Csütörtök este sűrű köd nehezítheti a közlekedést

Csütörtök este Szlovákia egész területén ködre kell számítani. Az észak-szlovákiai járásokban fagy is előfordulhat.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Pozsony megyében, Nagyszombat megye egyes járásaiban és a Vágsellyei járásban széllel kell számolni. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) elsőfokú figyelmeztetést adott ki ezekre a jelenségekre.

A meteorológiai intézet arról is tájékoztatott, hogy Pozsony megyében, a Nagyszombati megye egyes járásaiban és a Vágsellyei járásban a szél sebessége elérheti a 65-70 kilométeres óránkénti sebességet. Mindez nagyjából péntek reggel 8:00-ig fog tartani. Péntek (január 19.) reggel 7 óráig a Zsolna megyébe és a Vágbesztercei járásban szinte minden járásban ónos esőre kell számítani.

A meteorológusok ködre is figyelmeztettek egész Szlovákiában, ami éjfélig is kitarthat. Továbbra is érvényes az első szintű hidrológiai figyelmeztetés a Nagymihályi járásra.

TASR/para