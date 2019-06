Csiliznyáradon fontosak a fiatal családok

A helyi kultúrházban jó néhány falubeli gyűlt össze, hogy megtudják, milyen ajándékkal is készültek számukra a szervezők.

„Számunkra nagyon fontos a fiatalok itthontartása, ezért is építettük meg a bérlakásunkat, jutányos áron kínálunk építkezési telkeket és megajándékozzuk azokat a családokat, ahol 0-18 év közötti gyermek van”

- mondta Lukács József polgármester.

Az Otthonunk Csiliznyárad PT tavaly ősszel a Bethlen Gábor Alapnál pályázott a fiatal családok támogatására, ahol a kérvényüket jóvá is hagyták. A beérkezett pénzösszegből egy elektromos fogkefét, két kifestőt és a Csallóközről szóló, Irány a Macskarév elnevezésű társasjátékot vásárolták meg minden helyi fiatalnak. A csomag átadására került sor péntek este.

Elsőként a fogkefe fontosságáról esett szó, majd a társasjátékot mutatta be annak készítője, Angyal Sándor. (A társasjátékról egyébként már korábban itt írtunk).

A játék tervezője elmondta, hogy a készítés során figyelembe vették a csallóközi mondákat, mondai alakokat és az azokat összegyűjtő kiadványokból sikerült összeállítani a kvízkérdéseket, illetve ezek alkotják a játék alapját. A helyszínen többen is kipróbálhatták a táblajátékot, s közben rájöhettek arra is, hogy nemcsak az a lényeg, hogy a start mezőről a célig jusson az ember, de ehhez teljesíteni kell egy feladatot is, illetve a zöld mezőkre lépve válaszolni kell kvízkérdésekre. Így nemcsak egy izgalmas játék részesei lehetnek a játékosok, de tanulhatnak is, hiszen a 100 darab kvízkártya több játék után ismétlődhet, így akarva akaratlanul ragad rá a tudás a játékosokra.

A bemutató végén minden fiatal családos átvehette a számára elkészítette csomagot.

