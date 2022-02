Csehország különvonatokat indít a lengyel-ukrán határra

A cseh államvasutak pénteken este a lengyel-ukrán határra két különvonatot indítanak, amelyekkel elszállítják a Csehországban dolgozó, hazatérni akaró ukrán állampolgárokat, míg a lengyel-ukrán határról cseh területre hozzák az ukrán menekülteket - jelentette be pénteken délután Martin Kupka közlekedési miniszter.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A különvonatok az észak-morvaországi Bohumínból indulnak, és a lengyelországi Przemyslben fejezik be útjukat. Bohumín az a legnagyobb csehországi vasúti csomópont, ahonnan a legtöbb vonat tart Lengyelországba.

A szerelvények mintegy 700-700 személyt tudnak szállítani, s az utazás költségeit a cseh állam viseli. A vonatok péntek este indulnak Przemyslbe, és szombaton térnek vissza Bohumínbe, majd Prágába. Vít Rakusan cseh belügyminiszter pénteken kijelentette, hogy Csehország az első hullámban mintegy 5 ezer ukrán menekültet fogadna be, s erre a célra 1,5 milliárd koronát különít el a kormány.

Csehországban jelenleg mintegy 150 ezer ukrán állampolgár él és dolgozik, akik közül sokan különböző okokból vissza akarnak térni hazájukba. Miután a légi közlekedés leállt, s problémák vannak a rendszeres autóbuszjáratokkal is, a problémát a cseh hatóságok a vasúttal szeretnék megoldani.

A cseh vasutak közleménye szerint humanitárius szerelvényekről van szó, s a kezdeményezést egyeztették a lengyel hatóságokkal is. Az utasok takarókat, élelmet és italokat is kapnak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelte el különleges katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében. Leszögezte, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségei, így a főváros ellen is hadműveletet folytatnak, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés csütörtökön este hadiállapotot vezetett be.

