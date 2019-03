Danko kilép a koalícióból, ha a kormány elfogadja az USA pénzét a katonai repterek felújítására

Az USA 100 millió dollárt ajánlott fel Szlovákiának a katonai repterek felújítására, Danko szerint azonban Szlovákiának erre van saját pénze is.

Andrej Danko (SNS) vasárnap a TA3 politikai műsorában kijelentette, kilép a kormányból, ha a elfogadják az Egyesült Államok által felajánlott pénzt a katonai repterek felújítására.

A parlament elnöke szerint ha elfogadnák az USA által felajánlott pénzt, azáltal veszélybe kerülne az ország szuverenitása, éppen ezért ez a kérdés olyannyira fontos az SNS számára, mint a marrákesi egyezmény elutasítása volt.

Danko hangsúlyozta, Szlovákiának van elég saját pénze a repterek felújítására, nincs szükségük az USA-ból érkező támogatásra.

Korábban az amerikai nagykövetség és a külügyminisztérium is megerősítette, hogy a támogatás elfogadása esetén is szlovák tulajdonban maradnának a katonai repülőterek, ezért nincs ok a szuverenitás elvesztésétől tartani.



(TASR)