszkvától. Putyin leszögezte, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadnak célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

(MTI)