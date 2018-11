Danko már szavazott, a választásokban változtatási lehetőséget lát

„Az önkormányzat jó felkészülési lehetőség akár a nagypolitikára is. Számomra ez ma tényleg arról szól, hogy a régiómban, a községemben megváltoztassak valamit” – jelentette ki a házelnök. Hozzátette: nem kell, hogy az emberek kedveljék a jelenlegi politikusokat, de nagyon fontos, hogy ne csak morgolódjanak, hanem be is kapcsolódjanak a politikába. „Számomra az önkormányzati választás azért különleges, mert ezen keresztül jutottam a politikába”