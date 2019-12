Danko: "Ha kormányozhatok, mindenki elégedett lesz"

A vasárnapi tévés politikai cunamiban először a TA3-on osztotta az eszet koalíciós partnereiről, majd átment a köztévébe, és ott is folytatta.

Több alkalommal is a nyugdíjasokat próbálta megszólítani, például a címben jelzett mondattal is. "Ha továbbra is kormányozhatok, mindenki elégedett lesz. Úgy, ahogy ma a pedagógusok is simogatják a hasukat" - fogalmazott, emlékeztetve arra, hogy a kormány az elmúlt években emelte a közalkalmazottak és a tanárok bérét is.

Nem igazán hisz a felméréseknek, és ennek kapcsán meg is jegyezte, hogy az emberek gyakran szeretik a teátrális mutatványokat. "Talán szívesen nézik, ahogy a miniszterelnök beül egy markolóba, de valójában Rázsochyn nincs bontás" - utalt arra, hogy Pellegrini egy munkagéppel kezdte meg a befejezetlen kórház épületének bontását.

Elismételte, hogy az ĽSNS-t az oroszok nem fogadják el. "El tudják képzelni, hogy Mazureket elfogadnák Oroszországban vagy Brüsszelben, például honvédelmi miniszterként?"

Állítja, hogy az ĽSNS úgy próbálja megoldani a roma problematikát, hogy egyetlen romát sem láttak a képviselői. "Amikor én már romákkal nőttem fel Jelšaván vagy Nagyrőcén, Kotleba még csak a saját szobájában az anyukájánál."

Danko állítja, ők kínálják a középutat, és tulajdonképpen nemcsak Kotlebát, de a "drogos" Michal Trubant (PS) is szélsőségesnek nevezte.

Emlékeztetett arra is, hogy annak idején Ján Slota eltakarításával tisztult meg az SNS a fasizmustól, szélsőségesektől és a magyarokkal való harcoktól. "Ha viszont a szlovákok ezt óhajtják vissza, és nem hallják meg, amikor a minimálnyugdíjról vagy a rekreációs utalványokról beszélek, akkor abba én nem fogok beleőrülni."

