Csehország gáztárolói már 80 százalékra megteltek

Csehország gáztárolói hétfőn már elérték a 80 százalékos telítettségi szintet - közölte Petr Fiala cseh kormányfő a Twitteren kedden reggel megjelent bejegyzésében.

Az Európai Unió szakminisztereinek júniusi megállapodása szerint a tagállamoknak novemberig kell 80 százalékos szintre feltölteni gáztárolóikat, hogy felkészültek legyenek az orosz gázszállítások esetleges korlátozására.

"Történelmi maximum, amit elértünk. Azon dolgozunk, hogy minél felkészültebbek legyünk a télre" - írta a miniszterelnök.

Jozef Síkela ipari és kereskedelmi miniszter szintén a Twitteren úgy pontosította a kormányfő bejegyzését, hogy a tárolókban hétfőn 2,687 milliárd köbméter földgáz volt már, s feltöltésük tovább folytatódik.

A hivatalos kimutatások szerint Csehország éves gázfogyasztása mintegy 9,4 milliárd köbméter. A miniszter azt írta, hogy ennek a mennyiségnek a 98 százalékát orosz forrásokból szerzi be Csehország.

Jozef Síkela egy hete jelentette be, hogy a cseh kormánynak az ország gázfogyasztását másfél-két hónapig fedező mennyiségben sikerült cseppfolyósított gázt (LNG) is biztosítania hollandiai LNG-terminálokból. A csehországi gáztárolók a miniszter tájékoztatása szerint egy hete 77 százalékra voltak feltöltve, ami nagyjából január közepéig fedezné az ország gázfogyasztását. "Az LNG-terminálokból szerzett gázzal együtt Csehország gázellátása az orosz szállítások leállása esetén is nagyjából márciusig biztosított" - szögezte le Jozef Síkela. A cseh kormány azzal is számol, hogy szükség esetén működni fog az úgynevezett európai szolidaritás is, tehát az a rendszer, hogy a nagyobb gáztartalékokkal rendelkező országok kisegítik a nehezebb helyzetbe került országokat.

A hollandiai LNG-terminálok kapacitásának bérlését a cseh állam és a CEZ közösen szerezték meg. Síkela szerint valószínűsíthető, hogy a következő fűtési idény alatt a hollandiai Eemshavenben lévő LNG-terminálokból 1,5 milliárd köbméter gáz érkezik Csehországba.



