Csütörtökön tanácskoznak az enyhítésekről, közben kiderült, mikor érkezik vakcina a Johnson & Johnsontól

A kormány szerdai ülése előtt Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter, illetve Matej Mišík, az Egszségügyi Elemzőközpont vezetője beszélt erről.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter (Fotó: TASR)

Mišík megerősítette például azt, hogy április 19-től országosan is átválthatunk a bordó fázisba, mivel a járványhelyzet javulása ezt már megengedi, a kórházban ápoltak száma 3 ezer alá csökkent, és a fertőzés reprodukciós mutatója is alacsony.

A Za ľudí elnöke, Veronika Remišová közölte, hogy az első intézkedések között lesz az iskolák megnyitása a diákok előtt. A tesztelési stratégia módosításáról ugyanakkor még a koalíciós tanács is tárgyalni fog. Ez azt jelenti, hogy a mobil tesztállomásokon történő teszteléseket felválthatják az otthon is elvégezhető tesztek.

Lengvarský ezt kiegészítette azzal, hogy az enyhítések kapcsán csütörtökön ül össze a szakmai konzílium. Figyelembe kell ugyanakkkor venni azt is szerinte, hogy még mindig nagyon sokan szorulnak mesterséges lélegeztetésre, az ilyen betegágyak mintegy 80%-ban foglaltak.

Mišík emlékeztetett arra is, hogy a környező országokban is enyhül a járvány, de még magasank a halálozási számok (Magyarországon például épp most dőlt rekord, 311 halottal, miközben kinyithattak az üzletek). Éppen ezért szerinte meg kell várni, hogyan hat ki a fertőzés terjedésére a húsvét, az elemzések szerint ugyanis mérsékelten, de nőtt a mobilitás az országban.

Jó hír, hogy csökkent a mentőszolgálatok riasztásainak száma, és hogy egyre kevesebb egészségügyi dolgozó van karanténban - köszönhetően nyilván a beoltottságuknak is.

Kiderült az is, hogy április végéig 26 ezer adagot kap Szlovákia a Johnson & Johnson vakcinájából, amelyből egyetlen adag elegendő és nem kell a másodikra várni.

A sajtótájékoztatón érintették, hogy egyre nő a szociális otthonokon belüli beoltottság. Jelenleg az otthonok lakóinak 74%-a kapta már meg az első oltást, 44%-uk pedig már a másodikat is.

(Denník N/TASR)