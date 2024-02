A DAC-nál még adósak a jó játékkal az új igazolások, a Slovan aranybányát talált, a Žilina pedig ráfázhat a kiárusításra

Február 21-én bezárta kapuit az átigazolási piac, mostanra pedig az utolsó transzfer is bekerült a jegyzékbe. Lássuk, hogyan erősödtek, vagy éppen gyengültek a Niké-liga csapatai a tél folyamán!

Fotó: Cséfalvay Á. András

A novemberi edzőváltás után várható volt, hogy nagy lesz a jövés-menés a DAC-nál. Távozott a görög Spyros Risvanis, aki az előző idényben a csapat egyik legjobbja volt, az új szezonban viszont többször is bakizott, a feltörekvő tehetség, Csinger Márk pedig kiszorította őt a kezdőből. A görög óriás érthető módon nem akart padozni, így a téli szünetben elköszöntek tőle. Visszatért szülőhazájába Alex Pinto, akinek bár érvényes szerződése volt, nem tudott nemet mondani a Gil Vicente hívására, a dunaszerdahelyiek pedig nem is gördítettek akadályt a távozása elé. Giannis Niarchos egy gólt sem szerzett, amióta Dunaszerdahelyen volt, tavasszal Nagymihályban nyerheti vissza önbizalmát. Rajta kívül még számos fiatal váltott a több játéklehetőség reményében. Szolgai Máté Mezőkövesden, Dominik Veselovský pedig Besztercebányán gyűjthet játékperceket – mindketten kölcsönbe távoztak.

Érkeztek erősítések is Dunaszerdahelyre, más kérdés viszont, hogy többségüknek még nem sikerült igazolniuk, hogy jó befektetések voltak. A Transfermarkt szerint Ivan Dolčekért 325 ezer eurót, Taras Kacharabáért pedig 250 ezer eurót fizetett a DAC – előbbi eddig kétszer volt a kezdőcsapat tagja, mindkétszer le is lett cserélve a szünetben. Utóbbi ugyan mindhárom eddigi találkozóját végigjátszotta, a nagyszombatiak ellen viszont hatalmas hibát vétett, amiből gólt kapott csapata – szerencséjére aztán a VAR-ozás után nem adták meg a találatot. Moussa Koné a Spartak ellen mutatkozott be, öt méterre a kaputól pedig óriási luftot rúgott. Minden bizonnyal gyakoribb beszédtéma lenne a performanssza, ha akkor a mellette érkező Ramadan nem talál be, ezzel jóvá téve a hibáját. A ghánai Brian Oddei eddig hét percet kapott három mérkőzésen, a korábban a Ferencvárossal többszörös bajnok Igor Kharatin pedig még egyet sem. Olver Jürgensnek viszont sikerült beverekednie magát a kezdőcsapatba (igaz, hogy egyik meccset sem játszotta végig) és bizonyította, hogy nagy teherbírású játékos, akinek vannak jó megmozdulásai. Szintén ígéretesnek mondható a PSG-nél nevelkedő Romaric Yapi, aki a Spartak ellen még csak 27 percet kapott, a Podbrezová ellen viszont egy teljes félidőt. Gyorsasága még jól jöhet a széleken.

A Slovannál viszonylag csendesebben telt a tél, viszont annál ismertebb nevek érkeztek, illetve távoztak. A bombalábú brazil szélsővédő, Lucas Lovat 350 ezer euró ellenében az orosz Akhmat Groznijhoz igazolt, a házi gólkirály Aleksandar Čavrić pedig Japánban próbál szerencsét tavasszal. A klub nem tartott igényt Uche Agbóra, aki aztán Kazahsztánig meg sem állt, a vendégjátékon lévő Malik Abubakari visszatért Svédországba, a korábbi DAC-játékos, Zuberu Sharani pedig új klubot kereshet magának. A Dunaszerdahelyen feleslegessé vált Risvanis a nagy riválisnál lelt menedékre – szerencsétlenségére viszont megsérült, így még nem mutathatta meg, hogy lehet rá számítani. Rajta kívül csupán egy új igazolást könyvelhettek el a pozsonyiak – a luxemburgi Gerson Rodrigues ugyan kölcsönbe érkezett, de bizonyította, hogy nemcsak a padot jött koptatni, illetve nem véletlenül taksálják a piaci értékét 1,7 millió euróra. A 28 éves szélső eddig öt tétmeccsen öt gólt és egy gólpasszt termelt a pozsonyiak színében.

A nagyszombatiak kétségtelenül annak örülhetnek a legjobban, hogy sikerült megszerezniük a veterán Michal Ďurišt, aki az ősz folyamán 13 bajnokin 5 gólt és 4 gólpasszt szerzett piros-feketében. Miután a vendégjátékból visszatért a ciprusi Othelloshoz, kenyéradójánál 6 bajnokin gyorsan hintett még 3 gólt, hogy aztán 50 ezer euró ellenében végleg Nagyszombatba tegye át a székhelyét. És bizony sikerült is bizonyítania , hogy az öreg ember nem vénember – a legutóbbi fordulóban a Spartak az ő két góljával győzte le a Banská Bystrica együttesét.

Fiatal tehetségeinek köszönhetően a Žilina szárnyalt ősszel, télen viszont a csapat gyakorlatilag kiárusítást tartott. Adam Kopas Ciprusra (Othellos), Tomáš Nemčík Norvégiába (Rosenborg), Dávid Ďuriš Olaszországba (Ascoli), Boris Krstić pedig Szlovéniába (ND Gorica) távozott kölcsönbe. Matúš Rusnák a cseh Ostravánál folytatja, Patrik Myslovičért 50 ezer eurót adott a bolgár Levski Sofia, Henry Addóért pedig félmillió eurót tett le az asztalra az izraeli Maccabi Tel Aviv. Hiányoznak is a felsoroltak a csapatból, ugyanis a zsolnaiak a tavasz eddigi három meccséből egyet sem tudtak megnyerni, ráadásul mindjárt első találkozójukon négyet kaptak hazai pályán a Slovantól.

A Podbrezovától is távoztak meghatározó játékosok. A kapus Richard Ludha a cseh Teplicénél próbál magasabb szintre lépni, Peter Kováčikot elvitte az olasz Como, de a szezon végéig vissza is adta kölcsönbe. Patrik Blahút szintén Csehországban folytatja, őt a Slovácko vette kölcsön, Samuel Ďatko pedig a zsolnaiakat erősíti a továbbiakban. Több gambiai fiatal mellett érdemi erősítésnek a Ružomberoktól elhozott belső védő Mário Mrva, illetve az észt Trans Narvától igazolt Alex Marković számít.

A Banská Bystrica Snináról hozott egy 24 éves jobbszélsőt Marquinho személyében, első meccsén pedig mindjárt gólpasszt is adott a Trenčín ellen. Emellett érdemes megjegyezni, hogy októberben, a Slovnaft Cupban ő volt az, aki csapata egyetlen gólját szerezte a DAC elleni 1:6 során. A spanyol Enzo Arevalo jól kezdett Besztercebányán, első hét bajnokiján négy gólt és egy gólpasszt jegyzett, de aztán látványosan leromlott a teljesítménye, így már alig-alig kapott lehetőséget. Nagymihályban építheti magát újjá. Jakub Uhrinčaťot kölcsön adták a Sparta Praha B csapatának, Tomas Mayát pedig hazaengedték Kolumbiába.

A Ružomberok új igazolást nem jelentett be, csupán kölcsönből tértek vissza játékosok. Távozott viszont a kapus Ivan Krajčírik, akiért 250 ezer eurót fizetett a lengyel Widzew Lodz.

Ha Matej Hradecky ugyanolyan jó játékos, mint bátyja, a Bundesligában éllovas Leverkusen kapusa, Lukáš Hradecky, akkor megoldódtak a Skalica védelmi gondjai. Emellett a Trencsénből érkező Adam Gaži is ígéretes igazolásnak mondható. Dino Špehar nem sok maradandót alkotott – hat bajnoki után el is búcsúztak tőle, Ondrej Rudzan viszont hiányozhat majd a védelem bal oldaláról.

A nagymihályiak máshol létszámfelettinek számító játékosokkal (lásd Arevalo és Niarchos) töltötték fel keretüket, a grúz Tornike Dzotsenidze viszont valóban erősítésnek számít. Közben olyan „öregektől” vettek búcsút, mint Matúš Ružinský, Christian Steinhübel vagy Michal Jerábek.

A Trenčín már azzal elégedett lehet, hogy sikerült megtartania legnagyobb értékét, Matúš Kmeťet. Ciprusról érkezett a 22 éves középpályás, Samir Ben Sallam, de még csak egy meccsen mutathatta meg magát, a belga Lommeltől kölcsönkapott Lazar Mijović viszont még egyen sem. A távozók közül Dominik Hollý és Kelvin Pires számít nagyobb névnek – előbbi Csehországba, utóbbi Finnországba igazolt.

A sereghajtó Zlaté Moravcének nincs vesztenivalója, a téli szünetben szélnek eresztett egy csomó játékost. A Tabatadze, Jinjolava, Nonikashvili grúz hármastól várják a megváltást, de láttak még fantáziát a 35 éves Marek Kuzmában is. A DAC korábbi labdarúgója, Andrija Balić az előző idényben jó tavaszt tudhatott maga mögött Besztercebányán, majd a bosnyák Zrinjski Mostarhoz igazolt, ahol végképp nem jöttek be a számításai. Jobbnak látta visszatérni a szlovák élvonalba, így most az aranyosmarótiaknak segíthet a bennmaradásért folyó harcban.

Kétségkívül nemcsak Dunaszerdahelyen, hanem egész Szlovákiában is nem egy futballhívő felkapta a fejét, amikor megtudta, hogy a panamai Éric Davis visszatér a Niké-ligába, mégpedig az újonc Košicéhez. A 32 éves játékos nem tudta meggyőzni a D.C. United vezetőit a szerződéshosszabbításról, így most egykori DAC-os csapattársával, Dominik Kružliakkal szervezheti a védelmet a keleti metropoliszban. Hiába rendelkezik nagy tapasztalatokkal és hiába segítette fel a második ligából a kassaiakat a kapus Matúš Kira, a télen igazolt portugál Cristiano Figueiredo azonnal kiszorította őt a kezdőcsapatból – első bajnokiján rögtön négy gólt kapott a trencséniektől. A Jeruzsálemből érkezett Deni Hocko még nem sok lehetőséget kapott, a Burkina Fasó-i Nassim Innocnenti viszont megkapta a helyét a védelemben. Az újonctól főként olyan létszámfeletti játékosok távoztak télen, mint a 30 éves Boris Turčák, a 39 éves Matúš Putnocký (aki még mindig nem akasztotta szögre a stoplist), valamint a 35 éves Miloš Lačný.



Az összes téli átigazolás a Niké-ligában a Transfermarkt szerint:

FC DAC 1904

Érkezők: Ivan Dolček (23, Hajduk Split), Taras Kacharaba (29, Slavia Praha), Igor Kharatin (29, Legia Warszawa), Romaric Yapi (23, SC Bastia), Filipe (21, Athletico U20), Keresztes Krisztián (24, ETO FC Győr), Brian Oddei (21, NK Rudes), Oliver Jürgens (20, Újpest FC), Moussa Koné (27, LASK – kölcsönbe), Gleb Tolok (18, MFK Metalurg – kölcsönbe)

Távozók: Spyros Risvanis (30, Slovan), Szolgai Máté (20, Mezőkövesd – kölcsönbe), Damian Kachút (19, Somorja – kölcsön után végleg), Mikuláš Demjanovič (20, Somorja – kölcsön után végleg), Németh Attila (19, Somorja), Mame Wade (21, FC Wacker), Alex Pinto (25, Gil Vicente), Veszelinov Dániel (22, Fehérvár), Giannis Niarchos (21, Michalovce – kölcsönbe), Gyurákovics Erik (24, Somorja – kölcsönből vissza), Dominik Veselovský (21, B. Bystrica – kölcsönbe), Urblík Norbert (19, ETO FC Győr – kölcsönbe), Matija Krivokapić (20, Somorja – kölcsönbe)

ŠK Slovan Bratislava

Érkezők: Spyros Risvanis (30, DAC), Gerson Rodrigues (28, Dinamo Kijev – kölcsönbe)

Távozók: Lucas Lovat (27, Akhmat Groznij), Uche Agbo (28, Aktobe), Aleksandar Čavrić (29, Kashima Antlers – kölcsönbe), Malik Abubakari (23, Malmö FC – kölcsönből vissza), Sharani Zuberu (23, csapat nélkü)

FC Spartak Trnava

Érkezők: Michal Ďuriš (35, Othellos Athien – kölcsön után végleg), Tomáš Poznar (35, Nieciecza), Tomislav Krizmanić (22, Croatia Zmijavci), Jaheem Burke (22, Västeras SK), Martin Repa (19, Malženice – kölcsönből vissza), Tomáš Juraj Vaško (19, Malženice – kölcsönből vissza), Sebastian Nagy (19, Malženice – kölcsönből vissza), Samuel Benovič (22, Spartak Myjava – kölcsönből vissza)

Távozók: Nicolas Gorosito (35, Košice), Michal Šulla (32, ŠK Líšeň), Tomáš Juraj Vaško (19, SC Breitenbrunn), Martin Repa (19, Galánta), Milan Ristovski (25, Bohemians 1905), Sebastian Nagy (19, KFC Komárom – kölcsönbe), Samuel Benovič (23, Malženice – kölcsönbe), Ricardo Pena (19, Fútbol Consultants Desamparados – kölcsönből vissza)

MŠK Žilina

Érkezők: Samuel Ďatko (22, Podbrezová), Kelian Nsona (21, Hertha – kölcsönbe), Boris Krstić (20, Spartak Subotica – kölcsönből vissza)

Távozók: Henry Addo (20, Maccabi Tel Aviv), Patrik Myslovič (22, Levski Sofia), Boris Krstić (20, Radnicki Nis – kölcsönbe), Matúš Rusnák (24, Baník Ostrava), Boris Krstić (20, ND Gorica), Dávid Ďuriš (24, Ascoli – kölcsönbe), Tomáš Nemčík (22, Rosenborg – kölcsönbe), Adam Kopas (24, Othellos Athien – kölcsönbe)

FK Železiarne Podbrezová

Érkezők: Alex Marković (21, JK Trans Narva), Vincent Chyla (19, Žilina B), Muhammed Hydara (19, BST Galaxa FC), Lukáš Domaninský (19, Pohronie), Alasana Yirajang (19, Real de Banjul), Lekan Okunola (20, Pohronie – kölcsön után végleg), Mário Mrva (24, Ružomberok), Ivan Rehák (22, Pohronie), Musa Jatta (19, BST Galaxy FC), Ousman Kujabi (18, Real de Banjul), Lamin Sambou (18, Bombada FC), Dávid Ovšonka (19, Pohronie – kölcsönből vissza), Peter Kováčik (22, Como – kölcsönbe), Dmytro Laktionov (20, Pohronie – kölcsönből vissza)

Távozók: Marek Kuzma (35, Zlaté Moravce), Peter Kováčik (22, Como),Samuel Ďatko (22, Žilina), Richard Ludha (23, Teplice), Richard Hečko (20, Petržalka – kölcsön után végleg), Ousman Kujabi (18, Pohronie – kölcsönbe), Patrik Blahút (26, Slovácko – kölcsönbe), Dávid Ovšonka (19, KFC Komárom – kölcsönbe), Jozef Špyrka (24, Prešov – kölcsönbe), Alex Molčan (20, Podkonice – kölcsönbe), Dmytro Laktionov (20, Liptovský Mikuláš – kölcsönbe), Musa Jatta (19, Pohronie – kölcsönbe), Lamin Sambou (18, Pohronie – kölcsönbe)

MFK Dukla Banská Bystrica

Érkezők: Marquinho (24, Snina), Ivan Mensah (19, Žilina B – kölcsönbe), Filip Baláž (20, Spišská Nová Ves – kölcsönből vissza), Dominik Veselovský (21, DAC – kölcsönbe)

Távozók: Tomas Maya (27, Envigado), Enzo Arévalo (26, Michalovce), Jakub Uhrinčať (22, Sparta Praha B – kölcsönbe), Filip Baláž (20, Humenné – kölcsönbe), Matúš Körös (20, Dolný Kubín – kölcsönbe), Samuel Svetlík (19, Dolný Kubín – kölcsönbe), Adrian Káčerík (26, Prešov – kölcsönbe), Šimon Mičuda (19, Trenčín – kölcsönből vissza)

MFK Ružomberok

Érkezők: Alexander Mojžiš (25, Debrecen – kölcsönből vissza), Matej Madleňák (24, Baník Ostrava – kölcsönből vissza), Tobias Bujnáček (19, Trebišov – kölcsönből vissza), Jakub Rakyta (20, Prešov – kölcsönből vissza)

Távozók: Ivan Krajčírik (23, Widzew Lodz), Mário Mrva (24, Podbrezová), Jakub Rakyta (20, Rimavská Sobota – kölcsönbe), Jakub Luka (20, Nomme United – kölcsönbe), Matej Madleňák (25, České Budějovice – kölcsönbe)

MFK Skalica

Érkezők: Matej Hradecky (28, SJK Seinäjoki), Adam Gaži (20, Trenčín – kölcsön után végleg), Max Thompson (21, csapat nélkül)

Távozók: Ondrej Rudzan (25, 1.SK Prostejov), Dino Špehar (30, Petržalka), Erik Riška (21, Sokol Lanžhot), Jakub Kousal (21, Myjava – kölcsönbe), Kaua Moura (20, Myjava – kölcsönbe)

MFK Zemplín Michalovce

Érkezők: Enzo Arévalo (26, B. Bystrica), Tornike Dzotsenidze (24, FC Dila), Ivan Tyurin (26, Prešov), Vladyslav Veremeev (25, Jelgava), Giannis Niarchos (21, DAC – kölcsönbe), Enric Martínez (24, Villareal C – kölcsönbe), Ziga Frelih (25, csapat nélkül), Samuel Ramos (23, csapat nélkül)

Távozók: Matúš Ružinský (32, Bős), Daniel Pavúk (25, Prešov), Christian Steinhübel (29, csapat nélkül), Michal Jerábek (30, csapat nélkül), Papu Mendes (23, csapat nélkül)

AS Trenčín

Érkezők: Samir Ben Sallam (22, Karmiotissa), Ľuboš Praženka (19, Pov. Bystrica – kölcsönből vissza), Armin Derlek (23, csapat nélkül), Lazar Mijović (20, Lommel SK – kölcsönbe), Šimon Mičuda (19, B. Bystrica – kölcsönből vissza), Roman Šeben (20, Dubnica – kölcsönből vissza)

Távozók: Strahinja Kerkez (21, Septemvri Sofia), Adam Gaži (20, Skalica – kölcsön után végleg), Dominik Hollý (20, Jablonec), Šimon Mičuda (19, Púchov – kölcsönbe), Kelvin Pires (23, SJK Seinäjoki – kölcsönbe), Dabney dos Santos (27, csapat nélkül)

FC ViOn Zlaté Moravce

Érkezők: Andrija Balić (26, Zrinjski Mostar), Marek Kuzma (35, Podbrezová), Patrik Lukáč (29, Podbeskidzie), Soufiane Dramé (27, Teplice – kölcsönbe), Karol Mészáros (30, csapat nélkül), Iuri Tabatadze (24, Saburtalo – kölcsönbe), Jemali-Giorgi Jinjolava (23, Saburtalo – kölcsönbe), Levan Nonikashvili (28, Saburtalo – kölcsönbe), Marek Švec (20, Myjava – kölcsönből vissza)

Távozók: Milan Knobloch (31, Hradec Králové), Patrik Mijić (25, NK Rogaska), Milan Kvocera (26, Púchov), Kristian Kolembus (19, Nové Mesto – kölcsönbe), Robert Stareček (19, Sereď – kölcsönbe), Roman Čerepkai (21, Teplice – kölcsönből vissza), Branislav Sluka (25, csapat nélkül), James Weir (28, csapat nélkül), Matej Slávik (29, csapat nélkül), Johnson Nsumoh (22, csapat nélkül)

FC Košice

Érkezők: Éric Davis (32, D.C. United), Deni Hocko (29, Beitar Jerusalem), Nicolas Gorosito (35, Spartak), Zyen Jones (23, Kalju FC), Nassim Innocenti (21, Valenciennes FC), Cristiano Figueiredo (33, csapat nélkül), Moussango Obounet (21, Diósgyőr – kölcsönbe), Samuel Segeda (19, Slavia Košice – kölcsönből vissza), Michal Gallo (20, Slavia Košice – kölcsönből vissza), Marcel Novák (21, Trebišov – kölcsönből vissza)

Távozók: Boris Turčák (30, KFC Komárom), Marcel Novák (21, Slovácko B), Matúš Putnocký (39, Bardejov), Marcel Vasil (22, Gioiese), Tidjani Anane (26, Al-Rayyan), Landing Sagna (24, Jihlava – kölcsönbe), Jakub Jakubko (19, Petržalka – kölcsönbe), Sidath Sow (22, Myjava – kölcsönbe), Samuel Segeda (19, Stará Ľubovňa – kölcsönbe), Michal Gallo (20, Rožňava – kölcsönbe), Miloš Lačný (35, csapat nélkül), Erik Liener (29, Petržalka – kölcsönbe)



(tt)