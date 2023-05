Csodát tesz az új Ipoly-híd: egy hónapon belül Párkány közelebb kerülhet Váchoz 

A Párkánytól 12 kilométerre található Helemba és a magyarországi Ipolydamásd között megépült új híd már egy ideje "bevetésre" készen áll, és idén januárban arról írtunk, hogy a Nyitra Megyei Önkormányzat egyik munkatársa úgy saccolta, a létesítményt majd a második negyedévben adják át a forgalomnak. Egy hónap múlva letelik ez a határidő is, de egy szép finissel még teljesíthető. Portálunk megszólított két, a helyi viszonyokat jól ismerő politikust, és ők egybehangzóan úgy látják, hogy az Ipoly-hidat már júniusban igénybe vehetik az autósok. Amit a gyalogosok és a bicajosok már most is használnak...