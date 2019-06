Csónakkivágás a babakékben - ilyen jelképeket rejt Čaputová beiktatási ruhája

Több dolog is inspirált. Az egyik Mária Terézia alakja volt, aki a múltunk fontos része. Nagyon előkelőnek találom, és sok képen éppen olyan színű ruhában ábrázolják, amelyet a beiktatási ruhához választottuk. Babakékben. Nefelejcsszínben – ahogyan mi nevezzük. A kék szín körülbelül 15 árnyalata közül választottuk ezt, és több fazont is készítettünk – mondta Hanečka.

Čaputová beiktatási ceremónián viselt ruhájáról további szimbólumok is leolvashatók. „A Duna Pozsonyon át folyik, csónakkivágással ezt akartam hangsúlyozni. A vállrészről a ruha ujján szalag fut lefelé, amelynek köszönéskor vagy kézfogáskor igen fontos szerepe van. A víz fontos szimbólum, mert új dolgokat hoz és elviszi a régit” – magyarázta Hanečka.

A ruhát ért kritikákra Hanečka úgy válaszolt, megítélése szubjektív dolog. „Az építő kritika, hacsak nem rosszindulatú, gazdagítja a tervezőt. Az emberek nem is tudják, mi mindenre kellett figyelnünk. Például a kényelemre is, és hogy elegánsan lehessen járni a ruhában… Azt hiszem, jó megoldást találtunk” – jelentette ki. Hozzátette, csak egyvalaki véleménye számít neki igazán, azé, aki a ruhát viseli. „Az elnök asszonynak csupán egyetlen negatív megjegyzése volt a ruhával kapcsolatban, mégpedig az, sajnálja, hogy nem veheti fel többé” – jegyezte meg.

Hanečka egy egész kollekciót tervezett Čaputová számára. A beiktatási ünnepségen és a fogadáson viselt modellen kívül azt a ruhát is, amelyik akkor lesz rajta, amikor Miloš Zeman cseh köztársasági elnöknél tesz látogatást Prágában. „Annak a ruhának intenzívebb, de szintén szimbolikus színe lesz. A szín a legkifejezőbb jelentés, ha egyszínű ruháról van szó. A szabása is más lesz, mint a beiktatási modellé. A vállra helyeztük a hangsúlyt” – mondta Hanečka, de a ruha színét egyelőre titokban tartotta.

Zuzana Čaputovát szombaton iktatták be hivatalába, ő az ország első női köztársasági elnöke.

TASR