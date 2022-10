A cseh-szlovák határhoz több száz katonát küldtek, mert sokan szeretnének belógni Csehországba 

Cseh katonák is bekapcsolódnak vasárnaptól a cseh-szlovák határ ellenőrzésébe - közölte a cseh hadsereg közleményére hivatkozta a ČTK hírügynökség.

Fotó: TASR

A jelentés szerint a cseh hadsereg 320 katonát, részben aktív tartalékosokat küldött a hét végén a határra, akik a rendőrséggel közösen fognak járőrözni és dolgozni. Csehország a Szlovákiával közös határon kormánydöntés alapján szeptember 29-én ideiglenesen tíz napra újította fel a határellenőrzéseket, hogy korlátozza az illegális migránsok behatolását az országba. Tekintettel arra, hogy a helyzet nem javult, az ellenőrzéseket időközben húsz nappal, október 28-ig meghosszabbították.

A határellenőrzésekben eddig 500 rendőr és 60 vámtisztviselő vett részt. A terület nagysága miatt - a 251 kilométer hosszú határszakaszon a 17 közúti, hét vasúti, valamint három folyami átkelő mellett a zöld határt is ellenőrzik - a rendőrséget 320 katona is megerősítette. Aktív tartalékosok most első ízben vesznek részt ilyen munkában - mutatott rá a hírügynökség. "Szükség esetén a hadsereg rendőrségi feladatokat is elláthat. Felkészültségünket a határvédelemre augusztus végén egy morvaországi gyakorlaton is leellenőriztük" - írja közleményében a cseh hadsereg parancsnoksága.

A cseh rendőrség a hivatalos adatok szerint eddig több 226 ezer személyt ellenőrzött a határon, és több mint 1700 illegális migránst fedeztek fel. A hatóságok majdnem 50 embercsempészt vettek őrizetbe. Martin Vondrácek országos rendőrfőkapitány szerint az embercsempészek többsége ukrán, cseh, szíriai, moldovai és georgiai állampolgár volt.

MTI