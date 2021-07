Csehország vakcinákat adományoz balkáni, afrikai és ázsiai államoknak

Vojtech szerint a cseh kormány döntése része az Európai Unió vezetői megállapodásának, miszerint az EU közösen 100 millió adag oltóanyagot ajándékoz más országoknak. Ezenfelül Csehország még 250 ezer adag oltóanyagot ajándékoz Vietnamnak, és 30 ezret Tajvannak - közölte a miniszter.

A cseh miniszter megerősítette Andrej Babiš kormányfő korábbi közlését, miszerint Szlovákia átvesz és kifizet egymillió adag Pfizer/BioNTech-vakcinát a Csehországnak kijáró uniós kvótából. A csehek összesen 14 millió adag oltóanyagot rendeltek a Pfizer/BioNTech vállalattól, s mindet rövid időn belül már nem tudják felhasználni, ezért adnak belőle a szlovákoknak.

Adam Vojtech szerint a cseh kormány összesen 23,9 millió vakcinát rendelt az Európai Unió által elfogadott oltóanyagokból 8,5 milliárd koronáért (119 milliárd forint), azonban nem tudja ezt mind felhasználni.

"Bíráltak minket, hogy kevés oltóanyagot rendeltünk, ami láthatóan nem igaz. Többet rendeltünk, mint amennyire a cseh lakosságnak most szüksége van, de ilyen gonddal most más országok is szembesülnek"