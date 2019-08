Danko szerint Kiskáék éppen úgy szélsőségesek, ahogyan Kotleba is

Andrej Danko elemzéseire mindig érdemes odafigyelni, hiszen ő befolyásos megmondóember. Sajátosan értelmezi a valóságot, amin aztán csámcsogni is lehet. Most azt mondja a koalíciós SNS vezetője, hogy legszívesebben egyedül kormányozna. És aztán felsorolja tételesen, mennyi szélsőségest lát maga körül.

A nemzetiek parlamenti elnöke felsorolta azokat a pártokat, amelyekkel nem tudna együttműködni. Ilyenek azok a tömörülések, amelyek támogatják a melegek örökbefogadásának jogát, vagy rasszista és a holokauszttagadó nézeteket terjesztenek. Olyan pártokat részesít előnyben Danko, amelyeknek megvan a maga struktúrája és rendezettek a sorai.

Danko megjegyezte, legszívesebben egyedül kormányozna, de "sajnos nincs 76 képviselőnk" a parlamentben, így viszont a pártja kompromisszumokra kényszerül. Az Igor Matovič vezette OĽaNO-ról, valamint a Richard Sulík irányította SaS-ről nincs a legjobb véleménnyel, de hát miért is lenne? Szerinte a két ellenzéki pártnak egzisztenciális gondjai lesznek, mert politikájuk mindent a bűnözéssel hoz összefüggésbe, amivel feszültséget szít.

A társadalomban több szélsőséges erőt lát. Ilyen szerinte a PS/Spolu az Andrej Kiska és a kereszténydemokraták esetleges együttműködése is. "Az embereknek meg kell érteniük, hogy az amerikai liberális értékek értelmezésében ez egy szélsőséges jobboldal. Ez a liberális amerikai nézet éppen úgy szélsőséges, ahogyan extrémista Marian Kotleba (ĽSNS) tevékenysége is." - így Danko, aki azt is leszögezte, mindig is azon lesz, hogy politikájával fellépjen az ilyen szélsőségesek ellen.



