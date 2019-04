Danko: nincs megegyezés az alkotmánybíró-jelöltekről

„Számomra nem jelent problémát, ha a nyilvános szavazásnál maradunk, és ha megegyezünk a szabad választásban, úgy, ahogy ezt az első választás esetében is tettük. De készen állok a koalíciós megegyezésre is, amelyet ha a titkos szavazás fog tükrözni, és ha a társadalom is azonosul ezzel – és már látom, hogy azonosul -, akkor ezt fogjuk tenni” – fejtette ki a parlament elnöke, hozzátéve: legalább annyi bírót meg kell választani, hogy az Alkotmánybíróság működőképes legyen.

Danko elmondta, hogy a koalíciós partnerekkel az adócsökkentésről és az Egyesült Államokkal való védelmi együttműködésről szóló megállapodásról is tárgyalni akar.

TASR