Csehországban lehet a 16 éves galántai lány – aki tud róla közelebbit, jelentkezzen!

A galántai rendőrök már hónapok óta kutatnak az eltűnt Tiffany Stojková után.

Januárban a lány apja kereste fel a rendőrséget azzal, hogy eltűnt a lánya. Tiffany még december elején ment el otthonról. Korábban is előfordult ilyesmi, de korábban haza is ment. Azért is sejtik, hogy Csehországban lehet, mivel korábban is csehországi ismerősöknél tartózkodott.

Tiffany 165 cm magas, közepes testalkatú, hosszú barna haja van.

Akinek van rá módja, csehországi Facebook-oldalakon is terjessze a lány eltűnésének hírét - kéri a rendőrség. Aki pedig közelebbi információval bír róla, jelezze azt a rendőrségen, vagy a 158-as segélyhívón, esetleg a rendőrség Facebook-oldalán üzenetben.

