Dánia befejezte a nyércállomány leölését

Dánia befejezte a bundájukért tenyésztett több mint 15 millió nyérc leölését a kormány novemberi rendelete alapján, miután az állományban a koronavírus különböző mutációit mutatták ki - közölte pénteken a dán állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hivatal.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

A hatóság a dpa német hírügynökséggel közölte, hogy bár az állatok leölését befejezték, nem zárható ki egyes példányok háziállatként vagy az ország állatkertjeiben életben maradhattak.

A parlament nemrég hozott döntést a nyérctenyésztés év végéig hatályos átmeneti tilalmáról.

Mogens Jensen dán élelmiszerügyi és mezőgazdaságért felelős miniszter tavaly novemberben nyújtotta be lemondását, miután törvényes rendelkezést nélkülöző utasítást adott az ország nyércállományának levágására a koronavírus mutációja miatt. A jogi problémát később elhárították. A nyércek kiirtását azt követően rendelték el, hogy vizsgálatok kiderítették: az emberre is átterjedő vírusvariációk gyengítik a szervezet képességét az antitestek képzésére, s ez akár hatástalanná is teheti a vakcinákat.

Dánia a világ vezető nyércszőrme termelői közé tartozik.

Az 5,8 millió lakosú országban mintegy 201 458 fertőzöttet azonosítottak, és 2202 a halálos áldozatok száma.

(MTI)