Csupa jó tanácsot kaptunk a zsaruktól, hogyan viselkedjünk karácsonykor

A karácsonyi ünnepek alatt több rendőr lesz az utakon, akik különös figyelmet szentelnek a gyorshajtókra, a sofőrök mobiltelefon-használatára, valamint arra, hogy kiszűrjék az alkoholos befolyásoltság alatt vezetőket. Vigyázzunk az értékeinkre, ilyenkor a zsebmetszők is szolgálatba helyezik magukat.

A rendőrség illetékes szóvivője összegezte az ilyenkor hasznos tudnivalókat: akik mostanság ülnek volán mögé, gyakoroljanak nagyobb mértékű toleranciát, mert ebben az időszakban mindenki az autójába pattan, még a tapasztalatlanabb sofőrök is. Aztán arra is számítani lehet, hogy a bevásárlóközpontok környékén megnövekszik a forgalom. Emiatt a hatóságok több közlekedési rendőrt vetnek be, hogy ne legyen annyi közlekedési dugó és torlódás.

Fokozottan figyeljünk ilyenkor arra is, hogy karácsony környékén akcióba lendülnek a zsebtolvajok is. Az az alap, hogy a pénztárcánkat ne a táskánk, retikülünk tetején tartsuk, ne adj’ isten a bevásárló kosarunkban, mert a zsebesek leggyakrabban a szemük előtt villódzó bukszára csapnak le. Külön a férfiak számára is van okosság: ha készpénzt kell eltenni, akkor azt lehetőleg a belső zsebbe rakjuk, semmi esetre sem a farzsebbe, mert aztán jön az elterelő hadmozdulat és a finoman matató ujjak, és lőttek a lóvénak. Ami a bankkártyánkat illeti, arra nem tanácsos felírni a PIN-kódunkat, mert az megkönnyíti az enyveskezűek tippelési feladatát, és könnyen megcsapolják az ember számláját.

Ügyelni kell ilyenkor lakásunk kulcsaira is, és ha észrevesszük, hogy az eltűnt, azonnal siessünk haza, hátha megelőzzük az illetéktelen behatolót. Ilyen esetben a zárat gyors ütemben tanácsos kicserélni. A sofőrök számára még egy jó tanáccsal szolgálnak a szervek: az anyósülésen lehetőleg ne hagyjunk semmi olyan tárgyat, amire szemet vethetnének a simlis szarkák. Tehát mondjuk mobiltelefont, bugyellárist, övtáskát, laptopot ne rakjunk ki a kocsink "kirakatába", maximum egy használt zsepit, egy papírfecnyibe pökött megcsócsált rágót vagy egy darvadozó kiflivéget hagyhatunk az ülésen. Ez utóbbiak ugyanis nem annyira kelendő portékák tolvajék körében.

