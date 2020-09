Csehországban az 1500-at, Magyarországon az 1000-et közelíti a napi új fertőzöttek száma

Csehországban pénteken már 1447 új igazolt koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki a laboratóriumi vizsgálatok, ami hatvanöttel több mint az eddigi, előző napi legmagasabb esetszám. Magyarországon újabb 916 személynél mutatták ki a koronavírus-fertőzést.

Fotó: TASR/AP - illusztráció

Csehországban a napi új igazolt fertőzések száma kedden lépte túl első ízben az ezret, és azóta folyamatosan emelkedik. Pénteken ez a szám már 1447 volt.

Szintén rekordmagas - 12 260 - az aktív igazolt fertőzöttek száma is. A többségnél azonban továbbra is enyhe a betegség lefolyása. A kórházakban Covid-19-betegséggel jelenleg már 264 embert kezelnek, ami a duplája az egy hónappal ezelőtti számnak. Több mint hatvan beteg állapota súlyos. Ezek az adatok is folyamatosan növekednek. Az elhunytak száma 450-re emelkedett.

Március elsejétől, amikor az első fertőzöttet Csehországban regisztrálták, péntekig 33 860 koronavírus-fertőzöttet mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok. Az érintettek mintegy kétharmada már meggyógyult. A napi laboratóriumi tesztek száma az utóbbi időben 15 ezer körül mozog. A pozitív esetek aránya hétfőn öt százalék, csütörtökön pedig már kilenc százalék volt. A pénteki adat még nem ismeretes.

Csütörtöktől kezdve a zárt termekben az egész országban kötelező a védőmaszkok viselete. Eddig a maszkokat csak a tömegközlekedési eszközökben, egészségügyi intézményekben és hivatalokban volt kötelező viselni.

Ketten meghaltak, 916-tal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Elhunyt két idős, krónikus beteg, és újabb 916 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szombaton.

A kormányzati portálon azt írták: 11 825-re nőtt a Magyarországon eddig azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 633-ra emelkedett. 4058-an már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 7134.

Az aktív fertőzöttek 42 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti.

Kórházban 282 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 25 569-en vannak, a mintavételek száma 529 063.

Kiemelték: ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, a második hullám Magyarországot is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása.

(MTI)