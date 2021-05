Csodás válogatás jelent meg szlovákiai magyar zenekarok gyöngyszemeiből

A dunaszerdahelyi NFG polgári társulás a közelmúltban gyűjtötte össze egy csokorba az alternatív klubban az utóbbi években fellépett hazai zenekarok egy-egy dalát, a CD-nek pedig szombaton lesz a keresztelője. Ennek kapcsán, meg úgy általában is kérdeztük a PT két képviselőjét, Tóth Lalit és Kovács Ákost

Kovács Ákos és Tóth Lali (Fotó: NFG Klub)

Jó pár éve volt már két csallóközi zenei válogatás (Zene aratáshoz), de mit kell tudni a Best of NFG megszületéséről?

Lali: Annak idején mindkét Zene aratáshoz album nagy csodálói, rajongói voltunk. Majd jó pár évvel később egy pályázatíró workshopon merült fel újra egy szlovákiai magyar zenekarokat egybegyűjtő válogatás ötlete. Miután sikeresen pályáztunk a Kisebbségi Kulturális Alapnál, el is kezdtük a zenekarok összegyűjtését.

Mekkora volt a minta, amiből válogattatok, és végül miért ez a 12 dal került fel?

Ákos: A Covid előtti időszak, hál' isten, eléggé gazdag volt a koncerteket illetően.

A CD koncepciója pedig az volt, hogy szerintünk (akik minden koncerten ott voltak) melyik volt igazán emlékezetes. Ez alapján választottuk ki a legjobb tizenkettőt.

Best Of NFG by NFGMUSIC

Izgalmas látni, hogy egy ilyen, viszonylag kis régióban is mennyi izgalmas formáció bukkan fel, és hogyan cserélődnek ki generációk a színpadon. Melyek számotokra a legemlékezetesebb pillanatok velük kapcsolatban?

Lali: Mivel szinte kivétel nélkül minden eseményünkön jelen vagyok, büszkén ki merem jelenteni, hogy jó zenekarokért nem kell a szomszédba mennünk. Az itteni formációk is meglépik a magyarországi profi zenekarok szintjét, sőt…! Többen nálunk is próbálnak, nagyon izgalmas látni, hogy születnek a zenék, alakulnak ki a saját stílusok.

Időről időre teljesülnek különböző tervek/mérföldkövek/álmok az NFG-vel kapcsolatban. Hol helyezkedik el ebben a válogatás-CD, mi előzte meg és mi követi?

Lali: A pandémia előtt három fő vonal mentén szerveztünk: színházi előadások, zenei koncertek, képzőművészeti kiállítások. Ezek mellett is rengeteg eseménynek adott otthont a klub: kvíz-estek, improvizációs délutánok, lemezhallgatós estek, elektronikus zenei estek… Terveink közt szerepelt még egy negyedik vonal előadásokkal, önismereti tréningekkel, interjúkkal, workshopokkal. Sajnos a járvány közbeszólt, de nem csüggedtünk, útjára indítottuk a Home Office rádiót (programja ITT található), aminek segítségével megpróbáltuk online kiszolgálni a közönségünket. Óriási álom vált valóra, mikor tavaly első ízben megszerveztük az NFGreen fesztivált. Mérföldkőként tekinthetünk a válogatásalbumra is. A Home Office rádióba szeretnénk több energiát fektetni, különböző témájú műsorok indítását tervezzük, szervezzük.

Hogy néznek ki a következő hónapjaitok azzal, hogy óvatosan, de elkezdhet minden újra nyitni?

Ákos: Most szombaton egy "óvatos" nyitás keretében, a jelenlegi előírások betartása mellett a lemez keresztelőjével megnyitjuk a klubot.

A keresztelő előtt a CD-n szereplő Varkocs zenekarral készül egy rádiós interjú élőben a klub pincéjéből, majd a koncertjükkel megkezdjük a várva várt 2021-es klubszezont. A rádiónk, a Home Office szünet nélkül megy majd nyáron is, heti 5 élő műsorral. Célközönségünk minden minőségi tartalmat fogyasztó ember 18-tól egészen 70+-ig.

Egészen június végéig tervezünk eseményeket. Gyermek- és felnőtt színházat és koncerteket hazai előadókkal. Lesz Dura & Blues Club, The Butchers, Gorlo Volka és még jó pár érdekes zenés est. Szimultán szervezzük az NFGreen fesztivált, ami idén is a bodaki erdők varázslatos ege alatt zajlik majd a természetben, a Duna partján.

(SzT)