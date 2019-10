Cséfalvay az új pártja alelnöke lett, ahogy Udvard polgármestere is

A jónevű Dobrá voľba párt megtartotta alakuló kongresszusát, ahol a korábbi egészségügyi minisztert, a belügyi tárcát is pár hétig irányító Tomáš Druckert választották meg elnökek. A legutóbb 2,5 százalékon mért tömörülés vezetői között van néhány ismert arc.

Az új párt alelnökének választották például Michal Sýkorát, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) korábbi elnökét, és Cséfalvay Katalint, aki a #Sieť párton keresztül jutott be a parlamentbe, ahonnan röviddel a választások után kilépett, majd a Híd frakciójához csatlakozott. A Dobrá voľbát erősíti Udvard polgármestere is, Branislav Becík is.

A tömörülés elnökségének tagja továbbá a szintén a hidas frakcióbó érkezett Martin Fedor, aki a #Sieť előtt már megjárta az SDKÚ-t is, és Anna Ghannamová, korábbi újságíró is.

TASR