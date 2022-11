Cserkészvezetői Konferencia – Közel három év után újra személyesen

Kassa. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség november 18-20. között Kassán rendezte meg éves cserkészvezetői konferenciáját és tisztújító közgyűlését. A konferencia szakmai programját Gál-Várady Tamara, az SZMCS mozgalomért felelős vezetője állította össze, míg a helyszínt és a kísérőprogramokat a kassai 17. számú II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat biztosította.

Pénteken megnyitóval kezdődött a rendezvény. A cserkészszövetség vezetősége üdvözölte a résztvevőket, majd köszöntőt mondott Buczkó István, Magyarország Kassai Főkonzulátusának elsőbeosztott konzulja. Beszédében kiemelte a cserkészet fontos szerepét a nevelésben és a szabadidő hasznos eltöltésében, és személyes tapasztalatairól is mesélt. Ezen kívül megemlítette a cserkészek kötődését Esterházy Jánoshoz is, rámutatva példaértékű életére.



A konferencia már péntek este kezdetét vette, a főbb témákkal azonban szombaton foglalkoztak a cserkészek.

A következő cserkészév országos rendezvényeinek megtervezése mellett nagy hangsúlyt kapott a jövő nyáron megrendezendő Szövetségi Nagytábor. Az ötévente megszervezett, nagyszabású nyári tábor előkészületeiről Horváth Dániel, a tábor főszervezője számolt be a jelenlévőknek. A hétvégén bemutatkozott az újonnan alakult Gyermekvédelmi Munkacsoport Borka Andrea vezetésével, Pásztor Lorenzo lelkiatya vezetésével pedig a hit és a cserkészet fontosságát boncolgatták a résztvevők. A nap folyamán sor került a rendkívüli tisztújító közgyűlésre is. A közgyűlés Balogh Gábort választotta meg a vezetőképzésért felelős vezetőnek.



„2019-ben volt az utolsó olyan konferenciánk, ahol személyesen tudtunk részt venni, a világjárvány miatt mi is az online térbe kényszerültünk. Ezért nagyon örülünk, hogy idén újra találkozhattunk ezen a platformon vezetőinkkel. A cserkészvezetői konferenciáknak mindig fontos része, hogy bővítsük ismereteinket, ezért igyekeztünk olyan vendégelőadókat hívni a hétvégére, akik által hasznos tudást adhatunk a résztvevőknek” - mondta Gál-Várady Tamara a cserkészszövetség mozgalmi vezetője. Ilyen volt például Hadas Katalin előadása, aki a figyelemzavaros gyerekekkel való foglalkozás rejtelmeibe vezette be a cserkészvezetőket. Sikula Gábor, a Tandem csoport tagja a Pappus-projektet hozta el a hétvégére, amelynek középpontjában a növények általi játékos készségfejlesztés állt, Papp Román, a Viharlámpa fénye c. cserkészregény szerzője pedig élmény-könyvbemutatót tartott arról, hogy hogyan használható a regény módszertani segédeszközként.



Az előadások között és esténként kötetlen beszélgetésekre, esti városnézésre és társasjátékozásra volt lehetőségük a cserkészeknek.



