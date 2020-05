A csehek és az osztrákok negatív koronavírustesztet kérhetnek a határátkeléskor

Korčok elmondása szerint Alexander Schallenberg osztrák és Tomáš Petríček cseh külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy bár a jelenlegi kedvező járványügyi helyzet eufóriával tölthet el sokakat, a határnyitás kérdéséhez továbbra is felelősen és óvatosan kell hozzáállni. Ausztria és Csehország korábban kilátásba helyezte, hogy június közepén teljesen megnyitnák a határokat.

A szlovák külügyminiszter szerint Szlovákiának meg kell fontolnia, hogy bevezet-e hasonló enyhítést, vagyis hogy be fogja-e engedni a területére korlátozások nélkül az osztrák és a cseh állampolgárokat. Hozzátette: minden esetleges kockázatot számításba kell venni, és sokat fog nyomni a latban az epidemiológusok véleménye is.

A szlovák állampolgároknak a külügyminiszter azt javasolja: tekintettel arra, hogy percről percre változik a helyzet, és frissülnek az információk, kövessék figyelemmel a külügyminisztérium honlapját.

Ausztria vasárnap (május 17.) a Szlovákiával közös határátkelőin is megszüntette a határellenőrzést. A szlovák állampolgároktól ugyanakkor az osztrák hatóságok legfeljebb négynapos negatív koronavírustesztet kérhetnek a belépéskor - ezt szúrópróbaszerűen teszik.

A cseh kormány május 26-tól enyhíti a határain érvényben lévő korlátozásokat, ettől kezdve már csak szúrópróbaszerű ellenőrzések lennének, de negatív koronavírustesztet a cseh hatóságok is kérni fognak a beutazóktól - legfeljebb kétnaposat.

Mindez addig - vagyis valószínűleg június közepéig - lesz érvényes, amíg korlátozás nélkül megnyitják az említett határokat.

Slavkovi hármak

Szlovákia, Csehország és Ausztria kormányfői még 2015-ben, a morvaországi Slavkovban (Austerlitz) írtak alá háromoldalú együttműködési nyilatkozatot. Az aláíró országokat "slavkovi hármaknak" nevezik.

A formátum hasonló, mint a visegrádi négyek (V4), ám eddig nem voltak gyakoriak ezek a háromoldalú egyeztetések - amelyek a jövőben intenzívebbé válhatnak. Ivan Korčok szerint ez a hármas nem veszélyezteti a V4-ek együttműködését.

"Szlovákia továbbra is a V4-ek tagja marad, ez a kormányprogramban is szerepel. De pragmatikus módon más felállásban is tárgyalásokat fogunk folytatni, mint például ez a mostani"