Dakó Sándort választották szűk többséggel a Gastro DS élére

Az eddigi ügyvezető, Kosztra András lemondása után Dakó Sándort bízta meg ideiglenesen a képviselő-testület a sok vitát kiváltó Gastro DS vezetői posztjával.

Dakó Sándor - Fotó: Cséfalvay Á. András

A Gastro DS-t 2017-ben hozta létre Dunaszerdahely önkormányzata azzal a céllal, hogy ez a cég levezényelje az iskolakonyha-reformot. Ez két központi iskola- és egy központi óvodakonyha kialakítását foglalta magába, míg a többi intézmény elavult konyháit ételkiadókká alakították át. Az utolsó mérföldköve az Október utcai ovi volt, melynek modernizált konyháját tavaly ősszel nyitották meg, az idei évtől pedig már a többi oviba is innen szállítják az ebédet. időközben viszont megjelentek a problémák is. 2021-ben a nyári szünet előtt egy szülői petíció született a Gastro DS által üzemeltetett iskolakonyhákban kínált ételekkel kapcsolatban tapasztalt hiányosságok miatt, de a „kecsupos tészta” 2021-es őszi szünet utáni esete vonta maga után a legintenzívebb kritikacunamit. 2022 februárjában a Gastro DS akkori igazgatójával, Kosztra Andrással beszélgettünk a cég működéséről, melyben boncolgattuk a vitatott időszakot is. Tavaly ősszel aztán a Smetana ligeti alapiskola épületében működő magángimnázium tanárai egy panaszlevelet írtak a cég vezetőségének, melyben súlyos minőségi romlást emlegettek a Gastro DS egyik iskolakonyhájáról kapott ételek kapcsán.

Hájos Zoltán a legutóbbi, március második felében zajlott soron kívüli testületi ülésen beszélt arról, hogy Kosztra András levélben értesítette őt a lemondásáról, ami a cég felügyelő bizottságának tagjait meglepetésként érte. Némely képviselő értetlenül állt azelőtt is, hogy a cégnél kineveztek egy ún. prokuristát, aki tulajdonképpen a cég nevében járhat el, megbízottként hasonló jogkörökkel rendelkezik, mint az ügyvezető. Botló Ingrid a cégjegyzék szerint mindössze egy napig töltötte be ezt a funkciót egy hónappal ezelőtt viszont érkezett tőle egy eléggé különös levél bizonyos képviselőknek – a felügyelő bizottság tagjainak, illetve néhány továbbinak, melyben a cégnél történt, árubeszerzéssel kapcsolatos törvénytelenségekre, konkrétabban csalásra hívta fel a figyelmet. Kosztra András a lemondása kapcsán nem kívánt nyilatkozni portáluknak, Hájos Zoltán pedig a prokurista levele kapcsán főellenőri ellenőrzést rendelt el a cégnél.

A keddi plénumon Hájos kifejtette, hogy a cég közgyűlése csak akkor tudja tudomásul venni Kosztra lemondását, ha a képviselő-testület kijelöl valakit az utódjának.

"Átmeneti megoldásként az a javaslat született, hogy Dakó Sándor töltse be ezt a funkciót. Szakembert szeretnénk találni, de ez nem megy egyik napról a másikra. A júniusi képviselő-testületi ülésre viszont már konkrét személlyel szeretnénk jönni" - fogalmazott a polgármester.

"Legfeljebb három hónapos időszakról van szó, míg megtaláljuk a megfelelő szakembert. A cég a közétkeztetést szolgálja, kisebb részben foglalkozik kommersz főzéssel. Az a tervünk, hogy mire az új szakember odaérkezik a céghez, már meglegyen az elképzelés annak működéséről, mégpedig azoktól az emberektől, akik ott dolgoznak. Mindent meg fogok tenni, hogy a hangulat megnyugodjon végre a cégnél" - húzta alá Dakó.

Dakó Sándort végül csak egy szoros többség választotta meg a cég élére, a 20 jelenlévő képviselőből 11-en voksoltak mellette, 8-an nem szavaztak.

(SzT)