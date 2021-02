Csiliznyáradon már összegyűlt, Kulcsodon még zajlik a gyűjtés a légzést segítő készülékre

A csiliznyáradi önkormányzat és a Szlovák Vöröskereszt csiliznyáradi helyi szervezete által szervezett gyűjtés a vártnál is sikeresebb volt, néhány nap alatt ugyanis sikerült összegyűjteniük a légzést segítő oxigénterápiás készülék árát, amelyet a dunaszerdahelyi kórház Covid-osztályának ajánlottak fel.

A gyűjtés múlt hét közepén indult, azóta pedig rendre érkeztek a kisebb-nagyobb összegek a község transzparens számlaszámára.

„Bíztunk a segíteni akaró emberekben, de számunkra is meglepő volt, hogy hétfőre máris összegyűlt az oxigénterápiás készülék ára. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített, támogatott bennünket. Sok helyi, csiliznyáradi adományozónk volt, de több támogatónk volt az egész Csallóközből is. A helyi szervezetek is segítettek a kezdeményezés népszerűsítésében, és nem mellesleg nagy köszönettel tartozunk a médiának, a Paraméternek is, hogy közölték a felhívást“ – nyilatkozta megkeresésünkre Csiliznyárad polgármestere, Lukács József.

A polgármester még hétfőn tájékoztatta a dunaszerdahelyi kórház igazgatónőjét, hogy összegyűlt a készülék megvásárlásához szükséges összeg. „Abban egyeztünk meg, hogy azonnal megrendelik a gépet, hogy mielőbb segíthessen az arra rászoruló pácienseken. Várhatóan egy-másfél héten belül megérkezik“ – tette hozzá.

Egy olyan oxigénterápiás készülékről, úgynevezett oxigenátorról van szó, amely koronavírus-fertőzés esetén segíti a légzést, illetve segít az oxigén vérbe juttatásában.

Az oxigénterápiás készülék ára hatezer euró körül mozog, a község számláján azonban kedd délutánra több mint nyolcezer euró gyűlt össze, ezért Lukács József felvette a kapcsolatot Kulcsod község polgármesterével, Bognár Csabával, akik Csiliznyárad mintájára ugyancsak gyűjtést indítottak ugyanerre a célra.

„Abban egyeztünk meg, hogy ha nem sikerül összegyűjteniük az összeget, akkor csatlakozunk, és a két község együttműködése által megvásárolhatnánk a második gépet is. Minél előbb cselekednünk kell, a helyzet ugyanis nagyon súlyos, mostanra pedig egyre többen érzik ennek a súlyát“ – jegyezte meg Lukács József.

Kulcsod polgármestere, Bognár Csaba érdeklődésünkre elmondta, miután értesültek a csiliznyáradi gyűjtésről, ők is úgy döntöttek, hogy elindítják. „Megkérdeztünk egy községünkhöz kötődő fiatal doktornőt, aki a dunaszerdahelyi kórházban dolgozik, hogy mivel tudnánk leginkább segíteni. Ekkor tudtuk meg, hogy a légzést segítő készülékre lenne a legnagyobb szükség. Sajnos nem vagyunk olyan népes község, mint Nyárad, így a gyűjtés is lassabban halad, most tartunk megközelítőleg a gép árának felénél, de bízom benne, hogy nálunk is hamarosan összegyűlik a szükséges összeg“ – nyilatkozta a polgármester és egyúttal gratulált Csiliznyáradnak a sikeres gyűjtéshez.

Bognár Csaba is megerősítette, ha nem sikerül rövidesen összegyűjteni a készülék árát, egyeztetni fognak a csiliznyáradi önkormányzattal, hogy közös erővel sikerüljön megvásárolni a második gépet is. „A lényeg az, hogy minél előbb cselekedjünk“ – hangsúlyozta.

A kulcsodi önkormányzat az alábbi transzparens számlaszámra várja a hozzájárulásokat:

SK33 0900 0000 0051 7726 9067.

(fl)