Csillogó szempárok kereszttüzében

Naponta több tucat mosolygó szempár a maga kihívásaival együtt jelentik egy óvónő mindennapjait. Dudás Ildikó, a Bóbita Óvoda igazgatóhelyettes óvónője négygyermekes családanya, így nemcsak hivatásában van körülvéve gyerekekkel.

„Próbálok a felelősségemre bízott csiszolatlan gyémántokkal változatos, élménydús és fejlesztő pillanatokat megélni.“ – Dudás Ildikó

A fiatal óvónő már az egyetem alatt dolgozott magán bölcsődében, tanulási nehézségekkel küszködő gyermekeket korrepetált, továbbá gyermekekre vigyázott. „Amíg a szülők idegen nyelvű tanfolyamokon voltak, az egyik csoporttársnőmmel felváltva játszottunk, foglalkoztunk a gyerekekkel. Ezt a lehetőséget Szabó Edit tanárnőnek köszönhettük, tehát alkalom adtán az egyetem is adhat munkát a diákjainak.” Okleveles óvónőként aztán sikerült a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Óvodában (Bóbita) elhelyezkednie. „Támogató kollektívába kerültem, ahol kezdőként is hagytak kibontakozni. Nagyon szeretem az oktató-nevelő együttlétet a kicsikkel, ami számomra nem teher, hanem élvezet. Próbálok a legjobb tudásom szerint a felelősségemre bízott csiszolatlan gyémántokkal változatos, élményekben gazdag, fejlesztő pillanatokat megélni. Ehhez állandó megújulásra van szükség, melyre ön- és továbbképzés, másoktól való tanulás, motiválás által tud törekedni az ember. A csillogó, mosolygós szempárok pedig nagyon meghalálják az odaadó munkát. Szép szakma a miénk!“

Az egykori selyés hallgató bőven szerzett szakmai tapasztalatokat az elmúlt években. A gyerekek nagy érdeklődésére támaszkodva bevezette a relatív szolmizációt a csoportjában. A kolléganői biztatására, illetve az együttműködésüknek köszönhetően létrehozták a saját óvodai zeneszínházukat, melynek segítségével nemcsak az óvodájuk 6 csoportjába járók ismerhették meg a zene sokszínűségét, hanem alkalom adtán Komárom környékére is meghívást kaptak a zenés-bábos szórakoztatásra. Ezen kívül szakmai továbbképzéseket tart és egy módszertani könyv kiadása is fűződik a nevéhez a Comenius Pedagógiai Intézet gondozásában Szivárványmuzsika címmel. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által pedig idén megkapta a Vankó Terike-díjat.

Ildikó tapasztalatai szerint a diploma egy pluszt jelent, de sokkal nagyobb a szakmai bizalom, ha pedagógiai szakközépiskolával is rendelkezik egy óvónő. „A középiskolában több gyakorlatot biztosítottak számunkra, amit az egyetem további elméleti tudással támasztott alá. Ezt a kombinációt rendkívül hasznosnak tartom.“ Egyetemi tanárai közül azokra emlékszik vissza szívesen, akik igyekeztek saját tapasztalataikat is megosztani. A tanulmányok rugalmassága nagyban hozzásegítették őt ahhoz, hogy cserediákprogramját is maradéktalanul teljesíthesse. „Győrben tölthettem egy teljes szemesztert, ahol a saját érdeklődési köröm alapján a gyakorlatban is hasznos tantárgyak közül bőséggel választhattam. Az egyetem gördülékeny hozzáállása miatt pedig nem kellett átvinnem másik szemeszterre a tantárgyak pótlását sem.“

Ildikó szívesen emlékszik vissza az egyetemi bulikra, főleg a havi rendszerességgel megrendezett táncházakra a RÉV-ben. „De hogy mit is kaptam leginkább az egyetemtől? Egy csodás férjet, akivel fantasztikus családot alapíthattam. Kell ennél több?“

(PR-cikk)