Csupa jót mond a terrorista állam hadura Orbán Viktorról. Putyin tudja, miért támadja mindenki a magyar kormányfőt (VIDEÓ)

Az MTI reggel arról számolt be, hogy Putyin szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök tudja, hogyan kell kitartóan kiállni az érdekeiért. Erről az orosz elnök a Rosszija 1 orosz tévécsatornának kettőjük pekingi tárgyalását követően nyilatkozott. A Kreml ura úgy véli, Orbán Viktor

Távolról sem mindig egyeznek meg nézeteink, ráadásul gyakran különböző platformon állunk, de ez nem akadályoz meg bennünket abban, hogy beszélgessünk és megoldást keressünk bizonyos kérdésekre, problémákra" - mondta az orosz államfő.

Putin stood up for his friend Orban who flew to Beijing yesterday just to meet with him. pic.twitter.com/wCIpzFv0Kc