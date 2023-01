Cseh elnökválasztás: Petr Pavel nyerte a választást, Andrej Babiš elbukott

Petr Pavel nyugalmazott tábornok nyerte a cseh államfőválasztást - derül ki a statisztikai hivatal által közzétett, a szavazókörzetek 98 százalékában leadott és összeszámlált szavazatok alapján.

Petr Pavel - TASR

Petr Pavel a nyugalmazott NATO-tábornok megkapta a voksok mintegy 58 százalékát, míg Andrej Babiš volt kormányfő 42 százalékot kapott. A választási részvétel meghaladta a 70 százalékot, ami új rekordot jelent.

Petr Fiala cseh miniszterelnök sajtóértekezleten nyilvánosan gratulált Pavelnek a sikerhez.

Ez a választás az értékekről szólt, az igazság, a méltóság, a tisztelet és az alázatosság győzött - jelentette ki Petr Pavel első sajtótájékoztatóján a prágai Karlínban. "Kész vagyok szolgálni ezeket az értékeket annak érdekében, hogy visszatérjenek a Hradzsinba és egész cseh társadalomba" - tudatta Petr Pavel.

Petr Pavel, Csehország szombaton megválasztott új köztársasági elnöke egész életében hivatásos katona volt. Katonai karriere a szocialista Csehszlovákiában kezdődött és az 1989-es rendszerváltás után is töretlenül folytatódott. 1985-ben belépett a kommunista pártba, de az 1989-es rendszerváltás után azonnal kilépett, más pártba pedig már nem lépett be. Kommunista párti tagságát Pavel hibának minősítette, amiért többször is nyilvánosan bocsánatot kért. A vonatkozó dokumentumokat feltette a honlapjára is.

Petr Pavel 1961. november 1-én született a nyugat-csehországi Planá kisvárosban. Miután szülei 1972-ben elváltak, Petr az apjával élt, aki hivatásos katona volt. Fia szintén a katonai pályát választotta. Petr Pavel 1975-ben beiratkozott a Jan Žižka katonai középiskolába, ahol 1979-ben érettségizett. A výškovi katonai főiskola befejezését követően 1983-ban Prostějovba, egy felderítő egységhez került. 1988 és 1991 között elvégezte a cseh vezérkar hírszerzői osztályának hároméves postgraduális tanfolyamát, ahonnan a hadsereg hírszerzéséhez került, 1997 és 1999 között a különleges erők parancsnoka volt Prostějovban.

1992 és 1993-ban a cseh hadsereg képviselőjeként az UNPROFOR keretében a volt Jugoszláviában teljesített szolgálatot. Petr Pavel 1993 januárjában mintegy 30 önkéntes élén megmentette 53 francia katona életét, amiért még abban az évben megkapta a francia Háborús Kereszt kitüntetést, 1995-ben pedig Václav Havel cseh elnöktől átvehette a Hősiességért elnevezésű kitüntetést.

Néhány éves katona diplomáciai, illetve NATO-beli munka után Petr Pavel 2012 és 2015 között a cseh hadsereg vezérkari főnöke lett, míg 2015 és 2018 között Brüsszelben a NATO Katonai Bizottságának elnöki tisztségét töltötte be.

Hadseregtábornoki rangban, ami a cseh hadseregben a legmagasabb rangfokozat, szerelt le és vonult nyugdíjba 2018-ban.

Államfői ambícióit 2022 szeptemberében jelentette be, s jelöltségének támogatására több mint 81 ezer állampolgári aláírást szerzett. Petr Pavelt, két másik jelölttel együtt, a kormánykoalíció részét képező Együtt (Spolu) jobbközép pártszövetség is támogatta.

Petr Pavel nyugalmazott tábornok az államfőválasztás első fordulójában is elsőként végzett, a voksok 35,4 százalékát kapta. A megválasztott új cseh államfő felesége, Eva, szintén hivatásos katona. Két fiuk van.

Csehországban tíz éve közvetlenül a lakosság választja meg az államfőt, korábban ez a parlament két kamarájának együttes ülésén történt. Az 1993-ban megalakult Cseh Köztársaság első két elnökét, Václav Havelt és Václav Klaust a parlament, míg a harmadikat, Miloš Zemant már a lakosság választotta meg.

mti/para