Danko az új pénzügyminiszter nevét várja Ficótól

A tanács legfontosabb témája az alkotmánybíró-jelöltek kiválasztása lesz, amelyre késő délután kerülhet sor. Danko az adócsökkentésről is szeretne beszélni.

„A mai nap legfőbb témája az alkotmánybíró-jelöltek kiválasztása. Kész vagyok megválasztani akár mind a 18 jelöltet. Azon az állásponton leszek, hogy egyezzünk meg legalább a minimális számú jelöltben"

– mondta Danko az újságíróknak. Hozzátette: a legfőbb cél, hogy az Alkotmánybíróság legalább a minimális számú bíróval működjön.

Danko szerint nem jó, hogy az Alkotmánybíróság meg van bénulva. Saját elmondása szerint ő hajlandó lenne nyilvánosan is szavazni. Azt is hozzátette, hogy annak cserébe, hogy ő készséges lesz az alkotmánybíró-jelöltek kiválasztásánál, azt várja Robert Ficótól, hogy az új pénzügyminiszter csökkenti az adót. Danko az említett adócsökkentésről is beszélni szeretne a koalíciós tanácson.

„A mai napon a legfontosabb számomra, hogy megtudjuk az új pénzügyminiszter nevét, és egyéb javaslatok mellett, hogy előmozdítsam a jövedelemadó és az élelmiszeráfa csökkenését"

– tette hozzá.

Danko ugyanakkor elutasítja az ĽSNS-szel való együttműködést az alkotmánybíró-jelöltek kiválasztásánál.

„Ha a jövőben ennek a pártnak a támogatását kellene élveznünk, nem működhetnénk úgy, ahogy eddig"

– jelentette ki.

TASR