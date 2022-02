A DAC még az utolsó pillanatban is erősített, a Slovan megütötte a főnyereményt, de a Žilina kasszája gyarapodott a legjobban

Hétfő éjjel bezárta kapuit az átigazolási piac Szlovákiában, mára pedig az utolsó transzferek is nyilvántartásba kerültek. Lássuk, hogyan erősítettek télen a Fortuna Liga csapatai.

Eric Ramirez távozásával és Kalmár Zsolt sérülésével nem volt kimondott gólfelelőse a DAC-nak (Andzouana, Hahn, Schäfer és Sharani 3-3 góllal vezeti a házi góllövőlistát), télen ezért a támadószekció megerősítése volt a fő cél. Joao Janeiro főként honfitársakkal képzeli el a jövőt Dunaszerdahelyen: a kapuba egy tapasztalt hálóőr érkezett a 32 éves Ricardo Ferreira személyében, a védelem és a középpálya széle pedig Alex Pintóval és Andrezinhóval erősödött, és a látottak alapján nem is tűnnek rossz választásnak. Két magyar is csatlakozott a dunaszerdahelyiekhez: a támadósorban Balogh Norbert jelent majd konkurenciát Hahn János és Nikola Krstović számára, az utolsó pillanatban pedig beesett a sokat pletykált Szánthó Regő is.

Kétségtelenül Schäfer András hiányzik majd legjobban a középpályáról, érte a Transfermarkt szerint 1 millió eurót adott a német Union Berlin, de Danylo Baskorovainyi kölcsönvételéért is 50 ezer euró jött a konyhára a kazah Astanától. Ion Nicolaescu és Andrej Fábry is a több játéklehetőség reményében távozott kölcsönbe – előbbi az izraeli Maccabi Petah Tikvához, utóbbi pedig a Sereďhez. A szlovák középpályás egyébként a tavalyi tavaszt is a szeredieknél töltötte, és nem is ment neki rosszul a játék. Két gólt és három gólpasszt termelt ősszel Didier Lamkel Zé, aki érkezésével a szlovák bajnokság legértékesebb játékosává vált, de az összeférhetetlenségéről híres labdarúgó Dunaszerdahelyen sem tudott gyökeret verni, télen pedig vendégjátéka letelte előtt vissza is tért Belgiumba. Sokat volt téma Martin Jedlička esetleges távozása – ezért is érkezett Ricardo –, de a cseh hálóőr végül maradt a sárga-kékeknél. Hogy ezek után milyen tavaszra számíthat, az egyelőre kérdés.

A Slovan legnagyobb fogása kétségtelenül az Atlético Madridtól érkező, spanyol bajnoki tapasztalatokkal rendelkező szerb Ivan Šaponjić, aki eddigi két tavaszi fellépésén két gólt és egy gólpasszt jegyzett pozsonyi színekben. Az örmény Tigran Barseghyan a középpálya bal szélét jött erősíteni, a Transfermarkt 2,5 millió euróra taksálja az értékét. Összerúgta a port Weiss edzővel, így hiába volt a Slovan legjobb góllövője ősszel, távozni kényszerült Ezekiel Henty, igaz egyelőre csak kölcsönbe. A holland Joeri de Kamps az utóbbi időben nem sok lehetőséget kapott a fővárosiaknál, ezért kölcsönadták a Sparta Rotterdamnak, akárcsak Dejan Dražićot a Honvédnak.

A nagyszombatiaknál 250 ezer euró esett be Filip Twardzikért a LASK-tól, a legnagyobb érvágásnak viszont Saymon Cabral távozása mondható, aki kihasználta egy előnytelenül megkötött szerződés kiskapuját, és Brazíliát érintve az Egyesült Arab Emírségek felé vette az irányt. Kimondott erősítésnek talán csak a szintén brazil Azevedo mondható. A Žilina eladta két legjobbját, Vahan Bichakhchyant és Enis Fazlagicot, akikért összesen 1,4 millió eurót kapott. De érkezett is pótlás a támadósorba, mégpedig a Senicán remek őszt maga mögött tudó Elvis Mashike Sukisa személyében.

A Ružomberoktól távozott Tihomir Kostadinov és Dalibor Takáč, de a tavaszi szezonkezdetet látva (5:1 a Žilina ellen) nem igen hiányoznak majd a csapatból. A jelenleg harmadik helyen álló csapatnak az ősszel még Komáromban futballozó Domonkos Kristóf segíthet kiharcolni a nemzetközi kupaindulást. Sem Szereden, sem Londonban nem tartottak rá igényt, így a Trenčín dobott mentőövet a távozó észak-macedón kapusnak, Dejan Ilievnek. A Zlaté Moravce a Nagymihályról érkező Georgios Neofytidisszel, a liptószentmiklósiaktól megszerzett Michal Pintérrel, valamint a Žilinától kölcsönkért Taofiq Jibrillel küzd meg a bennmaradásért. A Michalovce cserébe megkapta Aranyosmarótról Kubilay Yilmazt, Takuto Oshima után pedig újabb japánnal, a középpályás Yushi Shimamurával erősített. Távozott viszont a csapat erőssége, Matej Trusa, akiért a Transfermarkt szerint 500 ezer eurót fizetett a cseh Plzeň.

A Senica ugyan elveszítette legjobb góllövőjét, Sukisát, viszont kölcsönbe sikerült megszereznie az indonéz Messinek tartott Egy Maulana Vikri egyik jó barátját és honfitársát, Witant. A liptószentmiklósiak visszafogottak voltak az átigazolási időszakban, Szereden és Garamszentkereszten viszont kicserélődött egy garnitúrányi játékos.



FC DAC 1904

Érkezők:

Alex Pinto (23, Farense), Ricardo Ferreira (32, Portimonense), Andrezinho (25, Mafra), Balog Norbert (25, Honvéd – kölcsönbe), Szánthó Regő (21, Ferencváros – kölcsönbe), Bögi Ferenc (19, Somorja – kölcsönből vissza), Stanislav Bilenkyi (23, Dynamo Brest – kölcsönből vissza)

Távozók:

Schäfer András (22, Union Berlin), Danylo Beskorovainyi (22, FC Astana – kölcsönbe), Stanislav Bilenkyi (23, Dinamo Tbilisi), Ion Nicolaescu (23, Maccabi Petah Tikva – kölcsönbe), Andrej Fábry (24, Sereď – kölcsönbe), Didier Lamkel Zé (25, Royal Antwerp – kölcsönből vissza)

ŠK Slovan Bratislava

Érkezők:

Tigran Barseghyan (28, FC Astana), Ivan Šaponjić (24, Atlético Madrid), Roman Čerepkai (19, Slovan U21)

Távozók:

Ondrej Petrák (29, Bohemians 1905), Filip Lichý (20, Ružomberok – kölcsönbe), Joeri de Kamps (29, Sparta Rotterdam – kölcsönbe), Ezekiel Henty (28, Al-Hazem – kölcsönbe), Dejan Dražić (26, Honvéd – kölcsönbe)

FC Spartak Trnava

Érkezők:

Milosz Kozák (24, csapat nélkül), Kazeem Bolaji (19, JK Viljandi), Azevedo (30, Baník Ostrava), Kristián Mihálek (21, FC Petržalka – kölcsönből vissza), Kenneth Ikugar (21, Ústí nad Labem)

Távozók:

Filip Twardzik (28, LASK), Dejan Trajkovski (29, Zrinjski Mostar), Kristián Mihálek (21, Skalica), Denis Chudý (21, Rohožník – kölcsönbe), Mário Mihál (20, FK Senica – kölcsönbe), Zyen Jones (21, Ferencváros II – kölcsönből vissza), Saymon Cabral (20, Avaí FC – kölcsönből vissza)

MŠK Žilina

Érkezők:

Elvis Mashike Sukisa (27, FK Senica), Roland Galčík (20, Podbrezová), Richmond Owusu (18, MŠK Žilina B), Henry Addo (18, MŠK Žilina U19)

Távozók:

Vahan Bichakhchyan (22, Pogon Szczeczin), Enis Fazlagic (21, Wisla Kraków), Adam Goljan (20, Sparta Praha B), Branislav Sluka (22, MTK – kölcsönbe), Roland Galčík (20, Podbrezová – kölcsönbe), Taofiq Jibril (23, Zlaté Moravce – kölcsönbe), Samuel Šula (21, Zlaté Moravce – kölcsönbe)

FC ViOn Zlaté Moravce

Érkezők:

Georgios Neofytidis (21, Michalovce), Michal Pintér (27, Liptovský Mikuláš), Tomáš Horák (23, Slovan Galanta), Taofiq Jibril (23, MŠK Žilina – kölcsönbe), Samuel Šula (21, MŠK Žilina – kölcsönbe), Tomce Grozdanovski (21, NK Dugopolje – kölcsönből vissza)

Távozók:

Davit Mujiri (23, FC Telavi), Martin Gamboš (24, Viktoria Berlin), Kubilay Yilmaz (25, Michalovce)

AS Trenčín

Érkezők:

Dejan Iliev (26, Arsenal), Filip Bainovic (25, Górnik Zabrze), Eynel Soares (23, csapat nélkül), Šimon Micuda (17, AS Trenčín U19)

Távozók:

Martin Šulek (24, Sereď), Tomáš Fryšták (34, Slovácko), Ahmad Ghali (21, Slovan Liberec), Ramón (31, Púchov – kölcsönbe)

ŠKF Sereď

Érkezők:

Todor Todoroski (22, Radnicki Nis), Edin Osmanovic (20, Differdange 03), Amar Tahric (19, FK Borac Banja Luka), Martin Koštál (25, Jagiellonia), Martin Šulek (24, AS Trenčín), Andrej Fábry (24, DAC – kölcsönbe), Petr Bolek (37, MFK Karviná – kölcsönbe), Martin Chudý (32, csapat nélkül), Moses David Cobnan (19, Duslo Šaľa – kölcsönből vissza)

Távozók:

Nikola Gatarić (29, Stripfing), Ondrej Machuca (25, Fotbal Třinec), Andrej Kadlec (25, MTK), Samuel Prachar (18, Pohronie), Ľubomír Michalík (38, Slovan Galanta), Dominik Kríž (22, Viktoria Plzeň – kölcsönből vissza), Ayotunde Ikuepamitan (25, csapat nélkül), Alexander Tóth (20, csapat nélkül), Bernard Karrica (21, HNK Rijeka – kölcsönből vissza), Alysson (19, Capivariano FC – kölcsönből vissza), Dejan Iliev (26, Arsenal – kölcsönből vissza)

MFK Ružomberok

Érkezők:

Domonkos Kristóf (23, Komárom), Filip Lichý (20, Slovan Bratislava – kölcsönbe), Tomáš Filipiak (21, Bardejov – kölcsönből vissza), Rastislav Kružliak (22, Bardejov – kölcsönből vissza)

Távozók:

Tihomir Kostadinov (25, Piast Gliwice), Dalibor Takáč (24, Korona Kielce), Rastislav Kružliak (22, Tadten), Tomáš Filipiak (21, Slavoj Trebišov), Adam Brenkus (23, Bardejov – kölcsönbe), Michal Dopater (20, Bardejov – kölcsönbe), Tomáš Kubík (20, Púchov – kölcsönbe)

FK Pohronie

Érkezők:

Sandi Coralic (23, NK Fuzinar), Milovan Kapor (30, Atlético Ottawa), Jaroslav Mihalík (27, Maccabi Petah Tikva), Milan Šimčák (26, FK Senica), Martin Chrien (26, Mezőkövesd), Filip Hašek (24, Olympiakos Volou), Dominik Šandal (24, Pápai FC), Samuel Pachar (18, Sereď), Patrik Le Giang (29, Bohemians 1905), Pierre Hounlete (19, Juventus Totsi), Dan Ožvolda (25, Vratimov), Martin Klabník (30, GKS Belchatow), Ivan Straka (18, Podbrezová), Christián Steinhübel (27, Fotbal Třinec), Ismael Diomande (RFS – kölcsönbe), Muhammed Sanneh (21, Baníks Ostrava – kölcsönbe), Ahmed Fofana (21, Chrudim – kölcsönbe)

Távozók:

Pavel Čmovš (31, Academica Clinceni), Libor Hrdlička (36, Pamhagen), Peter Mazan (31, Banská Bystrica), Richard Lásik (29, Košice), Filip Škrtel (19, Nová Baňa), Marek Výbostok (19, Nová Baňa), Martin Adamec (23, PDRM FA), Filip Mastiš (19, csapat nélkül), Cedric Badolo (23, FC Sheriff – kölcsönbe), Timotej Záhumenský (26, Banská Bystrica – kölcsönbe), Dominik Špiriak (22, csapat nélkül), Mor Nguer (24, csapat nélkül), Samuel Jenát (20, csapat nélkül), Raffael (36, csapat nélkül), Ismael Dao (20, Nová Baňa), Aleksander Paluszek (20, Górnik Zabrze – kölcsönből vissza), Daniel Scislak (21, Górnik Zabrze – kölcsönből vissza), Daniel Horák (21, Sparta Praha B – kölcsönből vissza)

MFK Zemplín Michalovce

Érkezők:

Kubilay Yilmaz (25, Zlaté Moravce), Yushi Shimamura (22, Tvrdošín), Beso (22, Viktoria Plzeň – kölcsönbe), Matej Vajš (21, csapat nélkül), David Tosevski (20, Rostov – kölcsönbe)

Távozók:

Matej Trusa (21, Viktoria Plzeň), Pablo Gállego (28, Pierikos), Bankole Adekuoroye (25, Bardejov), Georgios Neofytidis (21, Zlaté Moravce), Milan Kvocera (24, csapat nélkül), José Casado (34, Slavoj Trebišov – kölcsönbe)

FK Senica

Érkezők:

Cyriaque Mayounga (21, Wolves U23), Marko Totka (21, Sokol Lanžhot), Raphael Anaba (21, csapat nélkül), Abdoulaye Ouattara (21, csapat nélkül), Witan (20, Lechia Gdansk – kölcsönbe), Mário Mihál (20, Spartak Trnava – kölcsönbe)

Távozók:

Elvis Mashike Sukisa (27, MŠK Žilina), Kris Twardek (24, Bohemians), Milan Šimčák (26, Pohronie), Šimon Šumbera (31, ŠK Lisen), David Gáč (23, Fotbal Třinec – kölcsönből vissza)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš

Érkezők:

Adam Matos (19, Slovan U21), František Pavúk (28, Košice – kölcsönbe), Richard Nagy (21, MŠK Žilina B – kölcsönbe), Lukáš Bielak (35, NKP Podhale – kölcsönbe), Martin Šindelar (31, MFK Karviná – kölcsönbe)

Távozók:

Michal Pintér (27, Zlaté Moravce), David Krčík (22, FC Vysočina – kölcsönbe), Robin Hranáč (21, Viktoria Plzeň B – kölcsönbe)



