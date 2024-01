A cukorkapapír, a joghurtos doboz és a műanyag kupak is számít – még lelkiismeretesebben kellene szelektálnunk a hulladékot

2024-ben még lelkiismeretesebben kellene szelektálni a hulladékot, aki megteheti, komposztáljon, és mindenki megfontoltan vásároljon – áll a felelős gyártók szervezete, az Envi-Pak felhívásában.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Szlovákiában 2022-ben 2,6 millió tonna lakossági hulladék keletkezett, körülbelül 39%-a került szemétlerakókba. 2024-ben ezért még lelkiismeretesebben szelektáljuk a hulladékot. A legkisebb is számít, egy cukorkapapír, egy joghurtos doboz, egy műanyag kupak is” – mondta Katarína Kretter, az Envi-Pak kommunikációs igazgatója. Hozzátette, pozitívum, hogy egyre növekszik a lakossági hulladékszelektálás és az újrahasznosítás.

A családi házakban élőknek azt tanácsolja a szervezet, hogy komposztálják a hulladékot, a lakóházakban meg lehet próbálni a közösségi komposztálást, ami külföldön sok helyen már szinte természetes.

Emellett mindenki megfontoltan vásároljon, ruhaneműt, textilárut is, mert ezekből nagyon sok kerül a szemétbe. „A textilhulladék-szelektálás 2025-től lép életbe Szlovákiában. Addig is jó lenne meggondolni minden vásárlás előtt, hogy valóban szükségünk van-e az adott árura” – tette hozzá Kretter, és a second hand üzleteket, valamint a használt ruhák továbbadását ajánlotta a lakosság figyelmébe.

Emellett szemétgyűjtésre is biztat mindenkit, amit akár egy séta során is meg lehet tenni. „Ne restelljen lehajolni senki a szemétért, hogy tisztább legyen a környezetünk” - mondta.

Vásárlásnál, főleg a zöldségnél, gyümölcsnél és élelmiszereknél, ha lehetséges, a helyi termelők áruját kellene előnyben részesíteni, ezzel a termelőket támogatja az ember, nem a nagy gyártókat.

Emellett fontos, hogy minél zöldebb legyen a környezetünk. „Itt nem kell rögtön faültetésre gondolni, elég a díszbokor, virágok, vagy a gyepes terület is segítség” – tette hozzá Kretter.

Végezetül kis odafigyeléssel az a wc leöblítésénél és a zuhanyozásnál is spórolhatunk az ivóvízzel . „Vannak például, akik elmossák a műanyag hulladékot. Ez felesleges. Elég megszabadulni a nagyobb ételdaraboktól. Az újrahasznosításnál megtisztítják a hulladékot, ezért az otthoni elmosogatása vízpazarlás” – jegyezte meg Katarína Kretter.



(TASR)