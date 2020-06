D4R7: megalázó rendőrségi eljárás, három napja benntartják az ügyvivőt, nem zuhanyozhatott, fogat sem moshatott

Nem okoztak környezeti károkat a kavicsbányászattal állítja az R7-es gyorsforgalmi utat építő D4R7 Construction. Az ügyben a rendőrség meggyanúsította a cég jelenlegi és korábbi ügyvezetőjét, egy alkalmazottját és magát a céget is.

Fotó: TASR

„Annak ellenére, hogy a rendőrség állítása szerint kilenc ügyben folyik nyomozás, a D4R7 máig csak egy meggyanúsításról tud – a kavicskitermelésről Dunajská Lužná kataszterében, Jánošíková telepen” – tájékoztatta a Paramétert a D4R7 képviselője. Ez ügyben gyanúsítja a rendőrség a cég egy korábbi és a jelenlegi ügyvezetőjét, egy alkalmazottját és magát a céget.

Bányászat szerződés alapján

A D4R7 szerint azonban nem követtek el bűncselekményt és nem is károsították a környezetet a kavicskitermeléssel.

„A D4R7 érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik a földtulajdonosokkal, amelyet kifejezetten kavicskitermelés céljából kötöttünk

– tájékoztatott a cég. – Kifizettük a megállapodásban szereplő összeget, és ezeknek a tulajdonosoknak nincs is követelésük a D4R7 irányában.”

A tájékoztatás szerint kérték a megfelelő hatósági engedélyeket is a kavicsbányászathoz. A hivatali ügyintézést egy szlovákiai cégre bízták, az elsőfokú engedélyt megkapták, az azonban nem lett jogerős, mert Dunajská Lužná polgármestere fellebbezett ellene, a cég szerint nem környezetvédelmi okokból. „Még ha hiányozna is valamilyen engedély, ez nem jelenti automatikusan, hogy az adott tevékenység veszélyezteti vagy károsítja a környezetet” - véli a cég.

Állítják, hogy környezetvédelmi szakvélemények bizonyítják, hogy a kavicsbányászat az adott területen nem okozott semmilyen környezetkárosítást.

Megalázó eljárás

A D4R7 megalázónak tartja az ügyvivő ellen folytatott a rendőrségi eljárás módját is. „Az ügyvivőt eddig még sohasem rendelték be kihallgatásra, miközben a nyomozás teljes ideje alatt itt volt Pozsonyban, és kész lett volna vallomást tenni, ha behívták volna kihallgatásra” - tájékoztat a cég. Kifogásolják azt is, hogy az eltelt csaknem három napban nem léphetett kapcsolatba a családjával sem, és nem engedték még csak lezuhanyozni vagy fogat mosni sem.

Vitatott 12,5 millió euró

A cég kifogásolja azt is, hogy a rendőrség lefoglalt a cég számláján 12,5 millió eurót, mint az állítólagos környezetvédelmi kár ellenértékét, de ezt az összeget szerintük semmilyen szakvélemény nem támasztja alá.

Az ügyben kértük a rendőrség és a közlekedési minisztérium álláspontját is. A szaktárca nem nyilatkozik a rendőrségi nyomozás ügyében. „A D4/R7 út ügyében rövidesen részletes tájékoztatást adunk majd egy sajtótájékoztató keretében” – válaszolta röviden a szaktárca több kérdést tartalmazó levelünkre. Andrej Doležal közlekedési minisztertől már többször kértünk interjúlehetőséget, de eddig még nem egyezett bele.

A rendőrség még nem válaszolt kérdéseinkre, amint megkapjuk a válaszokat, frissítjük a hírt.

- lpj -