A csendes-óceáni Kiribati Köztársaságban köszöntötték először az újévet (FOTÓ)

A szigetcsoporthoz tartozó Kiritimati sziget lakói közép-európai idő szerint 11 órakor ünnepelték a 2023-as esztendő beköszöntét. A koronavírus-világjárvány kezdete óta először ünnepelhettek velük a világ másik részéből érkező turisták. A polinéziai szigetcsoport határait ugyanis 2020 márciusa óta nagyrészt lezárták a külföldiek előtt. Kiribati idén augusztus óta fogad újra külföldi vendégeket. A 388 négyzetkilométeres korallszigeten csak néhány ezer ember él.

Egy órával később a két nagy szigetből álló Szamoai Köztársaság következett Új-Zélanddal és Tongával együtt. Szamoa a minél látványosabb tűzijáték kedvéért Új-Zélandról hívott pirotechnikai szakértőket.

A tongai királyságban sokan még mindig a Hunga Tonga nevű, tenger alatti vulkán január közepi kitörésének következményeit nyögik. A hatalmas erejű vulkánkitörés szökőárt váltott ki, és sűrű hamuréteggel borította el a szigetek egy részét.

Új-Zélandon, ahol az elmúlt évben a koronavírus-járvány miatt a legtöbb rendezvényt lemondták, idén először tartanak ismét újévi tűzijátékot. A látvány csúcspontja, amikor az aucklandi Sky Towerről lövik ki a petárdákat.

Két órával később, 14 órakor tartották az ausztráliai Sydney-ben a hagyományos óriás tűzijátékot. A világhírű Harbour híd és az Operaház kulisszái előtt tartandó látványosságra egymillió embert várnak, világszerte pedig mintegy félmilliárdan fogják követni az eseményt.

Kiribati, New Zealand and Samoa are already in Year 2022 pic.twitter.com/bIW5U1OhAb