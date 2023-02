Csingacsguk nem kockáztat

Lord Acton, az angol katolikus történész, parlamenti képviselő és publicista 1887-ben azt írta: „Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Felületesen úgy szokták fordítani, hogy „a hatalom korrumpál, és az abszolút hatalom abszolút korrumpál”, ami magyar (vagy például szlovák) vonatkozásban igaz is, de az angol corrupt ige első jelentése általánosabb: „rosszá vagy gonosszá tesz”, tehát a mondat értelme pontosan ez volna: „A hatalom [erkölcsi] romlottságra hajlamosít, a teljhatalom pedig teljesen megront.”