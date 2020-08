Csökkent a fertőzések száma Horvátországban és Szlovéniában, több nyugat-európai ország újabb szigorításokat léptetett életbe

Több országban, köztük Horvátországban és Szlovéniában is csökkent a fertőzések száma hétfőre, elemzők mindazonáltal felhívják a figyelmet arra, hogy a hét végén kevesebb tesztet végeznek. Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban hétfőn újabb szigorításokat léptettek életbe.

Illusztrációs felvételek (TASR)

Horvátországban a legtöbb új esetet továbbra is a fővárosban, Zágrábban, illetve Split-Dalmát megyében regisztrálták. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, és a fiatalok a legfőbb terjesztők. Szlovéniában szeptember 1-jén, Horvátországban egy héttel később, szeptember 7-én kezdődik az oktatás, ám egyelőre nem világos, milyen feltételek mellett.

Járványügyi hatóságok szerint az iskolakezdés döntő lehet a járvány kezelése szempontjából Szerbiában is.

Ugyancsak a hét végén elvégzett tesztelések alacsonyabb számának tulajdonítják az esetszámok csökkenését Romániában is, ahol hétfőre meghaladta a háromezret a járvány halálos áldozatainak száma.

Szeptember 1-től kötelező lesz a maszk viselése Csehországban a zárt nyilvános helyeken.

Spanyolországban több régióban új korlátozások léptek életbe hétfőn, amelyek egyebek közt rendelkeznek az éjszakai szórakozóhelyek éjféli zárásáról is: a szigorítások Andalúziát, Kasztíliát és Leónt, Galíciát és Kantábriát érintik. Az országban az elmúlt 24 órában 1833 új fertőzést regisztráltak. Ez a szám kevesebb a pénteki 2987-hez képest, ám így is háromszorosa a júliusi átlagnak. Elemzők ebben az esetben is felhívják a figyelmet arra, hogy a hét végén rendszerint kevesebb tesztet végeznek.

Olaszországban elrendelték az éjszakai szórakozóhelyek bezárását, valamint a kötelező maszkviselést este hattól reggel hatig a forgalmas köztereken, Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter hétfőn pedig azt mondta, mindent megtesznek a március óta zárva tartó iskolák szeptember közepére tervezett újranyitása érdekében. A miniszter mindazonáltal aggodalmát fejezte ki a fertőzés fiatalok körében történő terjedése miatt.

Csökkent a napi fertőzésszám Franciaországban, ahonnan hétfőn 493 új fertőzést jelentettek, míg az előző néhány napban ez a szám 3000 fölött volt. Mindazonáltal három napja folyamatosan nő a kórházban ápoltak száma, az elmúlt 24 órában 65-en kerültek kórházba, ezzel a számuk elérte a 4925-öt. Párizsban és Marseille-ben bővítették azon helyek számát, ahol kötelező a maszkviselés, a kormány pedig rohamrendőröket küldött Marseille-be és a környékére megakadályozandó a rendelkezés elleni tiltakozást.

Az Egyesült Királyságból hétfőn hat nap óta először 1000 alatt maradt az új fertőzések száma, a bejelentés szerint 713 új esetet regisztráltak, a Covid-19 betegségnek pedig három újabb halálos áldozata van az országban.

Indiában az utóbbi 24 órában több mint 900-an haltak bele a fertőzés okozta szövődményekbe, mindazonáltal az halálesetek számának emelkedő tendenciája ellenére az indiai egészségügyi minisztérium azt közölte, hogy az ország koronavírushoz köthető halálozási rátája a világon továbbra is az egyik legalacsonyabb.

Libanonban megugrott a fertőzöttek száma a bejrúti kikötőben augusztus elején bekövetkezett robbanás után, egészségügyi tisztségviselők hétfőn kéthetes karantén sürgettek a járvány lassítása érdekében.

A járvány továbbra is Dél-Amerikát és a karibi térséget érinti a legsúlyosabban: Kolumbiában már több mint 15 ezren haltak meg a vírus okozta Covid-19 betegségben, Peruban pedig napról napra rekordokat dönt az újonnan regisztrált fertőzöttek száma.

Hétfő estére világszerte meghaladta a 21 milliót az igazolt fertőzöttek száma, és több mint 775 ezren haltak bele a vírus okozta Covid-19-betegség szövődményeibe a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

