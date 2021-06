Csupa undorító bűncselekmény szaporodott el Szlovákiában a koronavírusos helyzet miatt

Gyermekpornográfiával összefüggésben Szlovákiában tavaly 30 százalékkal több büntetőeljárást kezdeményeztek. Maroš Žilinka főügyész erről az Ausztriával kiegészült V4-ek találkozóján beszélt.

A családi erőszakban meghalt nők emlékműve Kanadában (wikipédia)

Žilinka elmondta, megnőtt a számítógépes szexuális zaklatások száma is, ahogy a számítógépes bűnözés is elharapózott. A világjárvány idején gyakrabban vásároltunk a neten is, a csalók ezt is kihasználták.

Az utóbbi időben több olyan eset történt, ami kimeríti a családon belüli erőszak fogalmát. A koronavírus miatti óvintézkedések következtében lehullott a lepel az ilyen erőszak rejtett feltételeiről, amilyenek például az erőszakos személyiségi jegyek, gyengébb szociális feltételek vagy a szerfüggőség -figyelmeztetett a szlovák főügyész.

TASR