Danko megtiltaná, hogy Szlovákiát "fizikailag" bárki is képviselje a migrációs csúcstalálkozón

Fokozódik a balhé a kormánypártok között, egy merőben szokatlan frontvonal mentén. Most az ENSZ migrációs dokumentuma az, amin rugóznak a téma meglovagolói és az ostor a legnépszerűbbnek tartott Smer-közeli politikuson, a külügyminiszteren látszik csattanni. Az SNS veri a tamtamot, amely ritmus Robert Ficónak is kedves, míg a Híd összevonja szemöldökét.

Elfogadhatatlan az SNS számára az ENSZ migrációs egyezménye, ezért a nemzetiek azt szeretnék elérni, hogy a kormányt "fizikailag" senki ne képviselje az ezzel a kérdéssel foglalkozó, Marokkóba decemberre összehívott nemzetközi értekezleten. Erről Andrej Danko beszélt a keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján, ahol elmondta, a pártja olyan javaslatot terjeszt a parlament elé, ami felszólítja aparlamentet, hogy utasítsa el a nemzetközi dokumentumot.

Mint ismeretes, ez a az anyag, amivel összefüggésben Miroslav Lajčák külügyminiszter jelezte, az ENSZ-megállapodás miatt hajlandó lenne megfontolni a lemondását is. Egy nappal korábban a szlovák diplomácia irányítója még Ficónak is beszólt, mondván: a populisták, a xenofóbok és a nacionalisták visszaélnek a témával.

Minden számottevő politikus most a migráció témán rugózik, így tett az államfő is a szóvivőjén keresztül. Andrej Kiska arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációról szóló megállapodás jogilag nem kötelező érvényű, tehát Szlovákia számára nem írja elő migránsok befogadását. Éppen ellenkezőleg, az egyezmény hangsúlyozza, hogy minden állam kizárólagos joga meghatározni, ki léphet és ki nem léphet a területére, illetve milyen feltételek mellett maradhat az országban. A dokumentum útmutatást kínál arra nézve is, hogyan segíthetünk olyan feltételeket teremteni, hogy az embereknek ne kelljen elhagyniuk a lakhelyeiket, és tisztességes életet élhessenek a saját hazájukban.

Az államfő sajnálja, hogy sok politikus számára a migráció kifejezés vörös posztót jelent, amely arra készteti őket, hogy populista kijelentéseket tegyenek.

Peter Pellegrini kormányfő reméli, hogy a parlament külügyi bizottságának szerdai ülésén a politikusok megegyeznek, Szlovákia milyen formában fogja tolmácsolni a migrációról szóló globális ENSZ-megállapodás ellen emelt kifogásait. Hozzátette: Lajčák külügyminiszter kijelentése, melyben kilátásba helyezte a lemondását, meglepte őt.

Ide tartozik, hogy Lajčák megnyilatkozott a kormány mai ülését követően is. Ezen a tárgyaláson szó esett a külföldről érkező munkavállalók ügyéről is: „A munkaerő behozatala olyan sürgető probléma, amely miatt úgy döntöttünk, hogy kérvényezni fogjuk a gyorsított eljárásban való tárgyalást. Ez azt jelenti, hogy a törvény nemcsak első, hanem második olvasatba is kerülne, és már 2019 januárjától érvénybe léphetne" – magyarázta Pellegrini.

A külügyminiszter pont erre célozva megjegyezte, "amikor jóváhagytuk a tanácskozásunk eme pontját, felhívtam a kollégáim figyelmét arra, hogy éppen most fogadtunk el egy dokumentumot a szabályozott, törvényes és biztonságos migrációról. A kollégáim erre nem vonták vissza szavazataikat, mert az a józan ész elleni lépés lett volna, éppúgy, mint ez az egész vita az ENSZ-anyaggal kapcsolatban is, ami a józan ésszel megy szembe"

„Még egyszer szeretném nagyon egyértelműen leszögezni, hogy nem áll szándékomban migránsokat hozni Szlovákiába, és ez a dokumentum sem erre irányul. A migrációs politikával kapcsolatos állásfoglalásom ismert, és három éve változatlan. Ahhoz nekem semmi közöm nincsen, hogy egyesek kiforgatják a szavaimat és hazudnak csak azért, hogy megelőzzék Kotlebáékat, vagy azon versenyeznek, hogy ki nagyobb Kotleba Kotlebánál” – hangsúlyozta Lajčák.

Ami a legkisebbik koalíciós párt, a Híd álláspontját illeti, az az ENSZ globális migrációs csomagjával kapcsolatban megegyezik a külügyminisztériuméval. "Ez a jogi kötelezettségekkel nem járó egyezménytervezet nem sérti Szlovákia szuverenitását, s nem csak a nemzetközi közösségen belül, de szlovákiai és kormányszinten is teret biztosít a párbeszédre. Az óvatosság természetesen helyénvaló, az állampolgárok ijesztgetése azonban nem. Az ENSZ dokumentumát egyik pártnak sem lenne szabad kihasználnia politikai haszonszerzésre, például a kötelező kvótákkal kapcsolatos rémhírek terjesztésére. Köztudott, hogy ezeket a Híd elutasítja és az ENSZ dokumentumában sincs szó ezek bevezetéséről."

Ami magát a migrációs egyezmény tervezetét illeti, az a migráció hatékonyabb kezelését, a legális migrációs útvonalak bővítését, a kormányokra és a társadalmakra háruló feladatok összehangolását helyezi kilátásba. A Mexikó és Svájc által kidogozott tervezet – amelyet az ENSZ egy december 10-11-én Marokkóban rendezendő csúcstalálkozó keretében kíván elfogadni –, összefoglalja azokat a vezérelveket és követendő célokat, amelyek a migráció egész folyamatát lennének hivatottak szabályozni mind a migránsok emberi jogainak, mind a fogadó országok érdekeinek az együttes figyelembe vételével. A dokumentum egy sor olyan konkrét kötelezettségvállalást vázol fel, amelyek elősegítenék a bevándorlási hullám mederben tartását, szavatolnák a jelenség emberséges kezelését. Ennek érdekében szükségesnek látja, hogy bővítsék a legális migrációs útvonalakat, visszaszorítva az embercsempészek tevékenységét. A tervezetet még tavaly hozták tető alá, akkor, amikor a szlovák külügyminiszter ideiglenesen az ENSZ közgyűlésének az elnöki tisztségét is betöltötte.

(sp)