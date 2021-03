Csupa jó hír érkezett a hazai koronavírusos helyzetről, minden mutató kedvezően alakul

Szlovákiában egyre javul az új koronavírussal kapcsolatos járványhelyzet, jelentette be kedden Eduard Heger (OĽANO) megbízott egészségügy-miniszter.

Fotó: TASR

Csökken a pozitív tesztek aránya, a reprodukciós szám, a halottak száma és kevesebb a kórházi kezelésre, valamint a mesterséges lélegeztetésre szoruló páciens is. A másik oldalon folyamatosan nő a beoltottak száma, valamint a rendelkezésre álló védőoltások mennyisége.

Heger szerint a helyzet javulása annak tudható be, hogy a szlovákiai lakosok betartják az érvényes járványellenes óvintézkedéseket. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy lazítani még nem szabad, a nagyhét pedig vízválasztó lesz. Úgy véli, most fog eldőlni, hogy „sikerül-e térdre kényszeríteni a pandémiát”.

Naponta átlagosan 71 személy hal bele a COVID-19 betegségbe. Míg múlt héten 3620 személyt kezeltek kórházban, mostanra ez a szám 3337-re csökkent. A reprodukciós szám 0,75-0,85 körül mozog.

Az utóbbi hetekben csökkenő tendenciát mutatnak azok az esetek, amikor COVID-pozitív vagy COVID-gyanús páciensekhez kellett kiszállniuk az egészségügyi mentőszolgálat mentőseinek. A minisztériumi statisztikák szerint február vége óta csökkenő tendenciát mutat a betegfelvétel napi átlaga is a kórházakban. Hétfőn 671 COVID-pozitív egészségügyi dolgozót tartottak számon. Továbbra is foglalt a súlyos COVID-fertőzöttek számára fenntartott ágyak nagy része.

Eddig 9624 személy halt bele a fertőzésbe. 1782 olyan személy is meghalt, aki COVID-19 betegségben is szenvedett. „Minden mutató kedvezően alakul, és ezt már a kórházak is érzik” – tette hozzá Peter Stachura egészségügyi államtitkár.

Jana Ježíková államtitkár elmondása szerint Szlovákiában eddig összesen 938 088 adag oltóanyagot használtak fel. A második adagot eddig 257 105 személy kapta meg. „Egyre több vakcinaszállítmányt kapunk és egyre bővül az oltókapacitásunk is” - hangsúlyozta. Eddig Szlovákia lakosságának 12,5 százaléka kapta meg az első és 4,7 százaléka a második adag oltóanyagot. Jelentősen javult a szociális intézetek átoltottsága is az egyes megyékben.

TASR