A Dal 2021 - Ma lesz a második elődöntő, többek között a peredi Takács Noémivel

Ma este lesz A Dal 2021 második elődöntője. A Duna Televízió nézői ismét tíz akusztikus produkciót láthatnak a 19 óra 35 perckor kezdődő műsorban.

Takács Noémi - Fotó: Horen (archívum)

A második elődöntőben Andelic Jonathan (dalának címe: Áldom), anevemandras (Hazaérek majd), Down For Whatever (Zuhanás), Hajdu Erik (Szürke madár), Nagy Szilárd feat. Ragány Misa (Drága hazám), Noémo (Hableány), Radics Gigi (Egy vagy velem), Süle Zsolt (Befúj), a Swing á la Django és Herrer Sára feat. Sárközi Lajos (Maradok), valamint a Tortuga (Törnek az ablakok) lép színpadra.

Készül az elődöntőre az egész zenekar:

A dalokat Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napoleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, zenepedagógus, énektanár; Nagy Feró énekes, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere; Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa; valamint a zsűriben idén először helyet foglaló Ferenczi György Artisjus- és kétszeres eMeRTon-díjas zenész, énekes, szájharmonika-művész véleményezi.

Idén is a nézők látják el az ötödik zsűritag szerepét sms-szavazáson keresztül, így ezúttal is aktív részesei lehetnek a dalválasztási folyamatnak. A döntőbe négy dal jut tovább.

A műsorban gazdára talál A Dal 2021 Legjobb Dalszöveg Írója, egyben a Petőfi Zenei Díj Az Év Szövegírója elismerés.

Az elődöntőben az elmúlt év Petőfi Zenei Díj Életműdíjasa, Charlie lép színpadra Király Lindával.

Az adás után, 21 óra 50 perctől exkluzív, színfalak mögötti információkkal várja a nézőket A Dal Kulissza az M2 Petőfi TV-n. A műsorban az előadók és a zsűri is számos érdekességgel szolgál a produkciókról, izgalmas kulisszatitkokat osztanak meg a műsorvezetőkkel, Forró Bencével és Lolával.

A Dal 2021 honlapján (adal.hu) a verseny mind a negyven dala meghallgatható, emellett a műsor Facebook- és Instagram-oldalán találhatók részletes információk, extra tartalmak, videók és cikkek.

