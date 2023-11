Čurilla állítja, dokumentálták Žilinka és a rejtélyes Peter Košč kapcsolatát

A NAKA pozsonyi egységének korábbi vezetője, a vizsgálótiszt Ján Čurilla, aki számos nagy korrupciós nyomozás mögött áll, egy vallomásában beszélt arról, hogy dokumentálták a titkosszolgálati kapcsolatokkal rendlekező Peter Košč és a legfőbb ügyész, Maroš Žilinka korábbi kapcsolatá. Čurillát az új belügyminiszter, Matúš Šutaj Eštok helyezte szolgálaton kívülre.

Maroš Žilinka (Fotó: TASR)

Čurillát tanúként hallgatták ki a Rozuzlenie (Kibontakozás) fedőnevű nyomozásban. Beszélt saját szerepéről a rendőrháborúban, és számos olyan gyanúról, ami sikerült a nyomozásaik során dokumentálniuk. A kihallgatásának jegyzőkönyvét valaki közzétette az interneten, az Aktuality.sk-nak pedig sikerült megerősíttetnie, hogy valódi.

A Rozuzlenie nevű ügyben a szlovák titkosszolgálat és a biztonsági szervek környezetéből származó ismert személy a gyanúsított. Köztük van a kétes hírű vállalkozó, Peter Košč is, akinek a neve már más nagyobb nyomozások során is felmerült. Rendre olyan kontextusban, mint akinek titkosszolgálati kapcsolatai vannak, és sokan csak X úrként (Pán X) hivatkoznak rá. Ebben az ügyben a nyomozás arról szól, hogy Košč vezetésével működött egy bűnszervezet, melyben részt vett két volt titkosszolgálati vezető, Vladimír Pčolinský és Michal Aláč is, valamint Ján Kaľavský, a NAKA nyomozóinak korábbi vezetője, a rendőrháború és a Čurilláék ellen folytatott nyomozás egyik legfontosabb tanúka, a titkosszolgálat környezetéből egy másik személy, Michal Ciriak, de még Roman Konečný, a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetőhe is. A nyomozás pedig arról szólt, hogy ezek a személyek azon dolgoztak, hogy nehezítsék vagy megakadályozzák a legnagyobb korrupciós nyomozásokat, és azt a benyomást keltsék, hogy az azok mögött álló vizsgálótisztek (Ján Čurilla és társai a NAKA-nál), tanúkat befolyásolnak, ezáltal pedig diszkreditálják a büntetőjogi szerveket. A gyanú szerint összehoztak egy jelentést, melyet eljuttattak a megfelelő személyekhez, akik aztán nyomozást indíthattak Čurilla és társai ellen.

Čurilla a vallomában többször is megemlítette Košč nevét, aki korábban már több titkosszolgálati vezető tanácsadójaként is tevékenykedett, és a vallomás során szóba került, hogy kapcsolatban állt Maroš Žilinkával is, mikor ő még nem főügyész, hanem a Speciális Ügyészség ügyésze volt. Konkrétan azt mondta, hogy sikerült dokumentálniuk kettejük közeli viszonyát. Erről konkrétabban Ján Kaľavský beszélt neki, mégpedig olyan kontextusban, hogy jelen volt, amikor egymással beszéltek telefonon.

Kaľavský korábban Čurilla közeli kollégája és barátja volt és neki volt az egyik informátora Košč. Kaľavský később kezdett vallani Čurilláék ellen, ma viszont már első fokon elítélték korrupcióért, és ő maga Boszniában tartózkodik, ahol "politikai menekült" státuszért folyamodott.

Maroš Žilinka főügyész nem kívánta kommentálni a Čurilla vallomásában megjelent információkat. Korábban viszont már nyilatkozott úgy egy vele kapcsolatos ügyben, hogy semmilyen gyanúsítottal nem áll kapcsolatban. Akkor viszont olyan ügy kapcsán kérdezték őt, melynek kontextusában a Tigrisként ismert kétes hírű vállalkozó Peter Petrov vallotta, hogy Košč az ő egyik ügye vizsgálatának utánajár Žilinkánál. Žilinka akkori nyilatkozata még megállhatja a helyét, mivel Košč akkoriban még nem volt gyanúsított.

A parlament alkotmányjogi bizottsága június végén hallgatta meg a főügyészt, és akkor Alojz Baránik (SaS) nekiszegezte a kérdést, hogy vajon Koščcsal akkor találkozott-e valaha vagy sem. "Találkoztunk vagy sem, köszönöm szépen, nem hagyom beleráncigálni ebbe a játék" - válaszolta akkor Žilinka.

Peter Koščot Szlovákiában jelenleg azzal vádolják, hogy lefizette egy ügyben Dušan Kováčik korábbi speciális ügyészt. Ő maga hosszú ideje külföldön tartózkodik, ügyvédje, Eva Mišíková pedig mindössze annyit üzent, hogy amit a jegyzőkönyv alapján Čurilla állít, az hazugság. Ő képviseli egyébként Kaľavskýt is, és vele kapcsolatban azt állítja, soha nem volt jelen olyan telefonbeszélgetésnél, ami Košč és Žilinka közt zajlott.

Čurilla egyébként a vallomásában beszélt arról is, hogy egy nyomozás során olyan információhoz jutott, mely szerint Žilinka, amikor még nem főügyész volt, ügyészként konkrét vizsgálati anyagokat adott át Vladimír Pčolinskýnak, mikor az még nem volt titkosszolgálati vezető. Pčolinský ezt visszautasította, mondván, a sajátján kívül egyetlen más ügyiratot sem látott.

Čurilla az ügyben tanúként szerepel, ami azt is jelenti, hogy egy gyanúsítottól eltérően nem állíthat az eskü alatt tett vallomásában valótlanságokat, ellenkező esetben hamis tanúzásért bíróság elé állíthatják.

(Aktuality.sk)