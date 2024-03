A DAC-é a Niké-liga legdrágább játékosa, hat labdarúgó értéke is meghaladja az 1 millió eurót

Jöttek-mentek a labdarúgók télen a Niké-liga csapatainál, ezzel pedig a játékosok piaci értékének rangsorában is történtek változások. Mutatjuk, kik a szlovák élvonal legértékesebb labdarúgói a Transfermarkt szerint.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Sokan talán nem is gondolnák, de bizony DAC-labdarúgó áll a lista élén. A sárga-kékek szerb hálóőrének, Aleksandar Popovićnak ugyanis kereken 2 millió euróra taksálja a piaci értékét a mértékadó portál. A 24 éves portás 2023 nyarán érkezett Dunaszerdahelyre és azonnal kiszorította a kezdőcsapatból Martin Petrášt. Amióta augusztus 5-én, a Košice elleni bajnokin először pályára lépett sárga-kék mezben, azóta minden tétmérkőzésen (bajnoki és szlovák kupa) az ő nevével kezdődött a dunaszerdahelyiek névsora. Eddig 21 bajnokin és három kupameccsen őrizte a DAC kapuját. Nagy érdemei voltak abban, hogy eddig a sárga-kékek kapták a második legkevesebb gólt a bajnokságban – mindössze 21-szer engedte a háta mögé a labdát, miközben 8 találkozót kapott gól nélkül hozott le. A kupában három meccsen kétszer kapitulált, egy mérkőzésen pedig egyszer sem. Popović személyében hosszú távon biztoskezű kapust tudhat magáénak a DAC, a szerződése 2026 nyaráig szól.



Fotó: Cséfalvay Á. András

A dunaszerdahelyiek hálóőre után öt olyan játékos következik, akinek piaci értéke eléri az 1 millió eurót. A második helyen a Slovan Bratislava télen kölcsönvett luxemburgi játékosa, Gerson Rodrigues áll. A 28 éves szélső igazi világvándornak mondhatja magát, hiszen pályafutása során Luxemburgon kívül megfordult már Hollandiában (Telstar), Moldovában (FC Sheriff), Japánban (Júbilo Iwata), Törökországban (Ankaragücü, Eyüpspor és Sivasspor), Franciaországban (Troyes) és Szaúd-Arábiában (Al-Wehda), februárban pedig az ukrán Dinamo Kijev csapatától érkezett. Szerződése a 2024-es év végéig szól. Rodrigues bemutatkozása nem is sikerülhetett volna jobban a Slovannál – a zsolnaiak ellen csereként beállva 19 perc alatt kiosztott egy gólt és egy gólpasszt. Eddig 4 bajnokin lépett pályára a pozsonyiak színében, ezeken pedig 4 gól és 1 gólpassz a mérlege. Emellett a Konferencia Ligában, a Sturm Graz ellen is ő szerezte a Slovan becsületgólját (1:4). A luxemburgi válogatott feltörésében is nagy szerepet játszott, a 2024-es Eb-selejtezőn például 7 mérkőzésen 5 gólt és 1 gólpasszt jegyzett.



Fotó: TASR

A harmadik helyen csapattársa, Tigran Barseghyan következik, aki 2022 januárjában csatlakozott a pozsonyiakhoz, mára pedig a csapat egyik alapemberévé nőtte ki magát. Már az első féléve sem sikerült rosszul – 10 bajnokin 4-szer volt eredményes, emellett még 2 gólpasszt is kiosztott. A 2022/23-as idényben 26 bajnokin 5 gól és 2 gólpassz volt a mérlege, az aktuális idényben viszont kirobbanó formában van: 22 mérkőzésen 8 gólt és 10 gólpasszt termelt, és még van 10 bajnoki hátra, hogy ezt a mérlegét tovább javítsa. Szerződése a 2024-es év végén lejár, de nem lennénk meglepve, ha a pozsonyiak ezt követően is marasztalnák. Noha Barseghyan túl van karrierje csúcsán (2021-ben az Astana játékosaként volt a legmagasabb a piaci értéke, mégpedig 2,5 millió euró), a jelenlegi 1,4 millió eurós értéke is megsüvegelendő.



Fotó: TASR

Újabb Slovan-játékos következik a negyedik helyen. A horvát Marko Tolić hazájában, a Sesvete vendégjátékosaként robbant be a köztudatba – előbb 6 bajnokin 8 gólt, majd 11 bajnokin 14 gólt lőtt. Nem csoda, hogy anyaegyesülete, a Lokomotiva Zegreb igényt tartott rá, miután visszatért. Tolić 31 bajnokin 11 góllal hálálta meg a bizalmat, ez a teljesítmény pedig a horvát futball gigászának, a Dinamo Zagrebnek is felkeltette az érdeklődését, így 2020 augusztusában nem is volt rest 300 ezer eurót fizetni érte. A horvát főváros nagyobbik klubjánál már nehezebb volt labdába rúgni, bő két szezon alatt 47 bajnokin 6 gólt és 2 gólpasszt jegyzett, így 2022-ben újabb vendégjáték következett, mégpedig a szlovén Maribornál. Jól is ment neki a játék – 28 bajnokin 7 gól és 11 gólpassz volt a mérlege. Tavaly nyáron igent mondott a Slovan Bratislava hívószavára, amely ugyancsak a szezon végéig vette kölcsön. Noha a szezon során voltak hullámvölgyei, 15 bajnoki mérkőzésen így is szerzett 7 gólt. Az idény végén a Slovannak opciós joga lesz végleg megvásárolni a 27 éves játékost, de hogy él-e majd ezzel a lehetőséggel a pozsonyi klub, nyáron kiderül. Tolić piaci értékét 1,3 millió euróra taksálja a Transfermarkt.



Fotó: TASR

Az első ötöst ugyancsak Slovan-játékos zárja. A még mindig csak 22 éves Dávid Strelec a pozsonyiak saját nevelése. A 2018/19-es bajnoki idényben 17 évesen már az A csapatban gyűjtögette a tapasztalatokat, sőt, két gólt is szerzett. A következő szezonban is még csak epizódszereplő volt, de a bajnokságban 12 mérkőzésen így is összehozott 4 gólt és 3 gólpasszt. A 2020/21-es szezon jelentette számára az áttörést: 25 bajnokin 9 gólt és 4 gólpasszt jegyzett. Ekkor úgy érezte, eljött az idő, hogy belekóstoljon a nagyfociba is, ezért igent mondott az olasz Spezia hívószavára, nem mellesleg a Slovan sem volt túlságosan csalódott az érte kapott 2,28 millió euró miatt. Strelecnek viszont rá kellett döbbennie, hogy a Serie A teljesen más világ – másfél szezon alatt 17 bajnokin kapott lehetőséget, és mindössze egy gólt ért el. A 2023-as tavaszt a második ligás Reggio Calabriánál töltötte, de a 16 bajnokin összehozott 3 gólja és 1 gólpassza szintén nem mondható túl izmosnak. A kiábrándult fiatal így örömmel fogadta nyáron a Slovan érdeklődését, amely első körben a szezon végéig vette őt kölcsön, de adott esetben további 3 évvel megtoldhatják a szerződését. A játékos jó úton jár, hogy ezt véglegesítsék is – 20 bajnokin szerzett 8 góljával és 8 találatával Barseghyan mellett a Slovan egyik húzóemberének számít. Piaci értékét 1,2 millió euróra becsli a Transfermarkt, de ha sikerül megtartania formáját, majd második nekifutásra külföldön is tud érvényesülni, akkor ez még feljebb is kúszhat.



Fotó: TASR

A hatodik helyet már nem fővárosi játékos foglalja el, noha Róbert Polievka közel járt hozzá, hogy a télen Pozsonyban kössön ki. Polievka Besztercebányán kezdte meg játékos pályafutását, és először a DAC látta meg benne a potenciált. Másfél szezon alatt viszont csak 1 gólt és 2 gólpasszt szerzett 44 bajnokin, így 2017 telén nem is marasztalták őt Dunaszerdahelyen. Egy ugyancsak sikertelen podbrezovái és zsolnai kitérővel 2018 szeptemberében visszatért Besztercebányára, ahol egy csapásra megmutatta, mi is rejlik benne. Az akkor második ligás együttesben 8, 12, majd 13 gólt ért el szezononként, 2022-ben pedig 18 találatával nagyban hozzájárult, hogy a Dukla kivívta a feljutást az élvonalba. Nem sikerült rosszul az első idénye sem a legjobbak között – 15 góllal és 5 gólpasszal a második lett a góllövőlistán. Az aktuális szezonban 22 mérkőzésen eddig 11 gól és 7 gólpassz a mérlege a bajnokságban. Emellett a szlovák válogatottban is bemutatkozott, de gólt még nem sikerült szereznie. Már tavaly nyáron is szóba hozták őt a Slovannal, a mögöttünk lévő téli szünetben pedig el is jutottak tárgyalásokig a felek, de végül nem sikerült egyezségre jutniuk, így Polievka maradt Besztercebányán. Piaci értékét 1 millió euróra taksálják, szerződése pedig 2025-ig köti a Duklához. A játékos idén lesz 28 éves, így nyáron lesz az utolsó esélye nagyobb csapathoz igazolni úgy, hogy a besztercebányaiak is kaphassanak érte némi pénzt.



Fotó: TASR

A hetedik és nyolcadik helyen ismét Slovan-játékosokat találunk. Jaromír Zmrhal piaci értékét pályafutása csúcsán, amikor a Slavia Praha labdarúgója volt, 3,25 millió euróra taksálták. Amikor 2021 júliusában az olasz Bresciától a Slovanhoz igazolt, az értéke 1,8 millió euró volt, ez viszont mára megfeleződött. Zmrhal első pozsonyi idényében 8 gólt és 4 gólpasszt termelt, az elkövetkezőkben viszont ugyan gyakran hasznosan játszott, a gólokkal adós maradt. Az előző szezonban 25 meccsen 2 gól és 2 assziszt volt a mérlege, míg idén szinte ugyanezt (2/1) hozta 19 meccsen. Szerződése az idény végén lejár.



Fotó: TASR

Ugyancsak 900 ezer euróra árazta be a Transfermarkt az elnyűhetetlen Juraj Kuckát, akit valószínűleg senkinek sem kell bemutatni. A Podbrezovában kezdte pályafutását, majd a Ružomberokból került külföldre, a Sparta Praha együtteséhez. Négy évet húzott le a Genoában, kettőt az AC Milanban, majd másfelet a Trabzonsporban. 2019-ben visszatért Olaszországba, hogy két és fél éven át szolgája a Parmát, majd egy watfordi kitérőt követően 2022-ben hazajött a Slovanhoz. A 37 éves középpályás nem egyszer bizonyította, hogy noha közelebb van a 40-hez, mint a 30-hoz, a szlovák bajnokságban még labdába tud rúgni – tavaly 28 meccsen 6 gólt jegyzett, míg idén 18-on 3 gólt és 3 gólpasszt. Emellett továbbra is a szlovák válogatott oszlopos tagjának számít, a selejtezőben 9 meccsen 2/2 volt a mérlege, és ha az idény hátralévő részében nem sérül meg, akkor nyáron minden bizonnyal ott lesz a nemzeti csapat Eb-keretében.



Fotó: TASR

A top 12-t két DAC- és két Slovan-játékos zárja, akiknek értékét 800 ezer euróban határozták meg. Egyikük Zeljko Gavrić, aki a 2023-as tavaszt a Ferencváros labdarúgójaként töltötte kölcsönben Dunaszerdahelyen. 15 bajnokin szerzett 2 góljával és 1 gólpasszával, valamint nem mellesleg jó játékával meggyőzte a DAC vezetőségét, amely 2023 nyarán hároméves szerződést kötött vele. Jól kezdett az aktuális szezonban is, 9 bajnokin lőtt 3 gólt, de aztán októberben megsérült, és csak idén februárban térhetett vissza. Az idény hátralévő részében szüksége is lesz rá a dunaszerdahelyi együttesnek.



Fotó: Cséfalvay Á. András

Csapattársát, Taras Kacharabát is 800 ezer euróra árazták be. A 29 éves ukrán középső védő Csehországban, a Liberec és a Slavia Praha együttesénél volt pályája csúcsán – akkoriban az értéke 1,5 millió euró körül mozgott. Az aktuális idényben már nem számoltak vele Prágában, így nem kellett őt sokat győzködni, amikor a télen megkeresték Dunaszerdahelyről. Noha a zeniten már túlvan, tapasztalatával sokat segíthet a sárga-kékeknek az elkövetkező években. Szerződése 2026-ig szól.



Fotó: Cséfalvay Á. András

A Slovan két labdarúgója zárja a listát: a szlovén Kenan Bajrić az NK Olimpijánál kezdte meg a nagybetűs labdarúgást, majd 2018-ban 600 ezer euró ellenében leigazolta őt a Slovan. 2021-ig 87 bajnokin lépett pályára, ezeken pedig 6 gólt és 1 gólpasszt szerzett. Ezt követően két évre kölcsönadták a ciprusi Paphosnak, ahol ez idő alatt 65 bajnokin lépett pályára. Miután tavaly nyáron visszatért, jó játékkal hálálta meg Vladimír Weiss bizalmát, aki egyértelműen alapemberként számít rá a védelem közepén.



Fotó: TASR

Utolsóként pedig következik az égszínkékek szerb gyökerekkel rendelkező, de kanadai állampolgárságú veterán kapusa, Milan Borjan. A 36 éves portás Szerbiától kezdve Törökországban, Romániában, Bulgáriában és Lengyelországban is futballozott. Jelenleg a Crvena Zvezda játékosaként szerepel kölcsönben a pozsonyiaknál. Borjant leginkább a 2022-es katari világbajnokságon ismerhette meg a nagyközönség, ahol Kanada mindhárom mérkőzését végigvédte, és bár csapata hiába mutatott szimpatikus játékot, ő sem tudta megakadályozni, hogy mindannyiszor vesztesen hagyják el a pályát (Belgium 0:1, Horvátország 1:4, Marokkó 1:2).



Fotó: TASR

Ami a Transfermarkt további sorrendjét illeti: az első nem DAC- vagy Slovan-játékos a 13. Adrian Zeljković (Spartak), akinek piaci értéke 750 ezer euró. Őt követi 700 ezerrel a DAC-nál vendégeskedő szenegáli támadó, Moussa Koné. A 15., 16. és 17. helyet a 650 ezresek foglalják el, nevezetesen Kyriakos Savvidis (Slovan), Christián Herc (DAC) és Sebastian Kóša (Spartak). A 18. és 19. hely Peter Kováčiké (Podbrezová) és Miroslav Káčeré (DAC), mindkettejük piaci értéke 600 ezer euró. A DAC játékosai közül legalább félmillió eurós piaci értékkel rendelkezik még Yhoan Andzouana (550 ezer), valamint Brian Oddei és Ivan Dolček (500-500 ezer).



(tt)