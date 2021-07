Csusszant a kenőpénz, kattant a csatt a speckó ügyész táskáján, és az ilyen produkciót gerjesztő banda meg talán visszatapsolható lesz ősszel

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A szinte elviselhetetlen kánikula ellenére a megszokott iramban zajlanak a dolgok az országban. Szlovákiában a normál tempó észbontó.

Folyik a pozsonyi parádé

Senki nem feltételezte, hogy az Alkotmánybíróság szerdai döntése mellett csak úgy némán elsomfordálnak a szlovákiai politikusok. De azért ekkora parádét csapni a már nem létező uborkaszezon előtt egészen komoly teljesítmény. Ahogy az alkotmányosság felett őrködő bírák kimondták, hogy az előrehozott választásokról szóló népszavazás kiírása ellentétes lenne az alaptörvénnyel, szinte mindenki annak lehetőségét keresi, hogyan lehetne mégis összehozni egy ilyen referendumot. Az alapötletet az adta, hogy az államfő tegnap jelezte, ne őt, meg a kassai testületet cseszegessék azért, mert elmarad az OĽaNO-vezette kormány kipenderítését célzó népszavazás. Tessék csak alkotmányt módosítani, és akkor majd senki nem vétózhat meg ilyen kérést - hangzott Zuzana Caputová tanácsa. Úgy látszik, ezt többen meghallhatták, szinte az összes parlamenti pártvezér reagált erre a megjegyzésre. És már a konkrét javaslatokkal bíbelődnek.

Mi legyen a parlamentben?

A sort az ellenzéki Smer kezdte, Robert Ficóék gyorsított eljárásban kérik a kabinettől az általuk már felvázolt alkotmánymódosítást. Boris Kollár kormánypárti parlamenti elnök szintén hasonlót lépne, mégpedig konkrétan a törvényhozás két hét múlva kezdődő ülésén. Pedig egy hónapja még úgy hangzott a meggyőződésük, hogy egy ilyen népszavazás alkotmányellenes. Az OĽaNO egyes képviselői szintén megszavaznának egy ilyen módosítást, mégha az ő programjuk is elutasítja ezt a lehetőséget. De hogy a kabineten belül nagyobb legyen a felfordulás, a Richard Sulík vezette SaS szerint még csak nem is lehet most ilyen kérdésről tárgyalni, a szétesőben levő, legkisebb kormánypárti Za ľudí pedig egyáltalán nem támogatja, hogy referendummal lehessen lerövidíteni a választási ciklust.

Az emberek csak mondják el a véleményüket!

Kollár azzal indokolja a pálfordulásukat, hogy ha már 585 ezer aláírást sikerült Peter Pellegrininek és a Smernek összegyűjtenie, akkor az embereknek lehetőséget kell adni arra, hogy népszavazással is el tudják mondani véleményüket. És akkor szerinte szeptemberben vagy talán novemberben megvalósulhatna az ellenzék álma, a referendum. Amit számításból néhány kormánypárti korifeus is felkarolt. Tekintve, hogy az összes ellenzéki tömörülés mellett a két legerősebb kormánypárt is erről papol, a nyári szünet után egy jó kis kampánynak nézünk elébe.

A zsaruk értettek a szóból

Lehet, hogy már ennek a hadjáratnak a része az is, hogy a rendőrség nagy sietve bejelentette, még a legkisebb határátkelőhelyeket is megnyitják péntektől. Tehát azokat is, amelyeket most hétfőn zártak le, és ami nagy felzúdulást keltett az érintett határmenti településeken.

Mint a karikacsapás!

Az is majd a kormánypártok népszerűsítési kampányának a része lehet, hogy továbbra is gőzerővel dolgoznak az illetékesek a sok éven át ficóizmussal behordott közélet megtisztításán. Csütörtöki fejlemény, hogy pénzügyőrség bűnügyi hivatalának egykori vezetője, a rendőrséggel együttműködő Ľudovít Makó a Büntetőbíróságon is beszámolt arról, hogy 2017-ben átadott 50 ezer euró kenőpénzt a korábbi speciális ügyésznek. Dušan Kováčiknak az összeg fejében azt kellett elintéznie, hogy a beosztottja ne akadékoskodjon a Takáč-klán vezetőjének szabadlábra helyezése miatt. Ment minden, mint a karikacsapás: A pénzköteg egy borítékban lapult, amit egy pozsonyi kávézóban Makó a kabátjából átpasszolt Kováčiknak, aki meg az "adományt" gyakorlott mozdulattal elsüllyesztette egy kis barna válltáskába. És a másik kezével meg már hívta is a kollégáját, hogy közölje, mi a tennivaló a maffiózó ügyével. A meló csak annyi volt, hogy be kellett fognia az ügyésznek a szemét, a fülét meg a száját. Mert a főnök így kérte.

A választók meg tavaly azt óhajtották, hogy ez a garnitúra menjen a fenébe. De ősszel, a népszavazás segítségével talán visszatapsolhatóak lesznek.

Sidó Árpád