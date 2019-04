Csúcsborokat kóstolhattak a hétvégén Dunaszerdahelyen

A borversenyre 14 országból összesen 656 minta érkezett be, melyeket április 13-án, a nyilvános kóstolást megelőzően nyolc ország 102 borminősítője bírált el. A borbírák megítélése szerint a mezőnyben rendkívül erősek voltak a vörösborok. „Az elmúlt két évben elmondható, hogy a 2017-es és a 2018-as évben igenis a vörösboroknak kedvezett az időjárás. Szlovákiában a klímaváltozásnak köszönhetően egyre több jó vörösbor jelenik meg, ami itt tapasztalható. A külföldi zsűritagok is ezt mondták. A fehérborok kicsit jobbak voltak, mint a 2016-os évjárat és az összességében elmondható, hogy az elmúlt két esztendő évjárata 20-30 százalékkal jobb volt, mint az előző években. Ez megmutatkozott az érmek kiosztásában is, hiszen több mint 100 aranyérem talált gazdára” – mondja Bartalos Gyula az Európai Borlovagrend dél-szlovákiai legátusának elnöke, a Mun-Dus nemzetközi borfesztivál főszervezője.

A beérkezett 656 bormintának a zöme, mintegy 250 szlovákiai borászoktól származott, 220-230 minta Magyarországról, közel 45 Ausztriából, 50-60 Csehországból érkezett. Néhány mintát a környező országokból neveztek be, mint például Romániából, Szlovéniából, Horvátországból, Szerbiából, de érkeztek minták Portugáliából, Spanyolországból, Izraelből és Franciaországból is.

A szlovák borok között akadtak újdonságok is, mint például a fehéreknél a Noria, a vöröseknél a Dunaj, a Váh, a Nitria. Ezeket a borokat a boltok polcain ritkán találjuk meg, inkább az ilyen rendezvényeken, vagy borszaküzletekben kaphatóak. Különlegességnek számított még az Egri csillag, mely az Egri bikavér fehér megfelelője.

„Közel 40 éve szervezzük a Mun-Dus borfesztivált és nagyon sokat változott a borkészítés, a borfogyasztás és egészében véve a borkultúra is. Természetesen ehhez szükség volt ahhoz, hogy leromboljunk bizonyos elképzeléseket és határokat, ami a bor kultúrájához csatolódott és szükséges volt ehhez az is, hogy az emberek megváltozzanak. Hogy vevők legyen egy olyan valamire, ami természetes és az életük velejárója. A borkultúra ma az ételek és italok párosítása elkerülhetetlen” – magyarázza Bartalos Gyula, majd hozzáteszi: „A fesztiválon lehetőséget adunk a széles közönségnek megkóstolni azokat a borokat, amelyek nagyon jó színvonalat képviselnek és megmutatják azt, hogy Közép-Európában mi a divat a borban. Tíz évvel ezelőtt csak száraz borok sorakoztak fel a versenyen, ma már azonban vannak természetes édes borok és a rozékban is akad némi cukor, mely édesebbé teszi őket” – összegzi a főszervező.

A borversenyen a több mint 100 aranyérem mellett egy nagy aranyérmet és nyolc champion minősítést osztottak ki.

A zsűrinek semmiképpen sem volt könnyű dolga, hiszen a pontozást nézve rengeteg olyan bor akadt, amely csak 1-2 ponttal, vagy mindössze fél ponttal maradt el az aranyéremtől. A vörösboroknál két bor érdemelte ki a champion minősítést, méghozzá a szekszárdi Bodri Pincészet cabernet franc bora, valamint a balatonfőkajári Feind Pincészet shiraz-a. A champion díjakat május 1-én egy borlovagok avatásával egybekötött rendezvényen adják majd át.

A rendezvényen természetesen nem csak bort fogyaszthattak a látogatók, de kultúrát is, hiszen minden délután és este koncerteken szórakozhattak. A fő attrakció péntek este Balázs Fecó, szombaton a Queenmania együttes, vasárnap pedig Korda György és Balázs Klári voltak.

(alsa)