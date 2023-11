Danko szerint a Manchester United sztárja imádja a juhtúrós galuskát, és ez részben neki is köszönhető (VIDEÓ)

Andrej Danko, az SNS elnöke az eReport vendége volt, a műsorban pedig a termálvíz mint idegenforgalmi tényező fontosságáról beszélt.

Elmondása szerint azzal a termálvízzel melegítik a poprádi futballstadion gyepszőnyegét, amivel az ottani Aquacity termálfürdőt is ellátják. Danko elmondta, hogy ő maga is részt vett a termálfürdő projektjének megvalósításánál.

„Kevesen tudják, hogy a Manchester United utánpótláscsapata évek óta jár az Aquacitybe. Én 15 évig voltam az Aquacity ügyvédje, remek sportközponttal rendelkezik. Meg merem kockáztatni, hogy Európa-szerte egyedülálló” – büszkélkedett Danko, majd hozzátette: talán nem sokan tudják, hogy a manchesteri klub angol válogatott támadója, Marcus Rashford épp Poprádon tanulta meg, hogyan kell enni a juhtúrós galuskát, amit a mai napig imád.

„Amikor én ezt egy konferencián mondtam, kinevettek, hogy milyen sületlenségeket beszélek. De ez egyáltalán nem sületlenség. Ő fiatal futballistaként ott volt, és sokan most is oda járnak edzeni” – tette hozzá az SNS elnöke, aki hangsúlyozta, hogy a sportközpont létrehozásának köszönhetően egy ilyen sztárfutballista is megismerkedhetett Szlovákia kultúrájával és hagyományos ételével.



