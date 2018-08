Danko bedurvult Bugár buddhista szavaira

Bugár békülékeny stílusban reagált az SNS korábbi támadásaira pártja egyes tagjai - Ondrejcsák Róbert, a védelmi minisztérium és Peter Krajňák, az oktatási minisztérium államtitkára, Lucia Žitňanská volt igazságügy-miniszter, Mária Patakyová, a Híd által jelölt ombudsman, legutóbb pedig Katarína Cséfalvayová, a parlament külügyi bizottságának elnöke - ellen. A közelmúltban indított hecckampánynak Bugár nem tulajdonít nagy jelentőséget, szerinte az SNS egyes képviselői azért támadják a pártját, mert ezt tanulták meg még Ján Slota idejében.

Talán ez volt az a pont, aminek hatására Dankóban felment a pumpa, és rögtön reagált is a koalíciós munkatársára, mondván: meglepték őt, és egyben csalódást is okoztak neki Bugár kijelentései. Kissé eltérve a téma fősodrától, egy régi sebet tépett fel, mert úgy véli, a Híd indokolatlan ultimátumaival már megdöntötte Robert Ficót is, ezért helyénvaló az elővigyázatosság, ha Bugár a médiában, és nem a koalíciós tanács ülésén kezd el arról beszélni, hogy távozik a kormányból. Egy lendülettel Danko azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az általa vezetett SNS-nek nincs semmi köze Ján Slotához.

Andrej Danko a napokban is keményen odaszólt Bugárnak, miután az megpendítette, hogy a Híd kilép a koalícióból abban az esetben, ha beigazolódik, hogy a szlovák állami szervek tudatosan és aktívan részt vettek a vietnami állampolgár elrablásában. Danko a médián keresztül azt üzente a pártelnöknek, hogy zavarja őt a koalícióból való kilépésről szóló kijelentése, és ha Bugárnak nem tetszik ez a koalíció, cselekedjen.

„Én a tények alapján döntök. Nem arról van szó, hogy jól érzem-e magam a koalícióban, vagy sem. Ez arról szól, hogy részesei voltunk-e az emberrablásnak, vagy sem. Ha igen, nekem senkinek nem kell tanácsot adnia, hogy mit kell tennem” – mondta szerdán a TASR-nek Bugár.

A Szlovák Nemzeti Párt viszont állítólag nem akarja kikényszeríteni a Hídtól az előrehozott választásokat – reagált szerda délután Danko, aki a nemzetiek érdekének nevezte, hogy fennmaradjon ez a kormány. Majd előbújt belőle a raplis neheztelés is:

„Mélységesen sért, hogy a koalíciós partner két év után ignorálja, hogy az SNS előzékeny és toleráns” – így Danko. Az SNS elnöke szerint Lucia Žitňanská volt igazságügy-miniszter a koalíciós szerződés keretein kívül el akarta fogadtatni a kemény drogokat, a minisztériumokon belül több félreértés is történt, a koalíciós szerződés legutóbbi megsértése pedig Cséfalvay Katalin nevéhez köthető. Szerinte ugyanis a külügyi bizottság elnöke anélkül nyitotta meg Peter Marček független képviselő krími utazásának térmáját a bizottságban, hogy előtte egyeztetett volna a koalíciós partnerekkel. Danko nem a bizottság által később elfogadott dokumentum tartalmát bírálja, hanem azt, hogy a bizottság elnöke ignorálta a koalíciós partnereket.

Az eszmefuttatása végére Danko a kerekasztal lovagjaként nyilvánult meg: „Senki sem támadja a Híd pártot” – jelentette ki a nemzetiek elnöke. „Az egyetlen járható út az lehet, ha a partnerekkel kerekasztal-beszélgetést folytatunk, és befejezzük az egymásnak való üzengetést - üzente az SNS üzengetés-ellenességéről ismert irányítója. Az SNS szerinte mindent megtett a Híd és a Smer közötti konfliktus lecsillapítása érdekében a Fico-kormány bukása idején, és "most is elkövetünk mindent, hogy bármilyen felmerülő problémát kerekasztal mögött oldjunk meg” – zárta le békülékeny tónusban az általa gerjesztett álvitát a nemzetiek pártelnöke.

Mit is lehetne hozzátenni? Az Artúr-mondakörbe illő bútordarab szerepének kihangsúlyozásával kerek ez a történet. A folytatás meg borítékolható. Főleg, ha Dankóék a legutóbb mért 9,4 százalék alatt teljesítenek.

sp