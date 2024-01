A DAC-tól védő, a Slovantól támadó, a Žilinától pedig alapember távozott – íme, az eddigi téli átigazolások a Niké Ligában

A karácsonyi ünnepek és a téli pihenés után a Niké Liga futballcsapatai megkezdik a felkészülést a tavaszi szezonkezdetre. Noha Szlovákiában hivatalosan csak január 24-én nyílik meg az átigazolási piac, már több élvonalbeli csapatnál is feljegyezhettünk játékosmozgásokat.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

Biztosan nem a DAC-nál kezdi meg a tavaszi felkészülést Spyros Risvanis, akivel a csallóközi klub közös megegyezéssel szerződést bontott. A 30 éves görög védő 2022 júliusában érkezett Dunaszerdahelyre, összesen pedig 26 bajnokin lépett pályára. Az előző idényben az egyik legjobb védőjátékos volt a ligában, az őszi szezon viszont nem az elképzelései szerint alakult, és mivel több játéklehetőségre vágyott, már télen felbontották a szezon végéig érvényes szerződését.

A Slovan Bratislava nem hosszabbította meg a ghánai Malik Abubakari kölcsönszerződését, aki így visszatér a svéd Malmöhöz. A 23 éves támadó az egész 2023-as évet a pozsonyiaknál töltötte, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: 27 bajnokin mindössze háromszor volt eredményes.

Kölcsönszerződése letelte után a Spartak Trnavától is távozott a veterán támadó, Michal Ďuriš, aki 35 éves kora ellenére nem csak a babérjain üldögélt a piros-feketéknél: 13 bajnokin szerzett 5 találatával és 4 gólpasszával Philip Azango mellett a nagyszombatiak legproduktívabb játékosa volt az őszi szezon során. Ugyancsak távozott a kölcsönben a Spartaknál játszó Costa Rica-i Ricardo Pena, a 25 éves északmacedón Milan Ristovskit pedig elengedték a cseh Bohemianshoz. Eddig három érkezőről tudni: a 22 éves horvát Tomislav Krizmanic a Croatia Zmijavcitől, a svéd-jamaicai Jaheem Burke pedig a Västeras együttesétől érkezett.

A Žilina elengedte egyik alapemberét, Matúš Rusnákot a cseh Ostravához, Adam Kopast pedig kölcsönbe a ciprusi Othellos Athénhoz. Ellenben érkezett Samuel Ďatko a Podbrezovától. A vasgyáriaknál további két távozóról tudni: Alex Molčan a Pohronie, a kapus Richard Ludha pedig a Teplice együtteséhez igazolt. Eddig két 19 éves fiatal, Vincent Chyla (Žilina B) és Dávid Ovšonka (Pohronie) alkotja az érkezők listáját, utóbbi ráadásul kölcsönből tért vissza.

A rózsahegyiekhez Tobias Bujnáček (Trebišov), a besztercebányaiakhoz Adam Červeň (Výškov) érkezett vissza kölcsönből, de a katonacsapat elengedte szülőhazájába a kolumbiai Tomas Mayát. A Skalica egy 21 éves angol szélsővel, Max Thompsonnal erősített, aki korábban megfordult a Manchester United, az Everton, a Burnley és a Sunderland akadémiáján is, tavaly októbertől viszont csapat nélkül állt. Eddig ketten távoztak: Ondrej Rudžannal szerződést bontottak, Adam Gaži pedig a kölcsönjáték után visszatért Trencsénbe. Az AS-hez Ľuboš Praženka (Považská Bystrica) és Roman Šeben (Dubnica) személyében további két játékos tért vissza kölcsönből.

A kassaiaknál is csak egy kölcsönből visszatért játékos, Marcel Novák (Trebišov) alkotja az érkezők listáját, miközben ketten távoztak: a benini Tidjani Anane Szaúd-Arábiában, az Al Rayyan együttesénél folytatja, míg Boris Turčákkal szerződést bontottak.

A sikertelen ősz után folyik az átalakulás a még nyeretlen Michalovcénél és Zlaté Moravcénél. Előbbi megvált Matúš Ružinský kapustól, helyére pedig a szlovén Ziga Frelihet igazolta le. A középpályán is történt változás: elköszöntek Christian Steinhübeltől, a bal szélre pedig szerződtették a grúz Giorgi Kherabashvilit.

Még csak január elején tartunk, de az aranyosmarótiak máris szerződést bontottak hat játékosukkal. Az elkövetkezőkben Milan Knobloch, Johnson Nsumoh, Matej Slávik, Patrik Mijic, James Weir és Milan Kvocera szolgálataira sem tartanak igényt. Rajtuk kívül a vendégjátékos Roman Čerepkai is visszatért a Teplicéhez. Patrik Lukáč személyében a lengyel Podbeskidzie együttesétől igazoltak kapust, de szerződtették a jobbszélső Karol Mészárost is, aki annó már szerepelt a ViOn-nál, de megfordult többek közt a Slovannál, valamint magyarországi és cseh együteseknél is. Visszarendelték továbbá myjavai kölcsönjátékából Marek Švecet – a bennmaradásért folyó harcban minden segítségre szükség lesz.



(tt)